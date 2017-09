"En ningún país democrático emitirían entrevistas con los golpistas. ¿Quién nos va a respetar si nosotros mismos no lo hacemos? Vergüenza". Este es el tuit que Rosa Díez ha publicado esta mañana, en referencia a la entrevista que se emitió la noche de este domingo de Jordi Évole a Puigdemont. Sobre la mesa se pusieron varios temas sobre todo lo que está ocurriendo en estos momentos en Catalunya y la incertidumbre ante qué ocurrirá el 1 de octubre.

En ningún país democrático emitirían entrevistas con los golpistas. Quien nos va a respetar si nosotros mismos no lo hacemos? Vergüenza.

Jordi Évole, como aludido, ha respondido al tuit de la exlíder de UPyD y le ha dado un zasca: "Pues hemos pedido una con Tejero, que escribe cartas en algún periódico".

Los usuarios de las redes sociales le han vuelto a recordar a la exlíder de la formación magenta sus declaraciones en La Vanguardia, el 11 de junio de 1999, cuando decía que "si alguna vez la mayoría de los vascos quisiera la independencia, la democracia se adaptaría, porque ésta es la capacidad de adaptarse a lo que deseen los ciudadanos libremente, en la urna".

no hay nada malo en escuchar a quien no piensa como nosotros siempre q se de voz a todas las partes siempre q no sean violentas

