¡Buenos días, tremendings!

¡¡ARRIBA TERCERMUNDO!!

Venga, a trabajar, que las horas extras que hizo ayer del Rey no se pagan solas. — La Merkel (@GobernoAlem) 4 de octubre de 2017

Empezando la semana con ganas ???????? pic.twitter.com/WLcsknmBu1 — Marga ???? (@SoyAmargada) 2 de octubre de 2017

Sí. Hoy nos levantamos con otras sensaciones. Y es que ayer Felipe VI, el rey de España, se pronunció por primera vez tras el 1-O

El rey Felipe VI se dirigirá esta noche a los españoles a las 21.00 horas y dirá que cree que hay un problema en Cataluña. — Luis Piedrahita (@PiedrahitaLuis) 3 de octubre de 2017

Al Rey le da por trabajar justo el día que los catalanes hacen huelga. Así no hay manera de entenderse. — Dios (@diostuitero) 3 de octubre de 2017

Joder con Nochebuena, cada año llega antes. — Marina Lobo (@marinaLobL) 3 de octubre de 2017

Discurso del Rey a las 21:00 horas ¡YA ES NAVIDAD EN LA ZARZUELA! — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 3 de octubre de 2017

Felipe VI de España y I de Cataluña. — Kim Jong-un (@norcoreano) 3 de octubre de 2017

Los ciudadanos estaban expectantes

Voy a sacar unos langostinos y unos turrones, porque para mí ver un mensaje del Rey sin eso es como ver el fútbol sin pipas. — Quique Peinado (@quiquepeinado) 3 de octubre de 2017

Que apostamos a que está noche el rey lo dice? pic.twitter.com/8WV7cwdPzO — NOELIA (@NoeMartri) 3 de octubre de 2017

Poned TVE que está cantando Raphael. — Kim Jong-un (@norcoreano) 3 de octubre de 2017

No veían el momento de que llegaran las nueve de la noche

A las 21:00 el rey. A las 22:00 Cárdenas. A las 23:00 cianuro. — Facu Díaz (@FacuDiazT) 3 de octubre de 2017

Qué vértigo. — Juan Luis Sánchez (@juanlusanchez) 3 de octubre de 2017

Y no era para menos, el jefe de Estado estaba desaparecido

Ha desaparecido esta persona, compartid pic.twitter.com/atGkIIT21l — Raúl Deamo (@RaulDeamo) 3 de octubre de 2017

Ahora a sacarle el polvo al rey, lo guardamos dentro de su caja y ala, no lo sacamos hasta Navidades. — El Jueves (@eljueves) 3 de octubre de 2017

Incluso se dudaba de que el que apareciera fuera él

¿A qué Rey sacan, al titular o al suplente? — gerardo tecé (@gerardotc) 3 de octubre de 2017

Claro, es que Juan Carlos I tiene una larga trayectoria y más experiencia

Yo creo que en vez de el rey Felipe VI debía salir a hablar el Juancar que en eso de golpes de Estado está más rodao... — Protestona (@protestona1) 3 de octubre de 2017

Algunos se mostraban incluso confusos. ¿Sus discursos no suelen ser en Navidad?

¡Hostia, mensaje del Rey a las 21'00 h! ¿Es Nochebuena y no me he enterado? ¿Me toca nacer? ???? — Dios (@diostuitero) 3 de octubre de 2017

El Rey dando un discurso en octubre. Madre mía el cambio climático... — Olalá de fua (@olaladefua) 3 de octubre de 2017

Comisiones Obreras ya ha pedido que se le doble el salario al Rey, son dos discursos en el mismo año. — Don Mitxel Erregea (@DonMitxel_VI) 3 de octubre de 2017

Si hoy es el mensaje del Rey, ¿el martes que viene damos las campanadas? — Dios (@diostuitero) 3 de octubre de 2017

Pues yo no sé para qué va a salir el rey.

No ha habido referéndum, la policia guay, no pasa nada anormal...

Ni siquiera es Navidad. — Protestona (@protestona1) 3 de octubre de 2017

Que aproveche ya el Rey y haga el mensaje de Nochebuena, que yo nunca lo veo sobrio. — PascÜ™ (@PascuOnFire) 3 de octubre de 2017

¿Para qué sale el Rey, si no hubo ni referéndum ni actuación desproporcionada? ¿Este hombre no ve TVE1 o qué? — gerardo tecé (@gerardotc) 3 de octubre de 2017

Y otros barajaban distintas posibles soluciones que ofrecería en su discurso

El Rey hablará a las 21:00. Seguro que dice algo importantísimo que solucione todo. — Revista Mongolia (@revistamongolia) 3 de octubre de 2017

Me imagino a un Rey gallito y amenazante, en plan: “Catalanes, que sepáis que como os vayáis de España voy a dejar de ser vuestro Rey“. — Kim Jong-un (@norcoreano) 3 de octubre de 2017

SPOILER | El rey no convocará nuevas elecciones a rey. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 3 de octubre de 2017

A lo mejor el Rey es el primer periodista de TVE que habla de los heridos en Catalunya. — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 3 de octubre de 2017

El Rey aparece en la Tv a las nueve, y reconoce que la solución es hacer un referéndum para elegir entre monarquía y república. — Groucho Marx (@GrouxoMarch) 3 de octubre de 2017

Mensaje del Rey a las 21h. A lo mejor hace como el padre y pide perdón por la cacería del domingo... — gerardo tecé (@gerardotc) 3 de octubre de 2017

Hubo hasta amenazas

Como no me guste lo que diga el rey en su comparecencia de esta noche ya no le voto más. — Protestona (@protestona1) 3 de octubre de 2017

Y por fin llegó el momento más esperado. Las palabras de Felipe VI. Seis minutos de un 'contundente' discurso. El jefe del Estado hablaba del problema en Catalunya

"Hay que librar primero la guerra contra los caminantes blancos y luego ya debatir las cuestiones del reino". pic.twitter.com/w5rk14Y1dW — Kim Jong-un (@norcoreano) 3 de octubre de 2017

Parece molesto. — Jot Down Magazine (@JotDownSpain) 3 de octubre de 2017

En Público hemos recogido su discurso

Texto íntegro del discurso del rey Felipe VI sobre la crisis en Catalunya https://t.co/IVALFo4J8h vía @publico_es — Público (@publico_es) 3 de octubre de 2017

Madre mía el discurso de "El Rey". pic.twitter.com/EbsjE5qR5q — Miguel de Ceяvantes (@CervantesFAQs) 3 de octubre de 2017

Al Rey le ha faltado un mensaje de conciliación, no sé, invitar a Zarzuela a Lagarder y Stoichkov. — Kim Jong-un (@norcoreano) 3 de octubre de 2017

Mensaje de el rey.

No estoy enfadado, pero me da un corajeeee!!! pic.twitter.com/C24S0ZxDe2 — Protestona (@protestona1) 3 de octubre de 2017

"... y lo más importante, que vuelvan Los Simpsons" pic.twitter.com/gpr8r2Fwmm — I wasn't there (@ACalCaF) 3 de octubre de 2017

El discurso del rey ya le resultaba familiar a varios tuiteros

Rajoy nos ha spoileado al rey... — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 3 de octubre de 2017

Estaba escuchando al #rey sin verlo y pensaba que hablaba #Rajoy sin acento gallego...

Qué lástima. #MensajeDelRey — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 3 de octubre de 2017

El mejor discurso de Rajoy de Borbón y Brey en meses. pic.twitter.com/qsr9pY5XxP — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 3 de octubre de 2017

FeliPPe. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 3 de octubre de 2017

El rey lleva en la cartera el carné de rey y el de afiliado al PP. — Cricri (@buttercri) 3 de octubre de 2017

Y sacaron sus propias reflexiones al respecto. Lo de los 893 heridos, ya tal

El Rey ha sido muy Franco — La Hipogrifa (@LaHipogrifa) 3 de octubre de 2017

A mi me ha encantado la parte en la que el Rey ha hablado de los excesos policiales. pic.twitter.com/tiV7kHzLvt — Ataulfo Spain (@blondiespain) 3 de octubre de 2017

A ver, una pequeña, pequeñita alusión a las imágenes violentas que todos hemos visto no habría estado de más. — Dios (@diostuitero) 3 de octubre de 2017

De lo malo malo, ha sido corto. — Quique Peinado (@quiquepeinado) 3 de octubre de 2017

Ha sido un mensaje breve, un poco más y le cabe en un tuit de 280. — Dios (@diostuitero) 3 de octubre de 2017

Contador de miles de independentistas nuevos durante el discurso del rey pic.twitter.com/YXGgXPEUMj — Pepo Jiménez (@kurioso) 3 de octubre de 2017

Se le ve jodidillo por los casi 900 heridos. — Barbijaputa (@Barbijaputa) 3 de octubre de 2017

Si después del discurso de Felipe VI no queréis también otro Referéndum sobre la monarquía, yo ya no sé... — Encarni Trémula (@EncarniTrmula) 3 de octubre de 2017

Independentista catalán cambiando radicalmente de parecer tras escuchar el mensaje del rey. pic.twitter.com/4rTS46Ptor — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 3 de octubre de 2017

Si yo fuese el Rey me habría sacado el pene. Millones de personas cenando y zasca, un pene. Tampoco me iban a echar. — Pūėrcöêspãndå ???? (@Puercoespanda) 3 de octubre de 2017

Habrá que ver cómo se soluciona esto

Cualquier situación es susceptible de empeorar. — Jordi Évole (@jordievole) 3 de octubre de 2017

-Pobrete, está preocupado por España.

-Si después del discurso sobre Cataluña, pongo el árbol y grabo lo de Navidad, no curro hasta el 2018? pic.twitter.com/eSALB6FRob — Fer Novato (@fer_novato) 4 de octubre de 2017

Por cierto