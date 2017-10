Bueno, pues ya estamos a jueves

Poca novedad: la actualidad sigue copada por la independencia de Catalunya. Da igual el canal o la radio que pongas, siempre lo mismo

He apagado la TV y sigue saliendo Ferreras — Francisco Javier (@FrancisRuizp) 1 de octubre de 2017

Está la cosa para hacerse una bomba de humo y desaparecer...

Ahora debo irme, mi planeta me necesita pic.twitter.com/nczocVlU6b — Modesto García (@modesto_garcia) 4 de octubre de 2017

Vamos a ver si al menos podemos echarle una mirada desde el humor

-¿Jefe, podemos hablar de la mejora de mi salario?

-POR FIN, algo de humor entre tanta crispación. — Clausman (@cl4usman) 5 de octubre de 2017

Aunque ya han pasado varios días, aún se discute sobre lo que pasó el 1-O. Pese a los vídeos, el Gobierno sigue enrocado que allí no hubo violencia policial.

No se estuvo en Irak, la sede se pagó sola en negro, son casos aislados, no se dieron palos a la gente en Catalunya y el toro no sufre. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 4 de octubre de 2017

Lo último de todo es una decisión del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional suspende la discografía de Pablo Alborán. — Fairlaine (@Fairlane4) 5 de octubre de 2017

El TC ha suspendido el pleno del Parlament sobre la declaración de independencia.

ÚLTIMA HORA: Ante la decisión del TC de suspender el pleno del lunes Puigdemont anuncia que declará la independencia en un grupo de Whatsapp — Dios (@diostuitero) 5 de octubre de 2017

Puigdemont, por su parte, no da su brazo a torcer y anuncia una declaración unilateral de independencia

El pelo de Puigdemont nos indica que es un playmobil. Los playmobil no pueden dar su brazo a torcer. Misterio resuelto. — Anonimio (@anonimio) 5 de octubre de 2017

Hoy el Banco Sabadell ha decidido el traslado de su sede social a Alicante y el Banco Sabadell también se plantea una decisión similar

"Maricón el último" Conversaciones Banco Sabadell. — Hermanos Peláez (@HermanosPelaez) 5 de octubre de 2017

Y no se sabe qué más podrá venir...

Ante el desafío independentista, las grandes fortunas amenazan con irse de Panamá y las Islas Caimán. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 5 de octubre de 2017

La situación está tan enrevesada que muchos piden ya un mediador

Propongo de mediador al negro del Whatsapp. En una cuestión de ver quién la tiene más grande él tiene mucho que decir. — Dios (@diostuitero) 5 de octubre de 2017

Me ofrezco como mediadora.

Se me dan muy bien los conflictos. Puedo mirar a uno y decirle «no te rayes, tía» y al otro «no te merece». — La vecina rubia (@lavecinarubia) 5 de octubre de 2017

Se está valorando incluso meter a la Iglesia por medio

Una mesa negociadora tiene que contar como mínimo con un obispo, un torero, un sexador de pollos y una farmacéutica de Palencia. — Super Falete (@SuperFalete) 4 de octubre de 2017

Lo del cardenal no termino de verlo. Si al menos fuera un exorcista, no te digo que no. — Super Falete (@SuperFalete) 4 de octubre de 2017

El gobierno acude buscando mediación a la institución que siempre ha representado el diálogo y el entendimiento: la iglesia católica. — Kim Jong-un (@norcoreano) 4 de octubre de 2017

Aunque no se descartan otras opciones

Pues si el papa no quiere mediar, se acude a las más altas instancias. pic.twitter.com/bFGy9JfFgT — Petete Potemkin (@Petetekin) 5 de octubre de 2017

Entre tanto ha llegado una voz sensata, la de Aznar

Cuando crees que nada puede ir a peor, aparece Aznar. — Dios (@diostuitero) 5 de octubre de 2017

Yo donde quiero que hable Aznar es en el Tribunal de La Haya. — Begotxu (@BegotxuBoo) 5 de octubre de 2017

Y llegó Aznar, el hombre que en los momentos delicados como Irak (hay armas) o 11M (fue ETA) siempre tiene algo inteligente que aportar. — gerardo tecé (@gerardotc) 5 de octubre de 2017

Muchos ya nos preguntábamos dónde estaba

Aznar lleva meses encerrado en una base subterránea en la que le están implantando un esqueleto de adamantium — Alberto González (@queridoantonio) 4 de octubre de 2017

Seguro que en este tiempo desaparecido ha tenido tiempo de pensar en un plan

Aznar pasará por Minas Morgul para intentar reclutar a los Nazgûl. — Fairlaine (@Fairlane4) 5 de octubre de 2017

A alguien con su experiencia conviene escucharle

Siempre que Aznar ha optado por enviar fuerzas armadas a un territorio, la cosa ha ido de puta madre. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 5 de octubre de 2017

Con su experiencia y, sobre todo, con su coherencia

Aznar, ese gran hombre, gran estadista, gran político, gran analista y coherente durante toda su carrera política. pic.twitter.com/jy9n2AVRJl — Don Arfonzo (@donarfonzo) 5 de octubre de 2017

Como imaginaréis, por su trayectoria, ha aportado consejos sensatos:

El Estado Islámico reivindica las sugerencias de Aznar. — Fairlaine (@Fairlane4) 5 de octubre de 2017

Lo de Aznar con la crisis en Cataluña ya lo predijeron Los Simpsons. pic.twitter.com/pD9F4I7Z7E — unmundolibre (@unmundolibre) 5 de octubre de 2017

Aznar cree que no encontraron las armas de destrucción masiva en Irak porque estaban todas en Catalunya. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 5 de octubre de 2017

La FAES insta a Rajoy a actuar en Catalunya o convocar elecciones

Aznar se sentó a negociar con el Movimiento Vasco de Liberación porque sólo mataban gente, no ponían urnas. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 5 de octubre de 2017

La fundación que dirige el expresidente del Gobierno resalta que hay por delante "decisiones apremiantes que pueden resultar críticas", en alusión velada a mecanismos como el artículo 155 de la Constitución.

Que dice José María Aznar que en la sede del govern de la Generalitat hay armas de votación masiva.

Créanlo. — Protestona (@protestona1) 5 de octubre de 2017

Aznar piensa invitar a la próxima boda de su hija a todos los políticos catalanes, a ver si así acaban en la cárcel. — La Merkel (@GobernoAlem) 5 de octubre de 2017

Hablando de otras cuestiones: Kazuo Ishiguro gana el Nobel de Literatura

-Le han dado el Nobel a Kazuo.

-¿Ishiguro?

-Sigurísimo, lo acaban de anunciar. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 5 de octubre de 2017

Celebraciones en las calles

— ¿Quién es Kazuo Ishiguro?

— Uno de Dragón Ball

— Yo merecía el Nobel de Literatura

— Igual ganas el de la Paz

— ¿Tienes tú propio Nobel? pic.twitter.com/iWmaBO4wLr — Fairlaine (@Fairlane4) 5 de octubre de 2017

Como siempre, hay quién piensa que se lo merecían otros

Rt si a ti también te parece indignante que habiendo sacado Chenoa libro este año le den el Nobel de literatura a un tal Kazuo Ishiguro. — Dios (@Sr_Dios) 5 de octubre de 2017

Murakami hoy no sale de casa

Murakami, el Di Caprio de los Nobel. — laquintacolumna (@laquintacolumna) 5 de octubre de 2017

Le van a dar antes el Nobel a Belen Esteban que a Murakami. — Flanagan McPhee (@FlanaganMcPhee) 5 de octubre de 2017

A Murakami con el de Literatura le pasa lo que a mí con el de la Paz. — Kim Jong-un (@norcoreano) 5 de octubre de 2017

Murakami se declara unilateralmente ganador del premio Nobel de Literatura. — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 5 de octubre de 2017

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (Los tuits absurdos del día)

-Tía, me gusta ese antidisturbio.

-Vete a hablar con él.

-No, tía, que me da palo. — Dani Bordas (@DaniBordas) 4 de octubre de 2017

Está en línea y tarda en contestarme. pic.twitter.com/MVN5JDQV2d — LaGolon (@_La_Golondrina_) 15 de mayo de 2017

Cuando lo ves en AliExpress / Cuando te llega a casa. pic.twitter.com/59yxMqEQrO — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 1 de julio de 2017

Estamos a una generación de que los abuelos digan LOOOOL. — Zarathustra Callao (@soloparatuitear) 2 de octubre de 2017

- Cariño,te has dejado el móvil en casa, sin bloquear. pic.twitter.com/ZPbpyBB4py — LaGolon (@_La_Golondrina_) 7 de septiembre de 2017

-Me ha dicho el médico que soy intolerante.

-¿A qué?

-¿A que qué, gilipollas? — Pepeleches (@Sr_Pepeleches) 3 de octubre de 2017