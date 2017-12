Como cada año por estas fechas, Youtube rebobina, hace balance del año y anuncia cuales han sido los vídeos más virales del año en su plataforma.

Momentos como el eclipse solar del 21 de agosto, el seguimiento en vivo del embarazo de una jirafa, la increíble actuación de una niña en America's Got Talent... Y música, mucha música, entre los más visto del mundo en la web de vídeos por antonomasia, según su blog oficial en nuestro país.

En España, el vídeo más viral de este 2017 es la absolutamente genial versión de Despacio ‘A 20 voces’ donde el cantante Kerman y el actor de doblaje Hermoti imitan las voces de David Bustamante, David Bisbal, Amaia Montero, Apu, Dani Martín, Bender y Shakira, entre otros. Ha sido visto más de 13 millones de veces.

El Rubius, canciones infantiles Este el resto de la lista de los vídeos que marcaron tendencia en España en 2017:

2.- Los Morancos (Parodia) Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

3.- EL REGALO MALDITO DE YOUTUBE

4.- LA VACA LECHERA y Más Canciones. Familia Telerin. Colección Canciones Infantiles.

5.- EL MEJOR TAG DEL TRAP | @paulagonu

6.- Cuidamos de 3 Adorables Hámsters

7.- Manel Navarro - Do It For Your Lover (Spain) LIVE at the 2017 Eurovision Song Contest

8.- He perdido el juicio de Argos Y OS CUENTO TODA LA VERDAD.

9.- Arturo Valls imita a Pikotaro - Tu Cara Me Suena

10.- "GRACIAS A TI" | ESPECIAL 4 MILLONES | ElMele ft TheGrefg