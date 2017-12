Descubiertas dos militantes de C’s que denunciaron en Espejo Público que en la universidad catalana se persigue a los no independentistas

Espejo público emitió el pasado mes de octubre una entrevista a tres jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) que denunciaban sentirse acosadas por parte de otros compañeros al no ser ellas independentistas.

????Tres estudiantes nos cuentan cómo es estudiar en Cataluña y denuncian la elaboración de listas de alumnos que no son independentistas pic.twitter.com/cOws24M4oR — Espejo Público (@EspejoPublico) 13 de octubre de 2017

Música trágica de fondo y una advertencia sobre un fondo negro para recalcar que la grabación se realiza en una cafetería y no el campus de la UAB por "temor a las represalias de grupos independentistas". Una de las jóvenes llegó a afirmar: "Se nos escupe, abuchea y se nos llama fachas". "Soy catalana y quiero irme de aquí", declaró la joven a EP, pues dijo no poder con la presión a la que es sometida por no "compartir esa ideología única que es el independentismo".

En las redes no tardaron en descubrir que la joven es Laura Casado, una activa militante de Ciudadanos y de Sociedad Civil Catalana (un grupo muy ligado a acciones violentas protagonizadas por “ultra patriotas” y neonazis, forrados con banderas de España) en Cerdanyola.

Aquí la podem veure presidint un acte de SCC: i sostenint un cartell que C's va acusar que "eren de la CUP" a la manifestació del 26 d'agost pic.twitter.com/D7ZgAkukZj — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 13 de octubre de 2017

¡Pero aquí no acaba la sorpresa! Arrimadas participó el 9 de diciembre en un encuentro con unos 40 jóvenes en una carpa que C’s había montado en la plaza Universitat de Barcelona y en la que se encontraba no solo Casado, sino también otra de las jóvenes que participó en la entrevista de EP y que dijo cometer una error al elegir la UAB como universidad. "Podría haber ido a otra universidad y tener una vida académica mucho más fácil, que no tenga que estar condicionada por mi pensamiento político", reflexionó la joven. Se trata de Julia Moreno, que curiosamente ya había aparecido previamente en el programa porque acababa de graduarse y buscaba empleo.

.@InesArrimadas sabe rodearse de ese tipo de gente, honesta y con principios, que jamás se prestaría a montajes televisivos. pic.twitter.com/fh2XHvmUHG — Manuel García (@Candeliano) 11 de diciembre de 2017