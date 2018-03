Juernes

Y lloviendo.

Que sí, que es bueno para el campo, pero… Uff…

Lo que más me gusta de la lluvia es cuando me quedo en la cama.

Artención, noticia bomba: el Supremo absuelve por unanimidad a Cassandra por los chistes de Carrero Blanco

¡Boom!

El autor de este vídeo cómico y crítico, si no me equivoco, es @unosMemiyos . Salud.

Si le dicen a Carrero Blanco que le ganaría una chica transexual no habría hecho falta la bomba.

Todo el mundo habla de ello. El efecto Streisand ha hecho de las suyas una vez más

Una buena noticia para la libertad de expresión

Una noticia que nos hace avanzar como país

Bien el Tribunal Supremo

Ahora lo realmente bonito sería que los jueces del Supremo que no creen que hacer un chiste de Carrero volador sea delito, acaben siendo juzgados por terrorismo.

Cuando hay que decirlo hay que decirlo

Llevamos tres días sin prohibir artistas, libros ni exposiciones, pero de eso no hablan los medios. #FakeNews

Mucha gente lo está celebrando

El Alto Tribunal ha anulado la condena a Cassandra a un año de cárcel ya que sus chistes pueden ser de mal gusto, pero no son un delito. Vaya

Fue condenada por la Audiencia Nacional por humillación a las víctimas del terrorismo.

Es que era todo flipante

Que no, que es broma.

Al fin un poquito de sentido común…

Que luego estáis los de la ofensa selectiva, según sea de vuestro gusto o no.

Cassandra ha asegurado que “es el fin de un calvario judicial por el que nadie debería pasar"

¿Esto significa que ya podemos volver a hacer chistes sobre Carrero Blanco?

— No Te Metas En Política (@NTMEP) 1 de marzo de 2018

Entonces, ¿saco todos los chistes de Carrero que tengo en borradores o no?

¡Pues venga!

Llevo todo el día pensando algo que decir sobre Carrero Blanco pero no se me ocurre nada lo suficientemente explosivo...

Asín que no pongo ná.

— Protestona (@protestona1) 1 de marzo de 2018