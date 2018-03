“Una historia de terror”; “Cada día se cortan menos”; “Indecente”… Las redes han reaccionado con un cabreo monumental a la entrevista de Susanna Griso en Espejo Público a Paquita Martín, una pensionista de 91 años a la que trató de convencer de que votar a Podemos podía llevar al país a la situación de Grecia.

Griso invitó a su programa, en Antena 3, a Paquita, que se hizo famosa tras asegurar en el programa La Sexta Noche que ella es mayor “pero no gilipollas”, hablando de las pensiones. Durante la entrevista en Espejo Público, Griso le preguntó por su inclinación política: “No he votado nunca al Partido Popular ni estoy de acuerdo con sus ideas”, explicó convencida. Sobre el PSOE: “Yo en el PSOE no tengo nada en contra, pero tampoco estoy muy a favor. Porque muchas veces se ponen de acuerdo los dos”.

“Deduzco que tiene usted la esperanza ya depositada por descarte en Podemos, Izquierda Unida…”, le inquirió Griso. “Sí”, respondió Paquita. Entonces Griso respondió tratando de relacionar Podemos con la situación de Grecia: “Pero sabe que luego, fíjese lo que pasó en Grecia, y nos lo decía también el vicesecretario del Partido Popular, prometieron subir las pensiones y luego les pegaron un hachazo, un recorte en Greia tremendo cuando llegó al poder Syriza”.

Una historia de terror.

Susanna Griso explica a Francisca Martínez, de 92 años, las posibles consecuencias de confiar en Podemos o IU para solucionar el problema de las pensiones pic.twitter.com/0FmXOYHVTJ — Alberto González (@queridoantonio) 1 de marzo de 2018

Posteriormente Paquita respondió: “Muchas veces cuando llegan al poder gente más o menos afín al pueblo, pues se encuentran con que es que ya… ¿Qué ha pasado en España? En España los capitales se han ido por ahí a paraísos fiscales y aquí han desangrado a España”

En las últimas horas las redes sociales se han llenado de críticas a Susana Griso por su improvisado debate con la mujer a la que entrevistaba:

Qué fuerte, cada día se cortan menos. Y en las noticias de A3 es normal que Podemos ni salga. En fin, sigamos utilizando nuestras herramientas, mientras podamos. Críticas a Susanna Griso https://t.co/5pgChxSMZw — Luis Endera (@Luis_Endera) 2 de marzo de 2018

MADRE MÍA, Susana Griso no se corta intentando convencer a una anciana para que no vote a Podemos. El vídeo que posiblemente mejor define al periodismo de este país: Lacayos. Compartidlo, que se vea el nivel de @antena3com y @EspejoPublico pic.twitter.com/UMzp1dAGDP — El Cuñadómetro (@cunadometro) 1 de marzo de 2018

Se le olvidó que Grecia quebró con un gobierno y una Europa de derechas,vaya — Javier Gutierrez (@JavierUngitas) 2 de marzo de 2018

Y ese tonillo condescendiente. — Quetzal (@slifante) 1 de marzo de 2018

Susanna Griso es esa "gran profesional" que te pregunta a quién votas y si no le gusta tu respuesta intenta convencerte para que no lo hagas, aunque tengas 91 años y las ideas mucho más claras que ella. Como está el pseudoperiodismo! Críticas a Susanna Griso pic.twitter.com/y6gpOpSqFx — House of CAT???? (@Houseof_CAT) 1 de marzo de 2018

Susanna Griso preparando una poción para conseguir que los ancianos no voten a Podemos. pic.twitter.com/4H3SiV19MZ — Fairlaine (@Fairlane4) 2 de marzo de 2018

Indecente. Verdaderamente vergonzoso lo de Susana Griso. Patético. https://t.co/9JvdspBXZE — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) 1 de marzo de 2018

Abuela ¿sabe usted que en Grecia se comen a los pensionistas? Susanna Griso totalmente desatada ya, le da igual todo. — Sr.Jimvill (@SrJimvill) 2 de marzo de 2018

Se le olvida que el problema griego lo creó la derecha, falseando las cuentas. — PepaSAr (@PepaSAr) 1 de marzo de 2018

Y las reales consecuencias de haber confiado en el PP,(Partido Prisiones),¿esas no existen? — La oreja de Errejón (@Gadirita45) 2 de marzo de 2018

Qué vergüenza! — Alex (@Alex_spuk) 1 de marzo de 2018