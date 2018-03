"¿Quién va a cuidar a los mayores y menores?". Esta es la pregunta que se hace la vicesecretaria sectorial del Partido Popular en Cádiz, Laura Seco, para criticar la huelga feminista del 8 de marzo. En una rueda de prensa en la sede del partido conservador y acompañada por otras dos mujeres, la política trata de desprestigiar a las mujeres que secundarán los paros de este jueves con motivo del Día Internacional de la Mujer: "Es una huelga para las élites feministas y no para las mujeres reales, que tienen obligaciones", añade.

La cuenta de El Machistómetro ha recogido en un vídeo las polémicas palabras de la dirigente del PP, criticadas por decenas de tuiteros y tuiteras, quienes ensalzan la importancia de esta huelga, "más necesaria que nunca", y lamentan estas declaraciones "viniendo de una mujer".

Sus “machos” no pueden cuidar a sus mayores ni hijos pues están prevaricando, extorsionando, robando, estafando, etc, etc, así que no les da tiempo de esas tonterías

— Efrén Millet (@efrenmilllet) 7 de marzo de 2018