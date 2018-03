En pleno 2018 inexplicablemente hay gente que sigue sin ser consciente de la cantidad de datos que sitios como Facebook o Google tienen de sus usuarios. Todas las fotos y vídeos que alguna vez subiste, las conversaciones con tus amigos, todas tus localizaciones, la lista de IPs, tu agenda de teléfonos si alguna vez lo autorizaste, tus aplicaciones… Datos que los propios usuarios hemos proporcionado de un modo u otro pero que quizá habíamos olvidado.

El tuitero Javi Padilla ha hecho un hilo en el que explica cómo poder acceder a un archivo con toda la información que Facebook tiene sobre ti y qué información tiene incluida:

Para probarlo, he descargado mi archivo y voy a diseccionarlo a través de una serie de tuits...

Facebook tiene datos tuyos que incluyen muchas cosas que no sabías.

Al recibir el email te llamará la atención su tamaño: 494MB (en mi caso, con una cuenta de actividad media desde 2007 aproximadamente). Esto es así porque incluye las fotos y los vídeos que has subido a lo largo de los años. pic.twitter.com/t049TieCOo

Todo, información que yo he ido dando a lo largo de los años. pic.twitter.com/HYcwSCjv7t

—Mis emails (incluido el desaparecido @facebook .com) —Mi móvil —Y todos mis familiares, bien guardaditos.

La parte de Información de Contacto es la primera SORPRESA NEGATIVA. Facebook tiene TODA la agenda de mi teléfono... No recuerdo habérsela proporcionado de forma consciente, así que imagino que la tendrá a través un "consentimiento poco informado". MAL. pic.twitter.com/gmbHvXF1wM

En Fotos, nada nuevo. Todos los álbumes con las imágenes, comentarios, etcétera... pero ordenados como FB ha considerado oportuno en función de actividad, comentarios, etcétera. No es exactamente cronológico. pic.twitter.com/qY5T4uD7JR

El apartado Seguridad es un poco "cabreante". Es posible rehacer todas las localizaciones que has tenido en los últimos MUCHOS años con la lista de IPs, cookies, dispositivos... Aquí un ejemplo de su contenido. pic.twitter.com/r2ZWi6azvW

En mi caso particular, creo que lo más sano es desinstalar la app de Facebook del móvil... Pero es insuficiente.

Habría que desinstalar Instagram y Whatsapp, algo que me dejaría "aislado".

Sería interesante ver qué comparten IN y WA, aunque creo que ahí será algo más complejo.

— Javi Padilla (@elpady) 25 de marzo de 2018