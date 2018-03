La red se inunda de poemas 76 años después de la muerte de Miguel Hernández en una cárcel franquista

Tal día como hoy, hace 76 años, moría Miguel Hernández con 31 años, enfermo y preso en una cárcel franquista.

El poeta y dramaturgo, autor de obras como Perito en lunas, El rayo que no cesa, Viento del pueblo o Cancionero y romancero de ausencias, pereció por una tuberculosis en una cárcel de Alicante donde estaba preso tras ser juzgado y condenado a muerte por la dictadura franquista en marzo de 1940.

Durante toda la jornada, el nombre de Miguel Hernández ha estado presente entre los temas más comentados de las redes sociales. En Twitter, los usuarios han optado por celebrar la vida del poeta del pueblo recordando sus poemas. Fragmentos de sus obras han sido tuiteadas, enlazadas y recitadas.

Esta es una pequeña muestra:

Miguel Hernández compartió celda con Antonio Buero Vallejo, después de pasar por la cárcel de Palencia, de la que dijo que no podía llorar porque las lágrimas se congelaban por el frío. pic.twitter.com/DCkABCL5l3 — literland (@literlandweb1) 28 de marzo de 2018

“No te asomes

a la ventana,

que no hay nada en esta casa.

Asómate a mi alma.” (Miguel Hernández) pic.twitter.com/lbmEOgdmBv — Lady Madrid✨ (@Lady_Madrid1978) 28 de marzo de 2018

"Si me muero, que me muera

con la cabeza muy alta.

Muerto y veinte veces muerto,

la boca contra la grama,

tendré apretados los dientes

y decidida la barba." Miguel Hernández, que murió tal día como hoy de 1942 en una cárcel franquista. Tenía 31 años. pic.twitter.com/wvJgjsYKGU — Jaume Mayor (@JaumeMayor) 28 de marzo de 2018

“Una gota de pura valentía vale más que un océano cobarde”

76 aniversario de la muerte de Miguel Hernández en una cárcel franquista. pic.twitter.com/5VdKDUN8VD — Subversivos_ (@subversivos_) 28 de marzo de 2018

Bueno, pues para homenajear hoy a Miguel Hernández, me he atrevido a grabar uno de sus poemas con el móvil. pic.twitter.com/iFfIBENyaH — EL Largo (@LargoJavariega) 28 de marzo de 2018

"Sentado sobre los muertos

que se han callado en dos meses,

beso zapatos vacíos

y empuño rabiosamente

la mano del corazón

y el alma que lo sostiene". Miguel Hernández pic.twitter.com/ijWwVdal9F — Historia 2.0 (@Historia2punto0) 28 de marzo de 2018

Hoy se cumplen 76 años sin Miguel Hernández. Murió en la cárcel, destruido. Él ya lo adelantó en este soneto. pic.twitter.com/RpPi1eQPOq — Carlos Mayoral (@LaVozDeLarra) 28 de marzo de 2018

"Una gota de pura valentía vale más que un océano cobarde" #MiguelHernandez.Hace 76 años apagaron su voz en una cárcel pero su rayo nunca cesará gracias a su poesía:

"Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas,compañero del alma,tan temprano... pic.twitter.com/PZNYik9p5H — Rut Hernández (@ruthernan) 28 de marzo de 2018

... Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte... #MiguelHernandez pic.twitter.com/QAnczKX1Lx — Rut Hernández (@ruthernan) 28 de marzo de 2018

Para la libertad sangro lucho y pervivo...

Miguel Hernández, la España que pudo ser y no fue. pic.twitter.com/ha0lQWpgsR — Protestona (@protestona1) 28 de marzo de 2018

En el aniversario de la muerte de Miguel Hernández. Comunista y poeta, recordamos siempre al 'Poeta del Pueblo' "Que salga del corazón

de los hombres jornaleros,

que antes de ser hombres son

y han sido niños yunteros." pic.twitter.com/s0enmF6eac — QueridxsCamaradas (@QCamaradas) 28 de marzo de 2018

Un día como hoy la oscuridad y el franquismo se llevaron a Miguel Hernández con 31 años.

¿Cuántos poemas nos privaron de leer? Que tu voz suba a los montes. — Pilar Diz (@pilar_diz) 28 de marzo de 2018

Un 28 de marzo, con 31 años, muere Miguel Hernández abandonado en una cárcel. Su rayo aún no ha cesado. "Si me muero, que me muera

con la cabeza muy alta.

Muerto y veinte veces muerto,

la boca contra la grama,

tendré apretados los dientes

y decidida la barba". — Federico G. Lorca (@GarciaLorcaFV) 28 de marzo de 2018

76 años de la muerte de Miguel Hernández. No te olvidamos, paisano. — Dani Gove (@Dani_Gove) 28 de marzo de 2018

Sangre que no se desborda,

juventud que no se atreve

ni es sangre, ni es juventud,

ni relucen , ni florecen. Miguel Hernández

Murió encerrado en una cárcel fascista hace 76 años

en una España que huele a la de hoy — 198 UnoNueveOcho ???? (@198_es) 28 de marzo de 2018

Hoy hace 76 años que murió Miguel Hernández; voz de un pueblo libre, truncada por el fascismo. Pero su memoria es un rayo que no cesa. #VivaLaRepública pic.twitter.com/GkSCvLDkn1 — República de España (@1931RepublicaEs) 28 de marzo de 2018

«Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta» Miguel Hernandez. #NoAlOlvido ????#TalDiaComoHoy moría de tuberculosis en una carcel de Alicante #MemoriaHistorica #FelizMiercoles pic.twitter.com/3bWswWYLeS — Jose Campos (@pepecampostruji) 28 de marzo de 2018

"Volverás a mi huerto y a mi higuera:

por los altos andamios de mis flores

pajareará tu alma colmenera" 76 años de la muerte de Miguel Hernández, en una cárcel franquista. — Marta (@1Eme_) 28 de marzo de 2018

No pudimos ser. La tierra

no pudo tanto. No somos

cuanto se propuso el sol

en un anhelo remoto.

Un pie se acerca a lo claro.

En lo oscuro insiste el otro.

Porque el amor no es perpetuo

en nadie, ni en mí tampoco. Miguel Hernández #PoesíaBreve pic.twitter.com/FhbRqh5Ivd — Poetas Hispanos® (@PoetasHispanos) 28 de marzo de 2018

Sobre Miguel Hernández no sobra decir que «quiero regresarte» es lo más bonito que se ha escrito nunca. No que vuelvas, no; regresarte. pic.twitter.com/8AltpFDDq3 — Bu (@BuArena) 28 de marzo de 2018

Aquí estoy para vivir

mientras el alma me suene,

y aquí estoy para morir,

cuando la hora me llegue,

en los veneros del pueblo

desde ahora y desde siempre.

Varios tragos es la vida

y un solo trago es la muerte. "Miguel Hernández" pic.twitter.com/JjOgupZgkg — Raquel Blanco Águila (@ReichWee) 28 de marzo de 2018

76 años de la muerte de Miguel Hernández. Fragmento del poema "Rusia". pic.twitter.com/CrHn3YaPG5 — Cristina (@criss_tm21) 28 de marzo de 2018

¿Por qué no lleváis dispuesta contra toda tiranía una hoz de rebeldía y un martillo de protesta?"

Miguel Hernández pic.twitter.com/Pvh4G1qQq8 — Red Comunismo☭ (@RedComunismo) 27 de marzo de 2018

"Adiós, hermanos, camaradas y amigos.

Despedidme del sol y de los trigos". Hoy se cumplen 76 años de la muerte del poeta Miguel Hernández. Tributo a una voz única que siempre seguirá viva. ???? https://t.co/rf9YVVbccy pic.twitter.com/tElCU910yb — UNESCO en español (@UNESCO_es) 28 de marzo de 2018

"Temprano levantó la muerte el vuelo,

temprano madrugó la madrugada,

temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada,

no perdono a la vida desatenta,

no perdono a la tierra ni a la nada." Miguel Hernández.

Camarada, en tus poesías vives para siempre. — Patricia Castro (@_espatricia) 28 de marzo de 2018

"El fascismo dice al hombre la vida eres tú solo, el comunismo es convivencia" (Miguel Hernández). — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 28 de marzo de 2018

“¿Qué hice para que pusieran

a mi vida tanta cárcel?” 76 sense Miguel Hernández#llibertatpresospolítics — Poesia (@bruixadedol) 28 de marzo de 2018

"Entre las flores te fuiste. Entre las flores me quedo."

(Miguel Hernández) pic.twitter.com/FPX5BPhVbM — literland (@literlandweb1) 28 de marzo de 2018

Un día como hoy, moría el poeta Miguel Hernández. pic.twitter.com/jCul75Ryu1 — Daniel (@Danystrummer) 28 de marzo de 2018

Tristes guerras

si no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas

si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres

si no mueren de amores. Tristes, tristes. ????️ Miguel Hernández pic.twitter.com/b2AJKzY6ZW — À Punt (@apunt_media) 28 de marzo de 2018

"Vuestra sangre, vuestra vida,

no la del explotador

que se enriqueció en la herida

generosa del sudor." ???? Miguel Hernandez, fue el ejemplo de un poeta comprometido con su pueblo, fallecido hace 76 años en cárcel franquista. Sit tibi terra levis. pic.twitter.com/R60yqoWtM5 — Leira ♀️⚘ (@LeiraFem) 28 de marzo de 2018