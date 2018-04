Buenas tremendings. Seguimos con lluvia y frío en casi toda España...

¿Qué? ¿Ya habéis hecho la declaración de la renta?

En fin, un día más seguimos con lo del máster. Menuda película…

Nada, que Cifuentes no dimite…

Claro, no hay nada de qué avergonzarse

Da igual que nada cuadre, que se haya falsificado firmas, que las excusas den vergüenza…

El PP tampoco considera que haya nada mal

Por no hablar de lo que sigue saliendo

La presidenta madrileña se atrinchera y tan solo se marchará si es Rajoy el que se lo pide

A parte de esto, malos tiempos para la música

...Y malos tiempos para manifestarse

La Guardia Civil ha arrestado a una mujer a la que acusa de terrorismo y rebelión por los cortes de la AP-7 y por levantar los peajes en una autopista

Claro, cortar carreteras es terrorismo

Salvo que seas Pablo Casado

¿En serio? ¿De verdad hay que discutir esto?

¿Nos hemos vuelto locos?

¿Cómo hemos podido llegar a este punto?

¿Qué clase de timo es este?

A este paso, estornudar muy fuerte va a ser terrorismo

Usted mismo podría ser un terrorista y no saberlo

Marca España

