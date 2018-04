Al rapero Valtonyc, la Audiencia Nacional le ha otorgado un mes para lograr que el Tribunal Constitucional suspenda la condena a tres años y medio de prisión que el primer organismo le impuso en febrero de 2017. Por delitos de enaltecimiento al terrorismo e injurias graves contra la corona. Escribiendo letras de rap.

Valtonyc, la madrugada del jueves al viernes, publicaba un tuit en sus redes sociales dejando claro que, en su opinión, la justicia no funciona igual para todos. "La justicia en España es muy rápida cuando se trata de los pobre", escribía el rapero mallorquín, "de 1400 políticos imputados por corrupción solo 70 están en prisión". Además, Valtonyc ha denunciado que las labores del cuerpo policial se concentren en estar "8h al día revisando tweets y canciones", cuando aún "no se sabe quien es M.Rajoy".

La justicia en España es muy rápida cuando se trata de los pobres. De 1400 políticos imputados por corrupción solo 70 están en prisión. Tenemos a la policía 8h al día revisando tweets y canciones y aún no se sabe quien es M.Rajoy. https://t.co/5WHCyA7cgQ

Unas horas después, Valtonyc hacía un llamamiento a "la lucha en las calles y la presión social", porque eso es "lo que puede parar mi ingreso en prisión, no el Constitucional".

Lo que puede parar mi ingreso en prisión no es el constitucional, es la lucha en las calles y la presión social. No autoengañarse para limpiarse la conciencia. Si en España siguen existiendo presos políticos es por nuestra culpa. Los derechos se conquistan, nadie los regala.

Este nuevo paso en el caso Valtonyc es un eslabón más, forjando el debate que lleva candente más de un año sobre el derecho a la libertad de expresión de los músicos y la judicialización del arte como crítica al status quo. El también rapero condenado a cárcel Pablo Hasel, se ha pronunciado en la misma red social sobre este renovado periodo con el que cuenta Valtonyc para que suspendan su condena, y ha llamado a "organizar la respuesta" y no solo "indignarse de brazos cruzados".

Han dado un mes a Valtonyc para entrar en prisión. Sólo la presión en las calles, la solidaridad llevada a los hechos (valga la redundancia) puede llevar al Tribunal Constitucional a suspender la entrada. Organicemos la respuesta, no nos indignemos de brazos cruzados.

La plataforma No Callarem por la libertad de expresión, que critica este tipo de condenas por parte de la Audiencia Nacional y los juicios contra humoristas, tuiteros, periodistas y activistas, ha declarado que no dejarán de reclamar la libertad de Valtonyc "de todas las formas posibles".

#Valtonyc entrará a prisión en 30 días. No dejaremos de reclamar su libertad de todas las formas posibles. No pararemos hasta que salga. Haremos lo imposible. #NoCallaremos Todas y todos con @valtonyc pic.twitter.com/UfWrb40lYA

Además, la asociación catalana Òmnium Cultural, ha respondido ante esta situación en defensa de Valtonyc expresando que "la libertad de expresión no puede seguir siendo un delito", y manifestando "toda su solidaridad" hacia el rapero.

Tota la solidaritat amb #Valtonyc avui que es coneix que entrarà a la presó d'aquí a 30 dies si el TC no anuncia la suspensió de la pena.

La llibertat d'expressió no pot ser mai un delicte! Uneix-te per defensar els teus drets. No ho dubtis, #DemàPotsSerTu pic.twitter.com/RIiY9XHwmZ

