La actriz porno convertida en una brillante estudiante de Cáceres por arte de Twitter

“Esta chica es Montaña García y es vecina de Cáceres. Acaba de ganar las Olimpiadas de Física y Química 2018, pero como no es futbolista y no se dedica a los realities no la verás la noticia en ningún medio de comunicación”. Es el tuit publicado por la cuenta de Twitter Peryim (@jpergim) junto a la foto de una joven con gafas que mira sonriente a cámara.

El mensaje se ha hecho viral y cientos de personas lo han retuiteado. Sin embargo, tras este mensaje no se encuentra una historia de superación desde Extremadura sino un épico troleo en el que muchos han caído. La joven de la foto no es otra que la ex actriz porno libanesa Mia Khalifa y el mensaje no es más que una broma, como han confirmado desde Maldito Bulo:

A ver ???? No. Esta chica no es Montaña García, ni ha ganado unas olimpiadas de química. Es Mia Khalifa una actriz porno. Es una broma que se está viralizando como real... pic.twitter.com/IHfziiHXON — MALDITO BULO (@malditobulo) 27 de mayo de 2018

Muchos de los que lo han retuiteado lo han hecho para seguir la broma, pero algunos también se lo han creído. El troleo ha llenado las redes de chistes:

Y aquí su prima de Plasencia a quién dieron el Nobel de medicina en el 2016. pic.twitter.com/VnjOoJQRDQ — Manolo Boniato (@ManoloBoniato) 27 de mayo de 2018

Este chico es Ataulfo Romerales, y es de Villanueva del Trabuco. Ha sido campeón de tiro al conejo en 2018, y no ha abierto ningún telediario.

Por favor, difusión para que se le reconozca el mérito a esos deportistas españoles que parece que siempre tienen que estar por detrás. pic.twitter.com/Drfun7lxe9 — Adrian Perea (@AdriPerea) 27 de mayo de 2018

Este es Jorge Gutiérrez, médico investigador que ha conseguido reducir la metástasis en el cáncer de mama, pero no oirás hablar de él porque no es un futbolista ni un político. pic.twitter.com/80OwBU2Zgx — Hannibal Lecter (@Doc_Hannibal) 27 de mayo de 2018

Este chico es la Montaña y es vecino de Desembarco. Acaba de ganar las Olimpiadas de Física y Química 2018, pero como no es futbolista y no se dedica a los realities no verás la noticia en ningún medio de comunicación. pic.twitter.com/V1tv3cCIaJ — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 27 de mayo de 2018

Pues se parece a Mia Khalifa. Lo sé por un amigo. — David Bravo (@dbravo) 27 de mayo de 2018

Voy a mirar si hay algún vídeo en Youtube de Montaña García en acción, no quiero hablar del tema sin saber. — Tuan (@____tuan) 27 de mayo de 2018

-Hijo, ¿qué haces?

-Estoy viendo unas cosas de Montaña García.

-Así me gusta, que aprendas física y química.

-¿Eh?

-¿Qué? — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 27 de mayo de 2018