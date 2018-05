¡Lunes!

Llueve en Madrid. Porque lo sepáis...

Malos tiempos para ser músico en España…

Primero vinieron por los raperos, y yo no dije nada,

porque yo no era rapero.

Luego vinieron por los punks, y yo no dije nada,

porque yo no era punk pero les pasé la dirección de Melendi.

— Rule (@que_rule) 27 de mayo de 2018