Vamos con la actualidad. Más noticias sobre el caso Gürtel

Escuchando a Cospedal mientras mi declaración de la Renta toma cuerpo se me ocurren palabras que ni Evaristo se atrevería a decir #Gurtel — Ramón Lobo (@ramonlobo) 29 de mayo de 2018

El PP sigue con sus intentos de blanquear la dura sentencia del caso

Que si es mentira, que si ellos más, que si la estabilidad…

Llevan tanto tiempo robando que llaman estabilidad a seguir robando. — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) 28 de mayo de 2018

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, declara ante la comisión de investigación por la presunta financiación ilegal

Cospedal llamando "esa persona" a su marido. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 29 de mayo de 2018

A Cospedal sólo le falta referirse a Cospedal como esa persona de la que usted me habla. — Fairlaine (@Fairlane4) 29 de mayo de 2018

Pese a todo Cospedal ha estado muy lejos de achantarse

Madre mía, lo que ha dicho Cospedal ante la comisión de investigación del Congreso. ???? pic.twitter.com/V1NfzADA0J — No Abras Paz (@noabraspaz) 29 de mayo de 2018

Al contrario: ha salido como un Miura

– ¿Qué tal ha ido, Cospedal? ¿Se te han puesto chulos?

– ¿Chulos? Les meto un cañonazo que les hundo el alma.

– Joder, Cospe, te pedí humildad...

– Ni Cospe ni Cospa, a ver si tú también vas a cobrar. pic.twitter.com/jypIanoNT5 — Kikolo (@kikolo777) 29 de mayo de 2018

Cospedal declarando en la comisión de investigación de la financiación del PP en el Congreso pic.twitter.com/yk8mB83C54 — unmundolibre (@unmundolibre) 29 de mayo de 2018

A Cospedal solo le falta mascar chicle con la boca abierta. — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) 29 de mayo de 2018

Dice que “todo es un montaje de Bárcenas para perjudicar al PP"

El rostro de Cospedal ya puede verse desde el espacio.

(Es la masa brillante en el centro) pic.twitter.com/WaTormaQ5N — Javier Durán (@tortondo) 29 de mayo de 2018

Ha negado todas las acusaciones

Me he perdido la comparecencia de Cospedal, pero no me extrañaría ni un pijo que haya negado que se llame María Dolores. — Begotxu (@BegotxuBoo) 29 de mayo de 2018

-Miren ustedes; todo esto es un montaje de Bárcenas, Evaristo y Montaña García.

-Señora Cospedal, ¿pero qué dice?

-¡YO QUE SE YA! pic.twitter.com/ahSlWgdOqT — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 29 de mayo de 2018

"¿A quién va a creer, a mí o a sus propios ojos?". Groucho Marx, 1939. María Dolores de Cospedal, 2018. — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 29 de mayo de 2018

- Que dice Cospedal que...

- pic.twitter.com/zuKOAzWz8m — Concejala D Festejos (@Concejajala) 29 de mayo de 2018

Incluso las que la sentencia ha dado por probadas

Cospedal dice que el juez le pide me perdona. — Roboz (@LI3PeO) 29 de mayo de 2018

Cospedal de pequeña negando que su casa se estuviera quemando. pic.twitter.com/bWTWejLDDM — Javier Durán (@tortondo) 29 de mayo de 2018

Cospedal negando hechos probados en los tribunales. Cospedal contra el estado de derecho. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 29 de mayo de 2018

También dice que hay ninguna caja b “aunque lo diga un juez”

Dice Cospedal que la Tierra es plana aunque un montón de frikis digan que es redonda. — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) 29 de mayo de 2018

El mérito que tiene Cospedal al decir que el PP no tiene caja B aunque lo diga un juez, no es que os esté tomando a todos los españoles por gilipollas, es soltarlo sin reírse. — La Merkel (@GobernoAlem) 29 de mayo de 2018

María Dolores de Cospedal: "No hay ninguna caja B aunque lo diga un juez" #CómoTeQuedas pic.twitter.com/TedWlqTtcb — unmundolibre (@unmundolibre) 29 de mayo de 2018

Maricospe tiene razón, solo porque lo diga un juez, la fiscalía, la policía y las pruebas, no significa que haya caja B en el PP, ¿A quién vais a creer, a vuestros propios ojos o a doña Finiquito? https://t.co/jK3PIXvxJ9 — laquintacolumna (@laquintacolumna) 29 de mayo de 2018

"Que los jueces den por demostrado que existe una financiación ilegal no quiere decir que exista una financiación ilegal". pic.twitter.com/DPUsyVxcy2 — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) 29 de mayo de 2018

Cospedal: "No hay caja B del PP, aunque lo diga un juez". Primero dicen que hay que esperar a lo que digan los tribunales. Cuando los tribunales les condenan, se los pasan por el forro. Es lo propio de caciques, sátrapas y herederos de regímenes totalitarios. — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) 29 de mayo de 2018

Cospedal niega todas las evidencias y asegura que La Tierra es planahttps://t.co/lHKYPfem7K — El Jueves (@eljueves) 29 de mayo de 2018

Vamos, que todo es un invento

Cospedal ha dicho HOY que en el PP no ha habido ninguna caja B ni dinero negro. Están yendo a por los votantes de tribus sin contactar. — gerardo tecé (@gerardotc) 29 de mayo de 2018

"No conocíamos ni los hechos”, ha asegurado

Cospedal: “No conocíamos ni los hechos”. La Gurtel era un Jaguar gigante en el garaje. — José Luis Sastre (@jl_sastre) 29 de mayo de 2018

Cospedal no miente. Dice la verdad en diferido en forma de simulación. — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) 29 de mayo de 2018

Sus palabras han resultado muy convincentes

Sra. Cospedal, explique usted por qué no se financió el PP ilegalmente. pic.twitter.com/ZNhEDiel3E — LΛ ΓΛSPΛ™ (@Raspatuit) 29 de mayo de 2018

Despiporre

Imágenes exclusivas del cerebro de Mª Dolores de Cospedal en estos momentos: pic.twitter.com/f2XL2ToMFY — Flanagan McPhee (@FlanaganMcPhee) 29 de mayo de 2018

Pues nada…

Esta noche, en Megaestructuras: La cara de hormigón armado de Dolores de Cospedal. — Quevedo 2.0 (@QuebeboVillegas) 29 de mayo de 2018

Más cosas: Casado será presidente del Comité Electoral del PP de Madrid

Pablo Casado a la dirección del PP de Madrid. Si es que ya se la suda todo — Gúndula (@vonlichtenkraut) 28 de mayo de 2018

Para que luego digan que la gente sin estudios no puede llegar lejos. https://t.co/crAEwPhbK1 — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) 29 de mayo de 2018

Parece un premio a su buen hacer: ha conseguido que dos universidades investiguen sus estudios

En unos sitios se premia la excelencia. En el PP han ascendido a Casado. — Begotxu (@BegotxuBoo) 28 de mayo de 2018

Como Cristina Cifuentes dimitió por la polémica de falsificación de notas en su Máster, el PP escoge para la dirección de Madrid un gran estudiante como Pablo Casado, capaz de sacar 3 cursos de su carrera en un verano y un Máster de Harvar en 4 días desde Aravaca ????????‍♀️????????‍???? pic.twitter.com/rufyRgnQsb — Miss Huevos (@Miss_Huevos) 28 de mayo de 2018

«¿A que no chaves quién va a cher director del PP de Madriz?» pic.twitter.com/g6EE5VePcI — KiKeNiCo (@KiKeNiCo) 28 de mayo de 2018

En el PP premian la capacidad por encima de todo

El PP coloca a Pablo Casado en la dirección del partido en madrid, Por lo menos colocan a un Super dotado. Una carrera en 6 meses... — No Soy Del PP (@elpadrecorajede) 28 de mayo de 2018

Parece una burla. ¿Será una burla? Seguro que todo responde a un plan bien pensado

- Pongamos a Casado en la dirección.

- Pero María Dolores, ¿tú crees que con la que está cayendo... lo que lleva él...?

- Para lo que nos queda a todos en el convento...

- Ah, visto así tiene su lógica... https://t.co/fNlolYngnK — Flange Doozer (@FlangeDoozer) 28 de mayo de 2018

Al menos esta semana se debatirá la moción del PSOE

Mariano Rajoy avisa: si el PNV apoya la moción de censura no le dejará el tractor a Aitor Esteban. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 29 de mayo de 2018

Una moción de censura instrumental con Phil Collins a la batería — Pani TheBoss (@PaniTheBoss) 28 de mayo de 2018

Seguro que sale bien

Situación Moción de Censura:

PSOE: Llamó nazis a los independentistas, ahora les pide su apoyo.

Independentistas: Llamaron fascistas al PSOE, ahora se plantean hacer presidente a Pdro.

C's: Lo que vote el independentismo, pues lo contrario.

Podemos: Apoyan la moción y el chalet. — Kim Jong-un (@norcoreano) 29 de mayo de 2018

Veremos

El plan B de Pedro Sánchez si fracasa su moción de censura es montar una mercería y cambiarse el nombre por el de Josefina — El Imbécil (@Imbecilismo) 29 de mayo de 2018

