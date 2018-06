Rajoy va a acabar su Gobierno como lo ha dirigido: sin dar la cara. Como una metáfora del presidente que nos ha dirigido los últimos años, el presidente se pasó ayer su moción de censura escondido en un restaurante.

Ocho horas pasó Rajoy en el restauranre Arahy, al lado de la Puerta de Alcalá, mientas en el Congreso el bolso de la vicepresidenta ocupaba su sitio. El fotoperiodista de El País Claudio Álvarez captó el momento de su salida en una imagen que ha dado la vuelta a las redes sociales.

La imagen, de Rajoy en medio de la calle, de noche y con asistentes señalándole la dirección han suscitado decenas de bromas, chistes y, como no, memes:

Sí, este soy yo. Os preguntaréis cómo he llegado hasta esta situación. pic.twitter.com/Gj67mF7n1O

*No me cogeréis vivo, cabrones. pic.twitter.com/mwrkwSbZwv

- Algo habrá abierto... - No, Mariano, ya pá casa. pic.twitter.com/TsjrMioorv

-Tú siéntate ahí y yo mientras te pillo un kebab y se te pasa. No te rayes, que nos ha pasado a todos. pic.twitter.com/NXKI1Ktj1B

- ¡HIP! ¿ODS HE DICHIO QUE IO SOY M. RAJ...? - ¡MÉTELO EN EL COCHE! ¡YA! pic.twitter.com/7FI5IrsZO4

A Rafael Hernando todavía no lo han podido sacar del bar desde ayer.

Atiende el pedo que me lleva, que ni sabe dónde está. pic.twitter.com/uLCkxG19OO

Cuando acabas de perder tu trabajo pero has pasado las últimas ocho horas en el bar. pic.twitter.com/fGRTLATWLv

— No Abras Paz (@noabraspaz) 31 de mayo de 2018

-¿Dónde está mi coche?

-No se preocupe, señor Rajoy, le hemos pedido un taxi, venga por aquí...

-Que insinúa ¿qué no puedo conducir mi coche porque voy borracho? Porque he conducido este país siete años, SIETE AÑOS...

-Ya, pero...

-¡Suéltame, ruiz! pic.twitter.com/90zf5QHcbW

— Sargento de Hierro (@MeoNapalm) 31 de mayo de 2018