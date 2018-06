Martes

En las últimas horas hemos tenido una noticia de nuestro Gobierno y es buena. Sí que han cambiado las cosas...

El Gobierno de Pedro Sánchez ha ofrecido al 'Aquarius' desembarcar en Valencia

El buque, operado por las ONG SOS Mediterranée y Médicos Sin Fronteras, lleva a 629 personas a bordo que fueron rescatadas del mar

Por cierto, no he visto a todas esas asociaciones “pro vida” manifestarse por el barco lleno de inmigrantes sin puerto en el que atracar.

Yo hoy sí pondría la bandera de España en el balcón

Es raro eso de sentirse orgulloso de nuestro Gobierno. Es una sensación que hacía mucho que no teníamos

El gesto del Gobierno llega después de que Italia les negara la entrada

Su vicepresidente, el xenófobo Salvini, ha celebrado como una “victoria” que el barco no llegue a Italia

El fascismo de nuestro tiempo no lleva camisas negras ni va vestido de paramilitar. Si no va más allá es porque no puede, pero no duden que lo hará en cuanto pueda. https://t.co/YRv44Vd8RZ

