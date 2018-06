La selección española de fútbol estará en octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Ayer se clasificó como primera de grupo tras empatar ante Marruecos en un partido en el que el VAR fue decisivo. Uno de los más criticados fue De Gea, el portero de La Roja. Sus actuaciones en el encuentro y durante los anteriores partidos le han valido numerosas críticas que ayer dieron paso a un aluvión de memes y chistes.

— ¿Cómo estás, David?

— Bien, no estoy cansado.

— Tienes que descansar, no has hecho ninguna parada, jajajajaja. pic.twitter.com/LepA08JWaE

— SR.VEGETAL (@mejorchef) 25 de junio de 2018