Asociaciones feministas marchan por la abolición de la prostitución y contra la ley trans

Unas 6.000 feministas se han congregado este sábado en el centro de Madrid para reivindicar la "abolición de la prostitución", así como para parar y derogar "toda legislación que ampare el género como identidad". También han reclamado que se garantice el derecho a ejercer la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública en toda la geografía.



Las manifestantes han sido convocadas por la plataforma 'La fuerza de las mujeres es el futuro de todas'. Una plataforma que está constituida por un buen número de asociaciones del autodenominado "feminismo radical" –porque "va a la raíz"–. La convocatoria, según la Delegación del Gobierno, habría reunido a 2.000 manifestantes, cifra que contrasta con la que sostiene la organización, que estima que se han reunido 6.000 personas.



El recorrido ha ido de la fuente de Neptuno a la Puerta del Sol, trayecto que las participantes han aprovechado para corear consignas dirigidas a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de quien han pedido la dimisión. A su paso por la sede de su departamento, en el 37 de la calle Alcalá, las presentes ha proferido consignas del tipo: "el feminismo es abolicionista" o "ser mujer no es un sentimiento".

"La ley trans es misoginia", "las mujeres no tenemos pene", "las hormonas hacen daño, las patrocina el patriarcado", "no me lleves a la hoguera por quitarte la ceguera", "hermana, cuidado, el putero está a tu lado", "la infancia trans no existe, dejad a la infancia que sea libre", "el feminismo no vota traidores", "gobierne quien gobierne el feminismo no se vende", han sido otras proclamas, y también han adaptado la letra de la canción 'Bella Ciao' a sus reclamaciones y argumentario.

Una vez en la Puerta del Sol, las manifestantes han pedido también la dimisión del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. A continuación, han procedido a leer un manifiesto cargando duramente contra el Ministerio de Igualdad: "Estamos en un momento histórico decisivo debido a las nuevas agresiones con las que el Gobierno del Estado y, en concreto, el Ministerio de Igualdad, planean anular los derechos de las mujeres".

La ley trans divide al movimiento feminista

Un sector del feminismo siempre ha visto con inquietud la plena equiparación de las personas nacidas con sexo biológico masculino pero que se sienten mujer, con las mujeres nacidas con este sexo biológico. ¿Por qué? Por temor a que ello desdibuje el propio concepto de lo que es ser mujer y esto tenga consecuencias importantes a la hora de aprobar e implementar leyes y políticas destinadas a combatir la desigualdad de género.



El debate hunde sus raíces, además, en dos conceptos que para el feminismo radical (llamado así porque va a la raíz del problema) han sido siempre claves y diferenciados, y que ahora se ponen en cuestión: el sexo y el género. Si el sexo es una condición biológica (haber nacido con órganos genitales femeninos o masculinos), el género, tal como lo entendieron y divulgaron las feministas radicales de mediados de los 70, es una construcción social que asigna a cada sexo un rol, unos estereotipos que han servido como base para la opresión histórica de las mujeres. De ahí que las feministas radicales se declaren como abolicionistas del género.