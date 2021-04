Iglesias, sobre el atentado en Cartagena y el racismo de Vox: "Nos jugamos la libertad"

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, a través de un vídeo difundido en redes sociales, ha querido hacer referencia a uno de los últimos episodios racistas que han sacudido la actualidad.

En concreto, Iglesias se ha referido a lo acontecido este domingo en el partido Cádiz-Valencia, interrumpido durante 25 minutos tras un enfrentamiento entre el central del equipo Che, Mouctar Diakhaby, y el central del Cádiz, Juan Cala, en el que éste último habría proferido un grave insulto racista al jugador valencianista.

Iglesias se ha referido también a cuando, desde el campo del Rayo Vallecano, se llamó a nazi al jugador del Albacete Roman Zozulia, de origen ucraniano y famoso por sus vínculos con grupos neonazis de su país. "Y habrá quién diga en la tele que es lo mismo llamar nazi a quien se fotografía con símbolos nazis y supremacistas que llamar negro de mierda a un jugador del otro equipo. Todo muy normal", ha denunciado Iglesias.



El candidato también ha lamentado el hecho de que Vox anunciara a través de sus redes sociales que deportaría al portavoz del Sindicato de Manteros e integrante de la lista electoral de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Serigne Mbayé, cuando se trata de un ciudadano senegalés que tiene nacionalidad española.

"No pueden decir que le deportarán por ser extranjero, porque es español y trabaja llevando un restaurante: entonces parece que le quieren deportar por negro, y no pasa nada", se ha quejado Iglesias.

Iglesias también ha querido hacer referencia al atentado que vivió la sede de su partido en Cartagena, un ataque que, según el candidato, no ha recibido apenas atención mediática: "¿Os imagináis qué hubiera pasado si un atentado así lo hubiera sufrido una sede del PP? A lo mejor habría sido igual o a lo mejor habría abierto las portadas de todos los periódicos, habría habido declaraciones institucionales y condenas en los parlamentos ¿Tú qué piensas?".

Por último, ha hecho un llamamiento a su audiencia a que preste atención a lo que está sucediendo, ya que podría estar en juego la libertad: "A lo mejor, tú qué estas escuchándome y no eres negro, ni eres de Unidas Podemos y yo te caigo fatal, piensas que esto es un problema nuestro y que a ti no te va a afectar. No te voy a pedir el voto para el 4 de mayo. Pero dale una vuelta a lo que está pasando, porque no nos jugamos solo qué partido gane y quién gobierna, nos jugamos lo más importante: la libertad".