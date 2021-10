Llega el Día del Cine Español, con el foco puesto en la recuperación tras el peor año de taquilla del siglo XXI

El pasado 9 de marzo, el Consejo de Ministros acordó, a propuesta del Ministerio de Cultura y Deporte, instaurar el 6 de octubre como el Día del Cine Español para reconocer el "peso, la importancia y el motor" que representa la industria cinematográfica para el país.

La fecha no es casualidad. Un 6 de octubre, pero de 1951, Berlanga dio por finalizado el rodaje de Esa pareja feliz, largometraje en el que el director valenciano contó con la colaboración de Juan Antonio Bardem en la dirección y con un protagonista de altura, Fernando Fernán Gómez, de cuyo nacimiento, por cierto, se celebra este año el centenario.



Las fastos serán múltiples y variados. Desde el Ministerio de Cultura subrayan que, pese a que se trata de una iniciativa institucional, el objetivo es "sumar complicidades" con otros organismos. En concreto, se han contabilizado unas 250 actividades nacionales e internacionales que cuentan con el apoyo de centros culturales, filmotecas, academias de cine, festivales, plataformas VOD, Institutos Cervantes y embajadas. La agenda al completo puede consultarse en el portal que ha creado ex profeso el Ministerio de Cultura.

Mariano Barroso: "El cine es un oficio de osados y héroes"

"La gente está volviendo a las salas, el sector se está reactivando, después del año que hemos pasado, tenemos que celebrar el reencuentro con nuestro público", explica a Público Mariano Barroso, presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Un reencuentro que se produce después de un año, el 2020, que se cerró con el peor dato de taquilla del siglo XXI.

"La clave para recuperar público es hacer buenas películas y saber comunicarlas bien –continúa Barroso–, el cine es celebración y catarsis, la misma película no tiene nada que ver en una pantalla doméstica que en el cine, el efecto es completamente diferente; uno es analgésico y el otro es catártico". En ese sentido, la progresiva reapertura de las salas está permitiendo, según Barroso, disfrutar de nuevo la esencia del cine.

El cierre de salas durante largo tiempo ha provocado lo que viene siendo un atasco. Las películas se han ido acumulando y de aquí a final de año se avecina una profusión de estrenos que va a dificultar y mucho su programación. "Hay que jugársela, nada va a ser tan malo como lo que hemos vivido, ahora que las ventanas vuelven a abrirse, no queda otra que jugársela, el cine no te resiste muchos planes de negocio, es un oficio de osados y héroes", zanja Barroso.



"Hay mujeres, el problema es que no tienen la oportunidad"

Cristina Andreu, presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), da la bienvenida al Día del Cine Español siempre que sea "una oportunidad" para poner en marcha propuestas como el Decálogo de buenas prácticas para combatir el sexismo en los relatos audiovisuales. Una acción con la que desde CIMA buscan acabar con la discriminación poniendo el foco en la base: "Necesitamos que los más jóvenes, que son grandes consumidores de lo audiovisual, adopten otra mirada, una mirada que detecte los estereotipos de género, que hay muchos y se perpetúan".



"El Día del Cine Español –prosigue Andreu– es para nosotras una oportunidad de poner sobre la mesa los objetivos de CIMA, que son fomentar contenidos que tengan el punto de vista de las mujeres, porque cuanto más nos conozcamos tanto mejor para todos, y el otro es que el acceso al trabajo en el audiovisual sea igual para hombres y mujeres en todos los puestos".

Cristina Andreu: "Están apareciendo muchas más mujeres, que siempre estuvieron ahí, pero invisibilizadas"

El informe anual de CIMA, presentado en el marco del 24 Festival de Málaga, muestra que los hombres representan un 67% de la industria, pero la presencia de mujeres ha aumentado de media un 5% al año en el último lustro. "Vemos que están apareciendo muchas más mujeres, mujeres que siempre estuvieron ahí, pero invisibilizadas. Hace unos años era habitual escuchar aquello de es que no hay directoras de foto, es que no hay compositoras musicales, sí que hay, el problema es que no tienen la oportunidad".

Las ayudas están surtiendo efecto. Determinadas especialidades dentro de la industria ya se están beneficiando del talento de ellas. Dirección de producción y efectos especiales están a la cabeza con una media de aumento de un 15%. Y en el año 2020 hubo más mujeres en áreas como producción (32%), guion (26%), sonido (19%), efectos especiales (26%) y dirección de fotografía (15%).



"Hemos perdido público adulto y es vital recuperarlo"

Miguel Morales, presidente de la Asociación de distribuidores independientes cinematográficos (ADICINE), celebra la instauración de un día dedicado a nuestro cine y sitúa el foco en la pérdida de parte del público adulto que ha conllevado la pandemia.

En concreto en una franja comprendida entre los 45 y 50 años, donde el cine español e independiente encuentra su principal filón. "Hemos perdido público adulto y es vital recuperarlo, les está costando volver después de todo lo que ha pasado, es un público que tenía por costumbre asistir un día por semana y todavía no ha vuelto del todo".

"Está en nuestra mano –prosigue Morales– inventarnos campañas y acciones para que regresen, por lo pronto tanto la cartelera actual como la que viene son muy sugerentes; están Almodóvar con Madres paralelas o a León de Aranoa con El buen patrón, que representará a España en los Oscar, como principales baluartes, y luego están Maixabel, de Icíar Bollaín, o Mediterráneo, de Marcel Barrena, que están teniendo buena acogida".