"¡Es tan básico que a un náufrago hay que rescatarlo!" Y, sin embargo, Oscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms, ONG que ha salvado a más de 60.000 personas en el mar, recibe amenazas de muerte, "todas las semanas y en varios idiomas" por hacer justamente eso. Este año han muerto al menos 500 personas en la ruta del Mediterráneo central, más del triple que en el mismo periodo del 2020.

La atrocidad sigue creciendo y Open Arms se mantiene firme en su ayuda a estos miles de seres humanos. Para continuar su labor necesita unos 3,5 millones de euros al año, pero desde el inicio de la pandemia solo consigue recaudar entre el 30 y el 40%. Apoyar económicamente a esta ONG es una de las cosas que se pueden hacer para intentar terminar con esta barbarie, esta vergüenza mundial. Por su parte, Marcel Barrena ha hecho una película, Mediterráneo, que sirve de eco a la labor de Open Arms, "que se dé más a conocer y que haya movimiento".

Preseleccionada para representar a España en la carrera por el Oscar, la película cuenta la historia de Oscar Camps en sus primero pasos en la ayuda a los refugiados que atraviesan el Mediterráneo. Interpretado en esta ficción por Eduard Fernández, la película compitió por la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. "Oscar Camps –dice el director- ha creado un imperio del bien".

La fotogradía de Aylán Kurdi muerto

Con guion de Danielle Schleif, Mediterráneo relata cómo este hombre abandonó todo para viajar a Grecia a salvar a las personas que llegaban a sus costas desde África. Ocurrió hace seis años, en 2015, después de ver en septiembre la fotografía del pequeño Aylán Kurdi, sobrecogedora, muerto en la orilla del mar en Turquía. Socorrista en un puesto de Badalona, llenó una mochila y partió a Lesbos acompañado de su amigo Gerard Canals. Más tarde se les unieron Esther, hija de Camps, y Nico, gestor de la empresa catalana. Dani Rovira, Anna Castillo y Sergi López dan vida a estos personajes.

Además de donar a Open Arms toda la recaudación de las sesiones de la película en todos los cines en que se proyectó el pasado 24 de septiembre, el equipo alquiló el material con el que rodaron a la ONG, "hemos hecho todo a favor para que tuvieran retorno", explica Marcel Barrena, que aspira a que "cuando alguien diga que ésta y otras ONG’s son mafias que se dedican al tráfico de personas, muchos puedan contestar. Y también espero que esos que difaman cambien su mirada".

Secuencia de un rescate. — DeAPaneta

Acorralar los discursos de odio

La necesidad de contribuir de alguna manera en la ayuda a los millones de personas que buscan refugio en países ajenos huyendo de guerras, de catástrofes, de miserias… también la sentía Barrena cuando le propusieron hacer esta película. "Lo que yo podía hacer era esta película, así que lo dejé todo para hacer esto. Es lo mejor que podía hacer con mi día a día, para intentar acorralar los discursos de odio y de miedo a lo que no se conoce".

En el viaje a Grecia para rodar, el equipo estuvo en los campos de refugiados, donde el director conoció a una niña que estaba viendo en una tablet un episodio de Friends. "Si es que somos todos lo mismo, ¿por qué hay quién no lo ve? Detrás de Open Arms hay gente de todos los colores y todos los partidos".

"La gente tiene peor opinión de sí mismo de la que debería, creo que si Santiago Abascal se viera en situación de salvar a un náufrago, lo haría. Esta película pretende acercar la realidad a todo el mundo, también a los que dicen que Open Arms se dedica a traer a moros y negros a Europa", afirma Eduard Fernández, que insistiendo en el todos somos iguales, reconoce que Mediterráneo le ha colocado "más cerca de los refugiados y me doy cuenta de que podría ser yo, ¡podría ser mi padre! Pero ¿cómo no van a salvar a mi padre?".

"Nos ensucian a los demás como personas"

Sin embargo, hoy por hoy, en opinión de Oscar Camps, la situación es espeluznante y "en España, si gana el PP o VOX, muchos de los refugiados que están aquí se tendrán que ir del país. Los que se oponen a salvar vidas, nos ensucian a los demás como personas". El fundador de Open Arms asegura que no ha flaqueado desde que comenzó esta labor, "porque no hay nada más grande que salvar vidas. Ayudar a los demás reconforta. Si me voy, ¿quién más lo va a hacer?".

"Yo soy socorrista, saco a gente del agua y la dejo en tierra, es mi trabajo y eso no se puede criticar", añade Camps, que recuerda que la ley del mar obliga a rescatar a quien lo necesite, pero la orden que existe hoy en Europa es la de no hacerlo. Una paradoja mortal para millones de personas que provoca muerte, mucho dolor y padecimiento. "La visibilidad nos ayuda, si salimos en las noticias, nos ayudan. Por eso acepté que se hiciera una película de mi vida personal, aunque la ficción no llega a la altura de lo que sufrimos".