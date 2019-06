Dado su interés y para facilitar la accesibilidad, a continuación transcribimos íntegramente el informativo 'Público al día':



La familia de una niña con autismo del municipio sevillano de Dos Hermanas ha presentado una querella contra estas profesoras que acabamos de escuchar por insultar y burlarse de la pequeña. Los padres decidieron grabarlas tras sospechar que su hija estaba sufriendo acoso en el colegio.

Pero estos no son los únicos insultos que le proferían a la menor. Las profesoras querelladas la llegaron a comparar con el violador de las Ramblas de Barcelona y a decirle que los adultos con su trastorno terminan en la cárcel. La Junta de Andalucía ha abierto una investigación sobre este triste asunto.

Auto Franco

Al parecer, el Tribunal Supremo no rectificará la consideración del dictador Francisco Franco como jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 aunque sea un sonoro patinazo histórico. Y eso a pesar de la polémica y las duras críticas. Los cinco magistrados, autores de este terrible desaguisado, insisten en que la fecha del 36 no es un error. Pero sí lo es. Se lo aclaramos en el siguiente vídeo, por si hay alguna duda.

Chringuitos

Parecía improbable pero en la política española actual todo es posible. O eso parece tras enterarnos de que Partido Popular y Ciudadanos están haciendo suyo el discurso de Vox en Andalucía contra los 'chiringuitos' de género en plena crisis por la aprobación de los presupuestos regionales. En palabras de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, de Cs, Vox y la Junta irán juntos, como aliados, "contra los chiringuitos ideológicos".

Ley holandesa sobre eutanasia

¿Qué empuja a una joven de 17 años a quitarse la vida con el permiso de sus padres? Noa no soportaba seguir viviendo. Sufrió abusos sexuales en varias ocasiones y siendo apenas una niña. No pudo superarlo nunca. Y por más que lo intentó, el sufrimiento que acarreaba era demasiada carga. Y decidió acogerse al sistema de su país, Holanda, que le permitía, siendo mayor de 16 años, tomar la decisión de suicidarse.

Toros y menores

¿Deberían menores de edad participar en corridas de toros? Una respuesta sensata debería ser un 'no' pero no siempre es así. Es lo que ha pasado en Córdoba donde la asociación animalista 'Animal Guardians', denuncia la participación de varios niños en una becerrada. Allí presenciaron además el corte de orejas que luego recibieron como trofeo.

Menor trans

Para un menor trans el apoyo de su familia es primordial. Para asumir los cambios y el rechazo que podrían sufrir en su entorno. Según las estadísticas, al menos el 90 por ciento de los menores transexuales sufre algún tipo de acoso. No es el caso de nuestro próximo protagonista. Se llama Axel y es un niño trans. A él, como a Violeta, protagonista del documental Me llamo Violeta, no les ha faltado nunca el soporte de sus padres.