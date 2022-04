La odisea de Luno: el perro retenido en Barajas que se libró de ser sacrificado y que ahora espera en un centro de acogida

La epopeya de Luno continúa. Su vida desde que llegó a España el pasado 14 de marzo ha sido un contratiempo tras otro. Acompañado de su dueña, Luno viajaba desde Costa Rica para pasar unos días en España cuando se le retuvo en Barajas por no llevar microchip. Luno no podía entrar al país por no cumplir el Reglamento Europeo de transporte de animales.



Fue entonces cuando comenzaron los problemas para Luno, y por ende para su dueña, Andrea Torres. La suerte de Luno ha ido variando a lo largo de estas semanas. No en vano en un primer momento las autoridades competentes barajaron su sacrificio. La presión de PACMA, que emprendió acciones legales para evitar el fin del animal, surtieron efecto y Luno sigue entre nosotros.



El equipo legal de PACMA y los servicios jurídicos de AGERAA (Asociación para la Gestión Ética y Responsable de Animales Abandonado) pusieron el grito en el cielo y denunciaron la situación en la que se encontraba el can, retenido en las instalaciones del aeropuerto y con la posibilidad de ver a su dueña tan sólo diez minutos al día.

El pasado viernes llegaba por fin la noticia que todos esperábamos. Luno, según informaba PACMA a través de sus redes sociales, abandonaba el aeropuerto para ser trasladado al CIAAM, que es el Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid, para cumplir con la cuarentena.

"Ha sido rechazado el recurso contra su deportación presentado por AGERAA en colaboración con PACMA. Esto significa que aún no volverá con Andrea. La historia no acaba mientras no haya resolución judicial", publicaba PACMA vía Twitter.

Este domingo, la formación animalista añadía una publicación en la que informaban de que Andrea y Luno se habían reencontrado en el CIAAM de Madrid. "Espero que esta injusticia acabe pronto, y que pronto tengamos una resolución judicial a administrativa que dije en libertad a Luno", añadía PACMA.