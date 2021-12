8 plantas que resisten muy bien el frío

Te facilitamos la tarea de elegir las plantas que aguantan bien el duro tiempo invernal para no renunciar a ellas. Toma nota de estas ocho que resisten muy bien el frío.

Ya inmersos en el invierno, sobre todo en aquellos lugares con climatología más dura, no tenemos siempre claro cuáles son las mejores plantas para nuestro jardín o para nuestro hogar. ¿Se morirá ese ejemplar con el frío? ¿Esta especie soporta las bajas temperaturas? ¿Se quedará congelada si la dejo en el balcón?

Por si te has hecho alguna de estas preguntas, vamos a facilitarte la tarea de elegir las plantas que aguantan bien el duro tiempo invernal para no renunciar a ellas. Toma nota de estas ocho plantas que resisten muy bien el frío y no dudes en incluirlas entre las otras de tu casa.

Acebo (Ilex aquifolium)

Fuente: Pixabay/dendoktoor

Uno de los arbustos más típicos para adornar la casa en Navidad también es perfecto para aguantar el frío. Nos referimos al acebo (Ilex aquifolium), con sus característicos frutos rojos de un color tan bonito como intenso. Se trata de una planta de exterior que no tiene problemas ni con las nevadas ni las temperaturas bajo cero, aunque también puedes plantarla en maceta para tener en el interior. Solo deberás seguir las recomendaciones para tener un acebo en casa.

Col ornamental (Brassica oleracea)

Fuente: Pixabay/PublicDomainPictures

La col ornamental o Brassica oleracea se caracteriza por sus vivos colores: verdes, amarillos y rosados. Alcanza una altura de alrededor de 30 centímetros y no tiene ningún problema con el frío. Se trata de una planta con una gran flor que recuerda a la col tradicional que llevamos a nuestras cocinas, pero su colorido es espectacular.

La col de jardín es muy fácil de cuidar. Le encantan las heladas, así que apenas tendrás que preocuparte por ella. Cuanto más bajas son las temperaturas, más intenso es su colorido. Necesita mucha luz y un suelo húmedo con un buen drenaje. Es perfecta para plantar en exterior o poner en el balcón o en la terraza en unas jardineras.

Agracejo (Berberis vulgaris)

Fuente: Pixabay/margarita_kochneva

El agracejo es un arbusto espinoso de exterior bonito y resistente. Es una especie que aguante perfectamente el frío, que se cultiva por toda Europa y cuya altura puede alcanzar los dos metros. Florece en verano, aunque su fruto, unas bonitas bayas rojas ovaladas, se da en invierno.

Estas bayas pueden comerse como un fruto seco, pero también se utilizan en distintas recetas de la cocina iraní y asiática, como acompañamiento de carnes y arroces. En Europa se empleaba incluso para elaborar mermeladas.

Violeta persa (Cyclamen persicum)

Fuente: Pixabay/HelgaKa

Una de las plantas más bonitas que florecen durante el invierno y resisten el frío estupendamente es la violeta persa (Cyclamen persicum), también conocida como ciclamen. Solo requiere bajas temperaturas y la suficiente humedad como para lucir en todo su esplendor. Sus hojas son de gran tamaño y su altura puede llegar a los 40 centímetros. Florece durante todo el año salvo en verano y recuerda evitar que le de el sol directo.

Brezo (Calluna vulgaris)

Fuente: Pixabay/congerdesign

La brecina o brezo (Calluna vulgaris) también es perfecta para el invierno, aunque hay que tener en cuenta que necesita estar plantada en una zona de sol, además de que su suelo debe ser ácido y estar siempre húmedo.

Se trata de una especie que se da en Europa, América y norte de África, que resulta tan decorativa como resistente. Florece desde el verano hasta finales del otoño y resiste bien las heladas, aunque la temperatura más adecuada no debe bajar de los 5 ºC.

Eléboro (Helleborus niger)

Fuente: Pixabay/angelinaelv

El eléboro negro (Helleborus niger), también conocido como rosa de Navidad o rosa de las nieves, es una de las plantas más típicas de las fiestas navideñas, así que no te extrañará que aguante muy bien el frío. Para que se mantenga con buena salud, debes colocarla en un lugar de semisombra, en el que no lo de el viento, y protegerla de las heladas, pues estas harán que se estropee.

Y no te dejes engañar por el color negro en su nombre. Sus flores son blancas o rosadas, con tonos violáceos de mayor o menor intensidad.

Laurel salvaje (Viburnum tinus)

Fuente: Pixabay/PortalJardin

El laurel salvaje, también conocido como durillo, es otra de esas especies que aguantan estupendamente el duro invierno. Se trata de una planta autóctona de la península ibérica, así que si te animas a tenerla en tu jardín también estarás cuidando y protegiendo nuestra diversidad.

El durillo se mantiene verde durante todo el año, sin importar el frío o el calor. Sus flores aparecen durante la temporada invernal. Puedes plantarlo también en maceta, pero recuerda que ha de estar en el exterior.

Jazmín (Jasminum)

Fuente: Pixabay/manfredrichter

Si como a nosotros te encantan las plantas trepadoras y buscas una con flores espectaculares, el jazmín (Jasminum) es una de tus mejores opciones. No solo disfrutarás de su agradable aroma, sino también de su belleza. El jazmín soporta bien el frío, pero no las heladas, así que es una de estas especies intermedia que puedes elegir sin problema dependiendo del clima de la zona en la que vivas.