Qué pasa si tu perro come chocolate

Seguro que más de una vez has oído eso de que no debes darle dulces al perro, que es malo para su salud y puede enfermar o incluso morirse. En especial, siempre se ha recomendado evitar que coma chocolate, aunque sea por accidente. Pero puede que no sepas por qué o que tal vez dudes si esa aseveración tiene una base científica o comprobada.

Para conocer un poco más sobre el tema y poder cuidar como se merece a nuestro compañero de cuatro patas, hoy te contamos qué pasa si un perro come chocolate y cómo actuar si, por un despiste o accidente, lo ha ingerido.

Si tu perro come chocolate

Toxicidad del chocolate

Chocolate – Pixabay

Hay alimentos que no debes darle de comer a tu perro y el chocolate es uno de ellos. Aunque a nosotros nos vuelva locos este manjar, hemos de recordar que nuestros perros metabolizan las sustancias de forma distinta, por lo que para nosotros resulta una delicia para ellos puede ser un auténtico peligro.

De hecho, el chocolate contiene teobromina y cafeína, dos sustancias nocivas para la salud de nuestros perros. Al no poder metabolizar la teobromina, esta se convierte en una sustancia tóxica para ellos, y puede causarles enfermedades renales, alteraciones del sistema nervioso, taquicardias y problemas circulatorios. La cafeína, aunque está presente en menor dosis en el chocolate, también resulta tóxica para los canes, así que la combinación de ambas constituye un auténtico peligro para su salud.

Chocolates más tóxicos

Chocolate – Unsplash

Precisamente, la composición del chocolate provocará que algunos sean más tóxicos que otros para tu perro, en función de la mayor o menor cantidad de cafeína y teobromina que contenga. El cacao en polvo es el que más cantidad tiene de esta, seguido por el chocolate que se utiliza para postres y el chocolate negro. El chocolate con leche y el blanco son los que tienen menor cantidad, pero la suficiente como para que siga siendo dañino para ellos.

Para el caso de que por un despiste tu perro haya comido chocolate o cualquier otro dulce que lo contenga, revisa cuál es y la cantidad, pues a mayor dosis, se incrementarán los riesgos. Esos datos ayudarán también al veterinario cuando lo atienda. De hecho, como los síntomas no aparecen rápidamente, tan pronto como tengas constancia de que tu mascota ha cometido la travesura de comerse un trozo o bebido cacao, ponte en contacto con el veterinario. Más vale prevenir.





Síntomas de intoxicación por chocolate

Perro – Unsplash

También puede ser que tu perro haya tomado chocolate o alguna chocolatina, pasta o bizcocho de chocolate y no lo hayas descubierto, así que lo mejor será que estés atento a los síntomas que se presentarán entre seis y 12 horas después de haberlo ingerido.

Los síntomas leves pueden ser vómitos, diarrea y fiebre, además de beber mucha más cantidad de agua y jadear con dificultad. Si la cantidad ingerida ha sido mucha, los síntomas serán graves, como hemorragias internas, ataques epilépticos, convulsiones, pancreatitis e incluso estado de coma. Para el supuesto de que no se le atienda, puede sobrevenir la muerte.

Por contra de lo que se pueda pensar, no es necesaria una dosis muy elevada para que esto suceda, teniendo en cuenta que ya se observan signos clínicos desde la ingesta de 20mg/kg. De tal modo, solo tres onzas de chocolate negro en un perro pequeño ya pueden ser letales, aunque con solo media onza ya presentará síntomas.

Qué hacer si el perro ha comido chocolate

Por todo ello, si sabes que tu perro ha comido chocolate o percibes alguno de los síntomas anteriormente descritos, consulta al veterinario para que pueda valorar cuál es la mejor solución. Puede que lo fuerce al vómito o que incluso le realice un lavado de estómago. Cuanta más información le des sobre el tipo de chocolate que haya ingerido y la cantidad, podrá actuar más rápida y efectivamente.

Y si no tienes perro en casa, pero sí gato, ten en cuenta también toda esta información, puesto que el chocolate también es nocivo para él. La teobromina y la cafeína son tóxicas para los mininos, por lo que deberás de ser igual de cuidadoso y, en el supuesto de que haya comido algo de chocolate, llevarlo lo más deprisa posible al veterinario.





Sea como fuere, recuerda que lo mejor es prevenir, así que si tienes chocolate o cualquier alimento que lo contenga en casa, colócalo lejos de su alcance. Y cuando haya invitados, avisa de que no le den nada de comer al perro. Lo mejor es que dejes las reglas establecidas desde el principio. Si se muestran reticentes, explícales por qué motivos hay que tener cuidado con la alimentación de nuestras mascotas y qué podría pasar si no nos hacen caso. Esta charla resulta imprescindible con los niños de la casa, para que aprendan a cuidar a los animales y comprendan cuáles son los motivos para hacerlo.