¿Cuánto tiempo se puede quedar solo mi gato?

Los gatos tienen fama de ser muy independientes y solitarios, pero lo cierto es que son animales sociales, por lo que no debes pensar que esa autonomía que los caracteriza significa que los puedes dejar mucho tiempo solos sin ningún problema. Hay que atenderlos adecuadamente, así que tenlo en cuenta antes de adoptar un felino.

Sin embargo, ¿cuánto tiempo se puede quedar solo un gato? Como seguro que te preocupa cuál es la cantidad de tiempo recomendable y cómo dejarlo en casa sin compañía asegurando su bienestar cuando tengas que ausentarte, ten en cuenta los consejos que te damos hoy. ¡Tu mascota te lo agradecerá!

El tiempo dependerá del tipo de gato

Gatos jóvenes

Pixabay

Lo más importante a la hora de determinar la cantidad de tiempo que puede pasar tu gato solo es la edad. Ten en cuenta que los gatos recién nacidos o los más pequeños deben estar acompañados. No obstante, los gatos jóvenes también han de ser educados para que se vayan acostumbrando a quedarse solos en casa, tal y como sucederá cuando vamos a trabajar, así que empieza por periodos muy cortos de tiempo para que se vayan habituando y ves incrementándolo.

Si lo educas convenientemente, los gatos jóvenes no tendrán problemas a estar solos las horas que te encuentres en el trabajo o en clase, y quizás el día completo, siempre y cuando mantengas las rutinas y condiciones como un día normal. Deja juguetes a su alcance para que se entretenga y no te olvides del agua y la comida.

Gatos adultos

Pixabay

En el supuesto de los gatos adultos son los que mejor soportarán tu ausencia si están acostumbrados a pasar horas solos, aunque todo dependerá de cómo lo hayas educado. Los veterinarios señalan que pueden estar solos entre uno y dos días, siempre y cuando dejes todo preparado para que no ocurra nada durante tu ausencia y tenga todo lo que necesita.

Bebederos de agua

Pixabay

Ya sea por unas horas o por un par de días, tienes que asegurarte de dejar a tu gato agua suficiente para beber. En el caso de una ausencia de una o dos jornadas, no debes comprar un bebedero de mayor capacidad para ello. Ten en cuenta que tu gato no tiene por qué aceptar el nuevo bebedero, acostumbrado el suyo, así que lo mejor es que dejes un par de bebederos más colocados por toda la casa. Además, si derrama el agua en uno de ellos, te asegurarás de que siga teniendo en otro cantidad suficiente para beber.





Comedero para el gato

Pixabay

Por lo que respecta al comedero, debes hacer lo mismo que con el agua. No lo cambies cuando vayas estar fuera uno o dos días porque puede negarse a comer en él. Para el caso de que optes por adquirir un dispensador automático, ya sea de comida o bebida, deberás hacerlos unas semanas antes. Si ves que sabe y se acostumbra a utilizarlo y ha creado un hábito con él, podrás dejarlo colocado. Pero para que esto suceda ha de pasar tiempo suficiente, en caso contrario, no te arriesgues y deja su comedero habitual con comida.

Ansiedad por separación

Pixabay

Por más que pienses que los gatos puedan estar mucho tiempo solos, es habitual que padezcan ansiedad por separación si quedan solos más de un día, además del peligro de que se queden encerrados en un armario, se enreden en las cortinas o cualquier otro altercado fruto de sus juegos y peripecias.

Por ese motivo, te aconsejamos que le digas a un familiar o amigo que se pase por lo menos una vez al día para comprobar cómo está, esté un rato con él jugando y se asegure de que tiene todo el agua y comida que necesita. No obstante, en el caso de los gatos ancianos, esta visita deberá producirse dos veces al día y no olvide darle mimos y caricias. Tal vez en este último caso lo mejor sea que valores dejarlo en una guardería felina, puesto que los gatos de edad avanzada necesitan tantas atenciones como si fueran cachorros.

Un dato importante si va a pasar alguien a cuidar tu gato es que se conozcan con anterioridad. Recuerda que los gatos son muy territoriales y si acude un desconocido o aquel con quien apenas ha tenido trato puede ponerse agresivo y haber problemas.

Arenero

Pixabay

Por lo que respecta al arenero, tienes que ser consciente que no vas a saber lo que te encontrarás al llegar a casa si lo has dejado solo. Tal vez no pase nada o tal vez esté todo hecho un desastre. Al fin y al cabo, una vez la arena se moja cuando hace sus necesidades, es necesario cambiarla o seguirá mojada bastante tiempo. De nuevo, lo mejor es que optes por dejar varios areneros y bandejas sanitarias en varios puntos de la casa y pueda estar seco y limpio durante más tiempo.





Y si ese familiar o amigo pasa una vez al día a comprobar como está, puede sustituir la arena sin problema. Asegúrate de dejar a mano todo lo que necesite y en cantidad adecuada para afrontar imprevistos y que no tenga molestarse en andar de hipermercados o tiendas, pues ya se está molestando en acudir a atender a tu querida mascota. Déjale también el número de teléfono del veterinario para el caso de que note algo raro en el animal y pueda llamarlo. Piensa que si el arenero está sucio o mojado, tal vez aguante las ganas de orinar, lo cual puede provocarle una infección. Más vale prevenir.