Qué demonios es 'flurona': una coinfección de covid y gripe que no es nueva

Desde que Israel anunciase hace dos días su primer caso de flurona, el término ha saltado a los titulares y a las redes sociales, cuando se trata simplemente de un contagio simultáneo de gripe y covid, algo que ya se había registrado en España casi desde el principio de la pandemia, concretamente en Galicia. Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzan un mensaje de tranquilidad: la fluona no aumenta el riesgo de que el coronavirus evolucione a variantes más peligrosas.

"Se trata de virus de especies completamente diferentes que usan receptores distintos para infectar, y no hay mucha interacción entre ellos", ha declarado el epidemiólogo de la OMS Abdi Mahamud, informa EFE. Para este experto, el principal objetivo debe seguir siendo "vacunar a todo el mundo para que se reduzcan las posibilidades de mutación". Mahamud considera normal que estén apareciendo más casos de flurona que en la temporada anterior, por la mayor relajación en muchas sociedades, que ha provocado una reducción de las vacunaciones contra la gripe.

La microbióloga del Hospital Universitario de A Coruña y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), María del Mar Tomás, ha explicado a Europa Press que casos de infección simultánea de SARS-CoV-2 y gripe, denominada genéricamente flurona, no son "graves" y sostiene que "no hay un aumento de las complicaciones", tras detectarse el pasado lunes casos en Catalunya, y ha reafirmado que no se trata de una nueva variante del SARS-CoV-2 y tampoco de un virus nuevo.

Eso sí, la citada doctora ha matizado que se debe prestar especial atención a las personas que no estén vacunadas de ninguno de los dos virus, ya que la existencia de ambos en un organismo si podría dar lugar a complicaciones. Sobre su tasa de contagio, ha añadido que, en un principio, no debe haber una alta transmisión aunque ha reafirmado que "las personas no vacunadas deben estar alerta".

Esta coinfección, según la portavoz, es algo habitual debido a que los dos virus se encuentran en el ambiente y pueden unirse, y señala además que ya ha habido alguna ocasión en donde se ha detectado casos de covid pediátrico coinfectado con otros virus sincitialrespiratorios.

Efectos similares a Ómicron

La sintomatología de quienes sufren flurona es similar a la variante Ómicron del SARS-CoV-2, pero dicha experta ha recalcado que no se trata de una nueva variante "ni nada similar" y ha subrayado que, de todos los casos reportados de esta coinfección (los primeros se produjeron en mayo de 2020, según estudios publicados en la revista médica 'The Lancet') "no se ha visto un mal pronóstico".

De momento no se conoce exactamente el efecto que puede tener padecer esta coinfección, ni se ha logrado medir su gravedad, tal y como explican algunos expertos citados por Materia-El País. No obstante, algunos casos se ha visto que la evolución es similar a la de otros casos de covid, recuerda el citado medio, que rescata un estudio de 2020 del Hospital Clinic de Barcelona.

Cabe destacar que, según la SEIMC, los primeros casos de coinfección por SARS-CoV-2 y el virus de la gripe influenza se registraron en 2021 en Galicia en dos personas que tenían las dos infecciones al mismo tiempo. Una coinfección que, por el momento, insiste María Tomás, "parece no tener mayores complicaciones".

La voz «flurona», de nueva formación, alude a la infección simultánea de gripe y covid-19.

En cualquier caso, la flurona parece estar en boca de todos, hasta el punto de que la Fundéu ya describe esta palabra como "una voz acuñada en inglés por acronimia a partir de influenza (que en español es gripe o influenza) y coronavirus, y más precisamente a partir de sus formas coloquiales flu y corona". "De modo más formal", añade este sitio web de la RAE para dudas urgentes en español, "puede hablarse de coinfección de covid y gripe".

Ah, y de momento se escribe en cursiva o entre comillas. Palabra de la Fundéu-RAE.