Matemáticas para estar en casa

NRICH, plataforma con recursos ‘ricos’ (no se limitan a repetir y reproducir ejercicios) para Primaria y Secundaria.



Freudenthal Archive del Instituto Freudenthal de la Universidad de Utrech.



Microsite dedicado a la alfabetización estadística de la IASE International Association for Statistical Education, con enlaces a múltiples recursos internacionales.



Census at School de Nueva Zelanda, con datos y recursos para apoyar la enseñanza de la estadística.



Museo Nacional de Matemáticas (MoMath) de EE UU, con diversas actividades on line, algunas gratuitas, además de ofrecer recursos como sus rompecabezas matemáticos. Los diseñados por el matemático Peter Winkler se ofrecen bajo registro a través del programa Mind-Benders for the Quarantined!