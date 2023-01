Meta, multada con 390 millones por vulnerar la protección de datos en la UE

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) ha sancionado este miércoles con 390 millones de euros a Meta por infringir las normativas de protección de datos de Facebook e Instagram. La DPC ha informado a Meta Ireland que tiene que cumplir con la normativa sobre operaciones de procesamiento de datos y revaluar las bases legales sobre las que gestiona la publicidad en función de los datos personales de los usuarios "en un periodo de tres meses".

La DPC, principal regulador de la mayoría de compañías del mundo dentro dentro de la Unión Europea, impone una sanción de 210 millones de euros por violar el reglamento general de protección de datos de Facebook. Además, la empresa tendrá que pagar otros 180 millones de euros por infracciones en Instagram.

La DPC ha expresado que Meta no informó "claramente" a los usuarios y que estos no tuvieron conocimiento suficiente sobre qué operaciones de procesamiento se estaban realizando con sus datos personales y con qué objetivos. Asimismo, la empresa liderada por Mark Zuckerberg tendrá que asegurar no utilizar datos personales con fines de publicidad a los usuarios que tengan una versión de todas las aplicaciones.

Las investigaciones del principal regulador comenzaron tras presentarse dos quejas sobre esos servicios de Facebook e Instagram. La primera la realizó la ONG austríaca Europa versus Facebook y, la segunda, se hizo en relación a un asunto ocurrido en Bélgica con Instagram. Las dos se presentaron el 25 de mayo de 2018, tras la entrada en vigor de la normativa de protección de datos. Ello seguirá dejando a Meta usar información personal con el objetivo de personalizar anuncios o pedir a sus usuarios consentimiento expreso. Estos deben poder retirar ese consentimiento en cualquier momento.

El pasado mes de noviembre, Meta también fue multada por un valor de 265 millones de euros por la DPC debido a las deficiencias en la protección de datos personales de los usuarios. Asimismo, en septiembre de 2022 fue sancionada con 405 millones de euros al no gestionar debidamente los datos de los menores en Instagram.