'Retro', el mono clonado que abre de nuevo el debate sobre replicar seres humanos

Un importante avance se ha producido en el ámbito de la clonación. Científicos chinos han logrado clonar un mono rhesus, que ya tiene tres años, lo que indica que el proceso de clonación fue exitoso. Tal es así que, según detalla uno de los responsables de la investigación, Retro –como le han bautizado– "está bien y creciendo fuerte".

Los investigadores sugieren que este nuevo logro, para el que se desarrolló un método que proporcionó al embrión clónico en desarrollo una placenta sana, permite avanzar en la comprensión de los mecanismos de la clonación en primates y podría ayudar a mejorar en un futuro la eficiencia del proceso, que hasta ahora es extremadamente baja.

Los detalles de la clonación del mono rhesus (en 2018 copiaron dos monos cangrejo) se han publicado este martes en Nature. En concreto, se ha conseguido al combinar el tratamiento de los embriones clonados con el inhibidor Tricostatina A y con la enzima Kdm4d, ambos ya usados en la clonación anterior de un macaco cangrejero y encaminados a alterar el estado epigenético de los embriones.



Lo hacen con un sofisticado método de reemplazo del trofoblasto, las células que rodean a la masa interna celular en el blastocisto –embrión de unos cinco días– y que más tarde darán lugar a la placenta. En los experimentos, se activaron un total de 113 embriones clonados de rhesus y transfirieron 11 a 7 hembras, de las que dos se quedaron embarazadas; finalmente nació una cría, detallan en su artículo.

¿Clonación humana?

Según explica el científico Lluís Montoliu a Science Media Centre, una plataforma de recursos científicos para periodistas, tanto la clonación del macaco cangrejero (Macaca fascicularis) como la del rhesus (Macaca mulatta) demuestran dos cosas: es posible clonar primates y, no menos importante, es sumamente difícil tener éxito con estos experimentos, con eficiencias tan bajas, "nuevamente descartando la clonación de seres humanos".

Estos experimentos no habrían podido hacerse en Europa. La legislación sobre experimentación animal prohíbe el uso de primates no humanos a no ser que el estudio esté encaminado a investigar una enfermedad grave, mortal, que afecte a seres humanos o a la propia especie de primates, que no es el caso de este experimento.