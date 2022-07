Y ahora, ¿qué? La situación en Doñana es de total desesperación

Llevamos días pensando en estas líneas. Dando vueltas a las posibles soluciones, entablando conversaciones con expertos y las coaliciones que puedan darnos la fuerza suficiente para frenarlo. España está, a cada segundo que pasa, más cerca de perder Doñana. Y la realidad política andaluza, en lugar de atajar el problema, da pasos hacia ese trágico final.



Hace unos meses, los grupos parlamentarios del Partido Popular, Vox y Ciudadanos presentaron al Parlamento de Andalucía una propuesta de ley que amnistiaría regadíos ilegales en el entorno de Doñana. Este proyecto, que fue paralizado por la convocatoria de las elecciones en la comunidad andaluza, puede volver con más fuerza que nunca tras los últimos comicios. El Partido Popular, uno de los grupos que apoyaban esta moción, ha obtenido una mayoría absoluta que le permite llevar a cabo la legalización de unas 1.500 hectáreas de regadío ilegal en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

Esta propuesta supondría, sobre el papel, la legalización del robo del agua de Doñana. Un robo que puede acabar con uno de los últimos paraísos faunísticos que quedan en Europa.



Y esto, no es cosa de un futuro lejano. Doñana ya está dejando de ser el último refugio para especies en peligro de extinción. El 83% de las especies amenazadas, que se reproducen en Doñana y para las que se conoce su tendencia, ya presentan una tendencia negativa. La cerceta pardilla, la focha moruna, la malvasía cabeciblanca y el porrón pardo, especies de patos que eran habituales en la zona, casi han desaparecido por completo. Y el águila imperial ibérica, una rapaz que se está recuperando en toda la península, no consigue "levantar el vuelo" allí. Lo que antes era un vergel de fauna y flora está muy cerca de convertirse en un mero recuerdo del pasado.



Desde hace dos décadas, este espacio declarado Patrimonio de la Humanidad, está perdiendo sus valores ambientales. Y la evidencia científica responde a los porqués:

El crecimiento desproporcionado de la agricultura de regadío en la zona, en muchas ocasiones ilegal, ha provocado la sobreexplotación de los acuíferos, generando la continua y dolorosa desertización de las lagunas costeras de Doñana y de sus fuentes y arroyos. Una amenaza visible a vista de satélite.



Esto, por supuesto, se añade a los efectos del cambio climático que no paramos de denunciar. Doñana se encuentra en la década más seca desde 1970.



Como suele decirse, "de aquellos polvos, estos lodos". Hace décadas que el entorno de Doñana, y más concretamente la zona denominada como Corona de Doñana, sufre un descontrol en cuanto al uso de los pozos y los acuíferos. Y lo cierto es que no sabemos el número exacto ni la cantidad de litros de agua que se están utilizando sin seguir los procedimientos adecuados.



Y si todos estos datos, todas estas dolorosas realidades, son públicas, ¿cómo puede ser que los intereses económicos primen sobre un espacio natural que nos pertenece a todas y a todos? ¿Cómo podemos ni siquiera pensar en legalizar 1.500 nuevas hectáreas que ahogarán aún más las posibilidades de un lugar que es Patrimonio de la Humanidad? No lo podemos comprender, las soluciones tienen que llegar, y rápido.



En SEO/BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología, sabemos que en raras ocasiones la conservación de la biodiversidad y la protección de las aves son el centro de las decisiones políticas, pero este proyecto de ley puede provocar la extinción de buena parte de Doñana. ¡No lo vamos a consentir!



Como primera organización ecologista de nuestro país, llevamos décadas protegiendo especies y hábitats, pero esta situación es especial y más urgente que ninguna a la que nos hayamos enfrentado. Por eso, desde que se iniciaron los primeros trámites de esta terrible propuesta, estamos recogiendo firmas para exigir el fin de la extinción de Doñana. Nuestros expertos han estado trabajando en un documento con compromisos que las administraciones tienen que cumplir para proteger uno de los mayores tesoros del territorio español.



Esta carta es una llamada de auxilio a todas las mujeres y hombres que quieren proteger la biodiversidad española y que no entienden cómo es posible que Doñana, Patrimonio de la Humanidad y uno de los espacios más ricos y necesarios del planeta, está en peligro de extinción por el beneficio de unos pocos.



Ya hemos recogido más de 40.000 firmas, pero necesitamos duplicar estas cifras para acudir ante Juan Manuel Moreno Bonilla, Presidente de la Junta de Andalucía, y exigirle que no active este cambio legal y proteja Doñana.



Si no lo logramos, Doñana será, por desgracia, un recuerdo del pasado. No lo permitamos.