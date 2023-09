Amaral habla sobre su gesto de quitarse la camiseta: "Fue la liberación más grande que he sentido jamás"

El pasado agosto, Eva Amaral puso el broche de oro al Sonorama Ribera tras una actuación que puso contra las cuerdas las normas de la cultura patriarcal. Cuando iba a concluir el concierto, la maña se quitó el corpiño y cantó con su pecho al descubierto Revolución. El gesto generó un revuelo que duró varios días. Ahora, poco más de un mes después, la artista nos ha dejado algunas reflexiones sobre cómo vivió aquello.

En una entrevista para Hora 25, programa de radio presentado por Aimar Bretos, Amaral ha reconocido que el detonante que desencadenó aquella acción fue Rocío Saiz: "Que subiera un policía a detener su concierto y que recibiera todos esos comentarios fue determinante. Me dio la sensación de que se sentía sola en esa lucha suya y que el mundo de la música no estaba reaccionando con ella. Poner un tuit no era suficiente".

"Quitarme la camiseta en el escenario fue la liberación más grande que he sentido jamás. Toda la montaña de odio que he recibido me da la razón"



La cantante ha expresado lo mucho que le aterra el retroceso y la censura que hay quienes pretenden imponer, retirando, por ejemplo, obras de Viginia Woolf.

"Ya sé que yo no gané ningún derecho aquella noche, pero lo que no puede ser es que al día siguiente lo esté perdiendo porque la gente no sea capaz de entender que encima de un escenario somos libres y no solo allí, deberíamos serlo en nuestra vida", ha aseverado Amaral.

En la misma línea, ha lamentado que a estas alturas, en una sociedad cada vez más concienciada, todavía se considere un "acto de provocación" que ella se quite la camiseta, pero si lo hace un hombre no pase nada.

La artista ha contado que los días siguientes al evento recibió una gran ola de odio con comentarios, insultos y amenazas de todo tipo. Pese a todo, reconoce que ese momento "fue la liberación más grande" que ha sentido "jamás". ''Toda esa montaña de odio me da la razón. No me arrepiento", ha concluido.

Durante la entrevista con Bretos, tanto ella como su compañero Juan Aguirre, quien —según ha afirmado Amaral— era el único que conocía sus intenciones, han hablado de sus 25 años dedicándose a la música y han celebrado una carrera que jamás imaginaron "tan larga". Sus canciones, como ellos mismos han reconocido entre sorpresa y emoción, ya forman parte de la banda sonora de la vida de muchas personas.