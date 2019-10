Sería épico. Imaginen a la momia de la discordia colgandera de una cuerda de acero. Imaginen que la cuerda está sujeta a la pateja de un helicóptero. Piensen ahora en el movimiento oscilante del finado, sometido a los caprichos del viento mientras el aparato sobrevuela la ciudad. Completen la escena con el cielo capitalino de fondo, ese cielo que a veces es boina y otras una salvajada de tonos cobrizos. Piensen en el pueblo de Madrid despidiendo, por fin, al exhumado. De Carabanchel Alto a Campamento pasando por Cuatro Caminos, una pañolada masiva y algún que otro dedo corazón. Tremendo y bello disloque municipal. Pues bien, fuentes de Interior confirman que esto no va a suceder. Tendrán que conformarse con espectáculos más modestos, menos sublimes. Sirva esta agenda a modo de alternativa a tan magno (e ilusorio) evento.

>Autoplacer. Este colectivo que da título al festival que nos ocupa lleva diez años promoviendo la música autoeditada y los procesos musicales independientes. Durante este año han realizado diferentes actividades para celebrar su décimo aniversario, que culmina este sábado en el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo. Una cita imprescindible que transformará, una vez más, las salas de exposiciones del museo en salas de conciertos. Consulta la programación al completo aquí.



¿Dónde? CA2M. Avenida de la Constitución, 23. Móstoles.

¿Cuánto? Gratis (hasta completar aforo).

¿Cuándo? Sábado 19 de octubre.

Miguel Trillo, Madrid, 1982 © Miguel Trillo VEGAP (FOTO COLECTANIA)

>La Movida. Crónica de una agitación. La muestra ofrece una aproximación a este momento histórico desde la perspectiva de la fotografía, abordando ámbitos y miradas radicalmente diferentes. Figuras claves de aquella explosión de creatividad se dan cita en esta muestra, gente de la talla de Alberto García-Alix, Ouka Leele, Pablo Pérez-Mínguez o Miguel Trillo. Miradas personales y poliédricas sobre un década que pasó a la posteridad.



¿Dónde? Fundación Foto Colectania. Passeig de Picasso, 14. Barcelona.

¿Cuánto? Inauguración gratis / resto de días: 4 euros.

¿Cuándo? Hasta el 16 de febrero.

Una muestra de 'Intangibles'.

>Intangibles. En la Fundación Telefónica rizan el rizo y se preguntan si se puede hacer una exposición de arte sin las obras físicas. Suben la apuesta e inquieren al personal si es posible emocionarse sin contemplar el objeto artístico. La revolución tecnológica y su influencia en el deleite artístico forman parte de este proyecto experimental con el arte y la ciencia por bandera.



¿Dónde? Espacio Fundación Telefónica. C/ Fuencarral, 3, Madrid.

¿Cuánto? Entrada gratuita.

¿Cuándo? Hasta el 23 de febrero.

Festival 'Say It Loud'.

>Say It Loud. La programación de Say It Loud incluye actividades que buscan destacar la dimensión comunitaria de la música, y que se caracterizan por ser actividades donde la frontera entre escenario y público se difumina. Este año cuenta con autores de la talla de Little Simz, Delvon Lamarr Organ Trio, Yussef Dayes o Combo Chimbita.



¿Dónde? Fabra i Coats. Calle Sant Adrià, 20. Barcelona.

¿Cuánto? Entrada de un día 23 euros, dos días 40 euros.

¿Cuándo? 18 y 19 de octubre.

Y además...

>Eduardo Gruber. El salón de los espejos. Eduardo Gruber (Santander, 1949) es un pintor al que siempre ha tentado el dibujo y la obra sobre papel, no como boceto sino como obra final. Artista polifacético, ha realizado esculturas, intervenciones en el espacio, instalaciones, escenografía (de ópera para Pilar Miró), y ha publicado varias novelas. ¿Dónde? Museo de Arte Contemporáneo de Vigo. Rúa do Príncipe, 54, Vigo. ¿Cuándo? Hasta el 5 de enero de 2020. ¿Cuánto? Gratuito.

>Copenhague. Emilio Gutiérrez Caba y Carlos Hipólito, juntos sobre el escenario en un duelo interpretativo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde? Teatro Romea. Plaza de Julián Romea, 7. Murcia ¿Cuándo? 19 de octubre a las 21 horas. ¿Cuánto? De 15 a 22 euros.



>La mirada implica un tacto inconsciente. Esta muestra, que se puede presenciar en el Centro Niemeyer, indaga en la obra de la artista extremeña Paula Valdeón. Una creadora que vertebra su obra en torno a la vida doméstica y la arquitectura. ¿Dónde? Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. Avenida del Zinc. Avilés ¿Cuándo? Hasta el 27 de octubre. ¿Cuánto? Entrada gratuita.