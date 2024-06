El avance "positivo" pero aún insuficiente del catalán en las plataformas audiovisuales

Que el catalán se encuentra en un estado de emergencia es un hecho que no se puede eludir. Sea en las aulas, en los comercios o en la calle, cada vez es menos habitual escucharlo, especialmente en grandes núcleos urbanos como Barcelona. Y, en parte, es una realidad derivada de la falta de inversión y preocupación por impulsar contenidos audiovisuales de calidad en lengua catalana en la última década.

Hasta no hace mucho, el catalán era prácticamente residual en las plataformas de vídeo bajo demanda, a pesar de que muchas series y películas ya contaban con un doblaje hecho por TV3 o para su estreno en el cine. Afortunadamente, gracias a la presión de múltiples usuarios, de entidades de defensa de la lengua y de las acciones del último Govern de la Generalitat, la situación ha comenzado a mejorar, multiplicando los títulos en catalán o en versión original subtitulada.

El estado y evolución del catalán en las plataformas

El activista y técnico superior de Química Ambiental Àlex de la Guia, barcelonés de nacimiento, pero que ha residido la mayor parte de su vida en Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre), ha sido una de las figuras clave a la hora de poner sobre la mesa esta problemática. En diciembre de 2021 puso en marcha Desdelsofa.cat, un portal que funciona como una base de datos donde encontrar todos los contenidos audiovisuales disponibles en las plataformas en catalán, occitano o aranés o en versión original subtitulada.

Sólo la mitad de las plataformas que dan servicio al Estado ofrecen contenido en catalán

Ahora, ha publicado El català a la carta (Onada Edicions, 2024), un libro que recoge toda la información que ha encontrado y analizado desde que arrancó su proyecto y donde también explica los orígenes del cine y doblaje en Catalunya y el estado y evolución de la lengua en las plataformas. Uno de los primeros datos que ofrece, de hecho, es que de las 64 plataformas que dan servicio en el Estado español, solo 32 ofrecen contenido en catalán (de las cuales siete son de televisiones públicas).

La plataforma que más ha evolucionado en los últimos años ha sido Prime Video

Con todo, De la Guia hace un balance "positivo" de los últimos tres años: "No es perfecto, pero, por ejemplo, Prime Video al inicio no tenía ni 80 títulos en catalán y ahora ya pasa de los 700". En esta línea, cuando HBO llegó a España solo incluía la serie Vitals, pero ahora el 12% de su catálogo ya está en catalán. Netflix, por otro lado, "no avanza tan rápidamente", y Movistar, con la ley audiovisual española, "está obligado a añadir los audios en catalán y poco a poco lo está haciendo".

La plataforma catalana Filmin, además, tiene la interfaz y las redes sociales en catalán. Según el activista, este es un factor diferencial e importante, ya que "hace la experiencia del usuario más agradable".

El caso de Disney+

"Las grandes plataformas internacionales (Disney+, HBO Max, Netflix, Prime Video, etc.) con sede fuera del Estado español no tienen ninguna obligación de cumplir con el mínimo de contenido en catalán en su catálogo y, por lo tanto, la oferta en las lenguas oficiales del Estado queda en manos de la voluntad de las empresas", escribe en el libro. De esta manera, la presencia o ausencia de películas y series en lengua catalana no depende de la ley audiovisual española, sino de la implicación de cada compañía internacional y de los acuerdos alcanzados con la Generalitat o las subvenciones recibidas.

Sabiendo esto, y de acuerdo con las investigaciones de Àlex de la Guia, la plataforma que aterrizó en España justo al inicio de la pandemia, Disney+, es, de todas, la que ha presentado más reticencias a introducir contenidos en catalán. De hecho, él intentó contactar en varias ocasiones con Disney España y Disney Europa para preguntar el motivo, pero solo esta última respondió el correo alegando que "la estrategia a la hora de difundir los productos varía dependiendo del país y de su mercado a partir de las dinámicas de cada territorio".

Sólo el 2,7% del catálogo de Disney+ está disponible en catalán

Además, el caso de Disney+ es particular, ya que prácticamente "el 95% de su catálogo es de su propiedad", lo que implica que no debe pedir a ninguna productora o distribuidora los audios en catalán. Aun así, hasta el 31 de diciembre de 2023, solo ofrecía 66 películas y dos cortos en catalán (el 2,7% de su oferta).

Disney+ es la plataforma que ha despertado más reacciones entre la ciudadanía, ya que la mayoría de su contenido es infantil. "Nosotros somos adultos y si no podemos ver Breaking Bad en catalán en Netflix, como la emitieron en TV3, pues la veremos en castellano o en inglés, pero si tu hijo quiere ver Frozen en catalán porque la ha visto en el cine, como padre o madre es más fácil que reacciones para defender los intereses de tu criatura".

El rol de la Generalitat de Catalunya

Existe la creencia generalizada de que el doblaje en catalán suena "falso" o "extraño", pero, según De la Guia, es "falta de costumbre". "Nos hemos acostumbrado a escuchar contenido en castellano, pero también hay películas donde se dice cabeza de chorlito y yo no lo escucho en la calle". El activista asegura que "desde el cierre del 3XL hasta hace un par de años" no había "nada importante en catalán", lo que se traduce en "10-12 años de público perdido escuchando audiovisual en nuestra lengua".

Por suerte, valora que el último Govern haya hecho "una buena apuesta" por el catalán. "Los gobiernos anteriores pasaban de las plataformas y por eso estamos como estamos, vamos 10 años tarde", apunta, y añade que "una de las primeras cosas que hizo la gente de política lingüística fue contactar con las compañías y sentarse a negociar con ellas. Han conseguido que Netflix y Prime paguen doblajes, que HBO Max pida subvenciones y que TV3 envíe los audios a las plataformas y no lo entienda como una competencia".

Lo que se ha demostrado, dice, es que si el Govern intercede y hay unos "usuarios detrás pidiendo y consumiendo", la mayoría de las plataformas "acaban respondiendo". Ahora bien, es imprescindible que las dos patas de esta ecuación "se mantengan firmes", porque "si una de las dos cae, nos estancaremos o retrocederemos", concluye.