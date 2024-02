'Bob Marley: One Love', el cine exonera al icono del reggae

Bob Marley, el profeta de la paz y del amor, el icono que extendió por el mundo el mensaje de respeto a la mujer —"Quiero amarte y tratarte bien", de Is this Love—, también fue un maltratador y un homófobo. Ahora, la película Bob Marley: One Love retrata al músico a partir de 1976, en los últimos años de vida, evitando sus partes oscuras y subrayando su activismo político en Jamaica. En el cine, hoy es sobre todo un héroe.

Dirigida por Reinaldo Marcus Green y con Kingsley Ben-Adir en el papel principal, la película es "un rápido vistazo a la vida de mi padre", tal y como dijo hace unos meses su hijo Ziggy Marley, productor de la película. Rápido y dedicado a ensalzar al hombre, que se revela como un tipo generoso, valiente, comprometido y, por supuesto, con un talento descomunal para la música.

Atentado

En 1976, Marley había alcanzado fama mundial. Dos años después, en el One Love Peace Concert, consiguió que el primer ministro Michael Manley y el líder de la oposición Edward Seaga se diesen la mano en el escenario y se suavizara el violento conflicto político que se vivía en la isla. El músico, entonces, ya tenía hijos fuera del matrimonio y a algunos de ellos los cuidaba su mujer Rita Marley, en una casa que ya no compartía con el músico. En sus memorias, esta mujer confesaba que Marley la había violado después del divorcio. Esta historia personal no existe en Bob Marley: One Love.

¿Puede un maltratador ser un héroe? El 3 de diciembre de 1976, unos pistoleros hirieron a Bob Marley, a su mujer Rita, a su amigo Lewis Griffith y al mánager Don Taylor en la casa del músico en Kingston. Seguramente fue una represalia de grupos políticos que se oponían a la celebración del concierto Smile Jamaica, con el que Marley buscaba promover la paz y la reconciliación nacional. Es el momento clave de este biopic que solo deja entrever una parte del movimiento rastafari.

La actriz Lashana Lynch interpreta a Rita Marley. — Paramount Pictures

Movimiento rastafari

Sí hay en la película referencias a la Biblia y al emperador Haile Selassie de Etiopía, conocido como Ra's Tafari antes de subir al trono y considerado como la tercera encarnación de Dios tras Melquisedec, Jesucristo. Hay también mucho cannabis, producto sagrado para los rastafaris porque abre la mente y los acerca a Jah (Dios). Pero solo hay una aproximación muy superficial a la ideología racista, de supremacía negra y purificación racial, que cimenta el movimiento y ninguna mención a la homofobia, que muchas veces han difundido bandas y músicos de reggae.

"Un hombre, un mensaje, una revolución, una leyenda, un amor", fue el lema con el que Ziggy Marley presentó un avance de lo que sería esta película, en un acto que se cerró con imágenes de Bob Marley, feliz, pregonando "una vida, un amor, un destino". Y todo ello está en muchos de los temas que este hombre compuso y extendió por el mundo entero. Un mensaje de paz y amor que caló profundamente en un par de generaciones y que aún hoy se mantiene.

Los mensajes de Bob Marley

Lashana Lynch, James Norton, Tosin Cole y Anthony Welsh, entre otros, completan el reparto de la película, en la que se cuenta también la creación del noveno álbum de Marley, "Exodus". 17 temas de la estrella del reggae y su banda The Wailers componen la banda sonora del filme, muchos de ellos recopilados en "Legend", grabado en 1984 y reconocido como el álbum de reggae más vendido de la historia.

Así, la película celebra el talento musical de Marley y corea con él los mensajes de sus temas más célebres, el "levántate, ponte de pie: no renuncies a la lucha" (Get Up, Stand Up), el "yo digo: disparé al sheriff, pero yo no disparé al ayudante" (I Shot the Sheriif), el “no, mujer, no

llores (No, Woman, No Cry) o el "un amor. Un corazón. Unámonos y sintámonos bien" (One Love).

Lo que cuenta Bob Marley: One Love no es falso, pero tampoco rigurosamente cierto. La película solo muestra una cara de este personaje, igual que ha sucedido muchas otras veces antes, especialmente en producciones de Hollywood. Kevin Costner interpretó en JFK: caso abierto (Oliver Stone, 1991) a Jim Garrison, entregadísimo fiscal de Louisiana, pero se le olvidó mencionar las técnicas que empleaba, sus obsesiones, la enfermedad mental que le diagnosticaron…

Will Smith convirtió al hoy millonario y filántropo Chris Gardner en un padre maravilloso en En busca de la felicidad (Gabriele Muccino, 2006), cuando el auténtico Gardner en su autobiografía se presentaba como un maltratador que había abandonado a su hijo en sus primeros meses. Unos cuantos títulos más podrían mencionarse en esta lista de biopics lavadora que limpian a conciencia y dan brillo a personajes mucho menos pulcros y "aseados" de lo que nos cuenta el cine.