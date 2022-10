Carlos Herrera revela el mensaje que dejó Jesús Quintero antes de morir

El periodista Jesús Quintero habría dejado un audio a sus amigos antes de morir, según ha revelado el locutor Carlos Herrera. Un amigo común de los dos presentadores le ha hecho llegar el mensaje a Herrera, donde Quintero reflexiona sobre su propia muerte.

En el audio, Quintero comparte una reflexión a sus más allegados, donde muestra los pensamientos que le vienen a la cabeza cuando se imagina su propia muerte. Fiel a su estilo, el presentador deja su último regalo.

La despedida que se ha emitido en la Cadena Cope reza: "Me va a tocar contestarme yo mismo, no sé en qué lugar, las preguntas que le he hecho durante este tiempo a los demás".

"Y yo me iré y se quedarán los pájaros y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco, todas las tardes el cielo será azul y plácido. Y tocarán, como esta tarde están tocando las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado mi espíritu errará nostálgico y yo me iré y estaré solo sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido", reflexiona Quintero en el audio.

El propio Herrera reconocía en directo que el mensaje le dejaba sin palabras, ya que luego tendría que volver a hablar de "lo mundano", como los Presupuestos Generales del Estado.

El comunicador onubense ha fallecido este lunes a la edad de 82 años, tras atravesar varios problemas de salud. Numerosos compañeros de profesión y personajes públicos presentaron sus respetos a Quintero cuando conocieron la noticia de su muerte.