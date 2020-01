Carolina Durante, Alejandro Sanz o Pearl Jam: cuando el machismo se combate desde el escenario

"¡Tú, fuera! Vas a pegar a una chavala, no me jodas, macho". Así de asertivo se mostraba el pasado fin de semana Diego Ibáñez, líder de la banda madrileña Carolina Durante en pleno concierto en la sala Moon de València. El cantante quiso de esta forma poner en conocimiento de los servicios de seguridad la actitud agresiva de un espectador de mediana edad para con una joven. Una decisión –la de expulsar al susodicho– que se ha convertido en viral y que no es la primera vez que se produce.

La decisión de Ibañez ha sido ampliamente aplaudida y difundida en redes y entre la clase política. Una de las personas que ha querido felicitar a Carolina Durante por lo sucedido en València ha sido la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha publicado un tuit con el vídeo del momento y un texto en el que dice que "las violencias machistas no deben tener cabida en ningún ámbito de nuestra sociedad".



Parece que progresivamente los artistas están dejando a un lado sus habituales gafas de sol, esas que les separan de la realidad y han pasado a enfundarse unas moradas. Sirva el caso Sam Carter, frontman de los metaleros británicos Architects, para evidenciar un cambio que, aunque todavía es tímido, apunta maneras. Así se encendía Carter tras presenciar un caso de abuso sexual durante un concierto en la localidad holandesa de Biddinghuizen:

Alejandro Sanz, uno de nuestros autores más internacionales, también puso el grito en el cielo ante la agresión de un hombre a su pareja. Lo hizo en febrero de 2016 desde un escenario en la ciudad de Rosarito (México), cuando se encontraba inmerso en la gira latinoamericana de su disco Sirope, publicado en mayo de 2015. "Eso no se hace, eso no se hace", esgrimió el autor del Corazón Partío, poco antes de solicitar a los responsables de la seguridad del concierto que echaran al agresor del recinto. Para posteriormente recalcar: "Disculpad por lo de hace un rato pero no soporto que se maltrate a alguien y mucho menos a una mujer, a la mujer no se le pega".

Otro sonado plantón al machismo lo protagonizó el insigne Eddie Vedder, líder de la banda estadounidense Pearl Jam, quien no dudó en detener una de sus actuaciones –en concreto cuando atacaban el tema Lukin– y proceder a denunciar una agresión entre el público. "Alto, alto, alto, alto ...", gritó la estrella del grunge ante el asombro de los congregados. "Saca tu dedo de la cara de esa mujer", prosiguió un amenazante Vedder poco antes de instar al susodicho a marchar del concierto: "Vamos, vamos, todos los dedos te están apuntando, vamos…".



El rap no es ajeno a este tipo de actitudes. La intolerancia al maltrato no entiende de géneros ni estilos. En este caso es el joven Drake el que no duda en detener uno de sus éxitos –Love Yourself– para poner el foco en uno de los presentes. Ocurrió en un club nocturno de Sidney en noviembre de 2017. La actitud de uno de los presentes llamó la atención del rapero. "Si no dejas de tocar a las chicas, saldré y te joderé", dijo Drake refiriéndose a un tipo que aprovechaba la algarabía para sobrepasarse con ellas.



Hay conciertos en los que la violencia contra la mujer no viene exclusivamente de la audiencia. En ocasiones, sucede que los propios responsables de mantener la seguridad en el recinto son los que se sobrepasan. Algo así le sucedió a Elton John en diciembre del pasado año durante un concierto en en Perth, Australia. "Suéltenla de inmediato", gritó el británico en plena actuación. "Imbéciles, son ustedes unos imbéciles, no traten así a las chicas, ¡déjenla en paz!", continuó el cantante y compositor visiblemente enojado. El recinto estalló en aplausos.