El poder curativo de la música o como buscar tu identidad: diez documentales imprescindibles del In-Edit 2024

La música como una manera de explicar nuestras historias, de buscar nuestra identidad y de guarecernos de la época que nos ha tocado vivir. Este sería el resumen de lo que serán once días de documentales musicales en los cines Mooby Aribau de Barcelona. La XXII edición del In-Edit, Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona, empezará este miércoles con una gala inaugural donde Bad Gyal presentará La Joia, dirigida por David Camarero.

Dentro de las actividades paralelas y formativas, destaca el prestigioso director inglés de documentales musicales Julien Temple, que hará una masterclass sobre edición de material de archivo. Desde Público, os hemos hecho una selección de diez documentales, que creemos que no os podéis perder.

1.'Any other way: the Jackie Shane story' Michael Mabbott, Lucah Rosenberg-Lee 2024 | Canadá | 98 min

Abrir camino e ir a la contra, nunca es fácil. Pero si te toca ser una de las primeras cantantes negras trans en el sur de los EEUU en los 50, es otro nivel. Ni su lugar de nacimiento, Nashville (Tennessee), ni haber nacido en el cuerpo equivocado, evitó que la prodigiosa voz de Jackie Shane dejase con la boca abierta a ritmo de soul y R&B a todo el mundo que lo escuchaba. El misterio la perseguiría cuando su carrera estaba elevándose, llenando teatros y abriendo por artistas como Etta James o The Temptations, desapareciendo sin dejar rastro. Este documental intenta dar respuestas a su desaparición, a la vez que nos habla de la necesidad de cualquier persona de sentirse estimada, y no enjuiciada, por el que es. ¿No es lo que todos y todas volamos?

2. '1‒800‒on‒her‒own' Dana Flor 2024 | Estados Unidos | 77 min

Los 90 vieron la explosión de lo que se denominó grunge, con grupos, por supuesto, formados básicamente por hombres blancos heterosexuales. Lo siento Kurt, pero era así. En medio de aquel panorama, Ani Di Franco fue una ráfaga de aire fresco. Por su música y como atacaba con aquella energía su guitarra acústica, pero sobre todo por su discurso anticapitalista, contra el machismo, por los derechos LGTBIQ y a favor de la ética DIY. El documental explora precisamente aquella época, y a pesar de fallar al dar una visión más amplia de la artista, nos muestra sus contradicciones y la eterna lucha entre mantenerse independiente respecto al monstruo de la industria musical y vender tu arte para poder pagar las facturas. Inspirar a toda una generación de músicos y mantener tu integridad, vino con un coste inesperado.

3. 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' Antón Álvarez 2024 | España | 95 min

Antón Álvarez, más conocido como C. Tangana, puede decir que es el único artista, si no me equivoco, que un año presenta un documental como protagonista y en la siguiente edición del festival, presenta otro como director. Esta vez, la cámara de Álvarez sigue al guitarrista y músico flamenco Yerai Cortés, ofreciéndonos una radiografía compleja y un secreto para descubrir de su historia familiar. Así, lo que primero parece un documental sobre el artista y su obra, acaba siendo una reflexión musical y visual sobre las heridas profundas, el arte, la identidad, las relaciones familiares y el racismo hacia la comunidad gitana. Un film impresionante sobre la importancia del arte como medio para encontrar nuestra identidad y poder explicar nuestra historia.

4. 'Omar And Cedric: If This Ever Gets Weird' Nicolas Jack Davies 2023 | Estados Unidos| 126 min

Desde los siete años Omar Rodríguez-López grabó todo lo que pasaba en su vida. Solo esto ya daría por un buen documental. Si además has formado parte de bandas como At The Drive In, Mars Volta o De facto, junto con el otro protagonista, Cedric Bixler Cevala, os podéis imaginar el resto. Desde sus comienzos en la incipiente escena punk del Paso, Texas, donde se refugiaban del racismo por su procedencia puertorriqueña, hasta la formación de At The Drive In y la grabación de Relationship of Command que los lleva a la fama mundial, el film explora la intensa relación de Omar y Cedric y como esta va mutando con el tiempo, a la vez que lo hacía su música y sus bandas.

Un interesante documental, a pesar de su longitud, que nos habla de la amistad y sus caminos no siempre agradables, de como afrontar la pérdida de seres queridos, del poder curativo de la música y del valor de hacer las cosas por tú mismo, saliendo de los márgenes que te impone la industria musical, cuestionándote qué es el éxito y si merece la pena pagar el precio para conseguirlo.

5. 'Catching Fire: The Story of Anita Pallenbeg' Alexis Bloom, Svetlana Zill 2023 | Estados Unidos | 110 min

La historia de la modelo y actriz italoalemana Anita Pallenberg siempre ha estado en un segundo plan. Haber sido la pareja de Brian Jones, un maltratador de manual, o de personajes tan posesivos y celosos como Cliff Richards, es un obstáculo más para que alguien escuche lo que tienes a decir. A pesar de todo, a través de un retrato redentor y enigmático, acompañado de la voz en off de Scarlett Johansson y de la autobiografía de Pallenberg nunca publicada, el documental lo intenta, y a veces lo consigue –otros no tanto.

Su relación tóxica con los Rolling Stones y las drogas, ocupa gran parte del film, pero esto no nos tendría que impedir constatar la valentía de Anita Pallenbeg, una mujer que tuvo que enfrentarse con todas sus fuerzas a los roles de género y la misoginia que predominaban en la cultura de los 60 y 70.

6. 'This Is A Film About The Black Keys' Jeff Dupre 2024 | Estados Unidos | 90 min

Si una banda te gusta, siempre es curioso ver de dónde salen aquellas canciones que no puedes parar de escuchar. Cuáles son los procesos para llegar hasta allá. De hecho, supongo que es por eso que a todos nos gusta tanto un festival como el In-Edit. Este documental sobre The Black Keys, es un buen resumen de por qué nos gusta ir a la sala de cine a disfrutar y que nos expliquen una buena historia. Y en este caso, una historia que no por típica, deja de ser menos interesante.

La manera de empezar el grupo, los problemas de la repentina fama mundial o las peleas entre los dos miembros, que no eran ni amigos, quizás es la de otras muchas bandas, pero en alguien como los Black Keys, igual que su música, todo coge otro camino, que sin saber exactamente por qué, te atrapa y no te suelta.

7. 'Blackcelona: una historia de metal satánico' Diego de Walpurgis 2024 | España | 96 min

Aprender la historia musical de nuestra ciudad o nuestro territorio es una de las razones por las cuales vamos cada año al In-Edit. Salir de nuestra zona de confort musical, es otra. Por eso, documentales como esta radiografiará de la historia del Black Metal en Barcelona y Catalunya, no solo son esenciales para entender la ciudad donde vivimos, sino también son un regalo por los que nos entusiasma la música y sus historias. Un género rodeado de oscuridad y polémica, pero que en Barcelona encontró tierra fértil para crecer.

8. 'Bad Like Brooklyn Dancehall' Ben Digiacomo, Dutty Vannier 2023 | Estados Unidos, Jamaica | 93 min

Preservar tu propia historia y cultura es igual de importante que crearla. Y tanto de una cosa como la otra, la diáspora jamaicana y caribeña siempre se ha ocupado. Esta es la crónica de cómo el dancehall llegó a las calles de Brooklyn, Nueva York desde los sound systems de Jamaica, hasta fusionarse con el pop y el hip hop. Sin olvidar, por supuesto, la importancia del DJ durante las fiestas a los sótanos y como estas evolucionaron en el rap. El film captura la energía cinética del dancehall, desde las pistas de baile hasta las fiestas en la calle, y explica cómo el éxito del dancehall, más allá de la música, es ser una poderosa herramienta de expresión de la identidad cultural.

9. 'Soundtrack to a Coup d'Etat' Johan Grimonprez 2024 | Bélgica, Francia, Países Bajos | 150 min

Miriam Makeba, Patrice Lumumba, Malcom X, Max Roach, Abbey Lincoln, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, NinaSimone o Thelonious Monk son razones suficientes para ver un documental. Si a esto le sumamos, a través de un concierto de jazz, explicar una historia tan compleja como el asesinato del líder congoleño Patrice Lumumba o que supuso la independencia de muchos países africanos en 60, el film se convierte una pieza única y original, a la vez que en una lección de historia chocante y desconocida.

10. 'Uncropped' D.W. Young 2023 | Estados Unidos | 111 min

Encontrar el orden invisible dentro del desorden. Esto es lo que hacían las imágenes del legendario fotógrafo de Village Voice y Harper's Bazaar, James Hamilton. Un film adictivo sobre uno de los grandes fotoperiodistas culturales de nuestro tiempo y el cronista en blanco y negro por excelencia de Nueva York.

James Brown, Patti Smith, BB King, Beastie Boys, Sonic Youth, Run DMC, Janis Joplin, Madonna, Sun Ra, The Kinks, Stevie Wonder, Alfred Hitchcock, Jack Nicholson o Jean-Luc Godard. Cada uno de ellos explica una historia cuando pasan por la mirada de Hamilton. Imágenes tan impresionantes que te apetece parar la película y mirarlas un rato más.