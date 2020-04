Detectores de fachas, fondos marinos y otras propuestas para hacer frente al aislamiento

Día 38 de confinamiento. Los abanderados de eso que se ha venido a llamar "la nueva normalidad", en clara perversión del lenguaje –si algo casa mal con la normalidad es la novedad–, nos instan a aceptar con beata sumisión el nuevo estado de las cosas. Para ello recomiendan al personal ejercitar cuerpo y alma de forma cotidiana (sentadillas para el cuerpo, puzles para el alma), mantener estrictos hábitos higiénico-sanitarios y reposar mínimo una hora al sol para calibrar el asunto de la melatonina.

Afortunadamente proliferan los desobedientes, aquellos que deciden corromper con sus extravagancias el Manual del buen confinado y entregarse al disloque doméstico. Hablamos, por ejemplo, de los que entienden que un martes puede ser un día propicio para emborracharse en la bañera, o de los que asoman la cabeza por el ventanuco y se encienden un puro reseco de cuando se oficiaban bodas en nuestro país, por no hablar de los que, sin venir a cuento, optan por hacer el pino puente en pleno salón rebozados en sobras de MDMA.

Desde aquí un llamamiento a todo esos díscolos de "la nueva normalidad": conviertan nuestro confinamiento en su centro de operaciones, publiciten sus hazañas en la red y mancillen con sus bufonadas las escrituras confinadas que estipulan cómo debemos aislarnos. Y ahora sí, las estrategias de evasión:

>Hamlet. Siete intérpretes, una cama, proyecciones en vídeo y una cortina que se abre y se cierra indistintamente le sirven al dramaturgo Miguel del Arco para reescribir la historia del traicionado y atormentado príncipe danés. El Teatro Pavón Kamikaze y la Compañía Nacional de Teatro Clásico produjeron en 2017 esta aproximación kamikaze a Hamlet, cima del teatro clásico. Un pulido contemporáneo que recibió todo tipo de parabienes tanto del público como de la crítica. Hasta el domingo puede disfrutar de ese hito dramático en el YouTube del teatro.



>Facha. Hace apenas un año la editorial Blackie Books editó en castellano un manual que puede serle de utilidad estos días. Se titula Facha, un epígrafe de lo más elocuente que viene a sintetizar con precisión académica las estrategias fascistillas utilizadas para llegar al poder. Su autor, Jason Stanley, es un filósofo estadounidense que ha tenido a bien compilar las ideas fuerza de ese argumentario retrógrado que parece campar a sus anchas. Estrategias que reivindican "un pasado mítico y puro que fue trágicamente destruido", y que se reafirman en esa separación entre un "nosotros" y un "ellos" en función de diferencias étnicas, religiosas o raciales.

>Profundidades marinas. Y qué mejor que un periplo por los fondos marinos para relajarse en pleno confinamiento. En Público queremos que se deje llevar por los sonidos de las profundidades; siéntase libre cual pececillo juguetón, añore la ingravidez marina, rememore aquellos veranos de chapoteos eternos en la orilla. A través de esta webcam podrá hacerlo, con un poco de suerte incluso podrá divisar algún que otro tiburón. Instalada a unas 34 millas de Cape Fear, Carolina del Norte, está enclavada en un hábitat importante para la fauna marina de la zona.



Un instante en 'One World: Together At Home'.

>One World: Together At Home. El firmamento musical, muy dado al altruismo y la fanfarria, ha querido brindar a los humanos de a pie dos horas de música en directo desde sus opulentas moradas. Lo hicieron este sábado bajo el nombre de One World: Together At Home, reunión en la cumbre de estrellas del pop que, de forma telemática, fueron repasando éxitos de otro tiempo con el fin de recaudar dinero para la lucha contra la pandemia que nos azota a los mortales. Comparecieron veteranos como Paul McCartney, los Rolling Stones o Stevie Wonder y jóvenes como Billie Eilish, Taylor Swift o Lizzo. Si se lo perdieron, sepan que pueden verlo en la página RTVE A La Carta.