Los diez documentales de la 20ª edición del In-Edit que no te puedes perder

Por fin está aquí uno de los mejores momentos del año de los aficionados y aficionadas a los documentales musicales, melómanos y melómanas, devoradores y devoradoras de historias de la música, buscadores y buscadoras de ese nuevo sonido del que ni siquiera hemos oído hablar. Del 27 de octubre al 6 de noviembre, vuelve a los cines Aribau de Barcelona ​​el Festival Internacional de Cine Documental Musical In-Edit.

Y este año lo hará mientras celebra su 20 aniversario. 20 años, nada menos, llevando los mejores documentales de música del mundo a Barcelona. En una carta dirigida al público, Uri Altell, fundador y director del In-Edit, explica que esta 20 edición va dedicada a todas aquellas personas que les han ayudado en algún momento a lo largo de estos años. "Creímos y creamos una industria que prácticamente era inexistente, hemos podido contar historias desde puntos de vista inauditos que nos han hecho avanzar, que nunca nos han dejado indiferentes". 20 años se dice pronto, pero cuando piensas en ello, parece cada vez más una proeza.

Como regalo, esta edición presenta una selección de documentales musicales que "o forman parte del palmarés histórico del festival y nos remiten a pases memorables o son clásicos (antiguos y modernos) del género". Un repaso a los títulos da una idea de la calidad de la que hemos podido disfrutar durante estos 20 años: 20 Feet From Stardom, Anvil: The Story Of Anvil, Dig!, Jazz on en Summer's Day, Soul Train: The Hippest Trip in America , Summer of Soul, The Devil and Daniel Johnston y The Punk Singer, premio al Mejor Documental en el In-Edit 2013.

El homenaje este año va para el compositor italiano Ennio Morricone, con el filme Ennio: The Maestro y le acompañan, de entre los más de 50 títulos de esta edición, documentales sobre la historia de la música disco y la cultura de club de los 80 en Italia; filmes que nos abren ventanas musicales desconocidas de Brasil, Australia, Grecia, Jamaica o Perú; e historias más cercanas, como la de la sala Rocksound de Barcelona o la del Studio 54 en la misma ciudad.

Toni L. Querol, coordinador del departamento artístico: "Tenemos más títulos dirigidos por mujeres que ningún otro año"

Sin embargo, la edición de este año no sólo destaca por su 20 aniversario, también es en la que, como afirma el coordinador del departamento artístico, Toni L. Querol, "tenemos más títulos dirigidos por mujeres que ningún otro año". Pero el mérito, según Querol, no es del festival, sino de la realidad que se han encontrado. "Un 35% de directoras en el programa que, pese a enderezar sensiblemente la calamitosa y endémica desproporción al sector entre directores y directoras, todavía queda muy lejos del equilibrio que debería ser natural". El hecho de que el propio festival tenga en cuenta esta desproporción es una buena noticia y el primer paso para que algún día se llegue al menos al 50%. De cara a próximas ediciones, el esfuerzo también debería dirigirse a los propios documentales. Que las mujeres sean las protagonistas de los filmes, más allá de dirigirlos, es también una manera de avanzar en este sentido.

Desde Público, por cuarto año consecutivo os hemos hecho una elección de diez documentales, difícil por la calidad y variedad de esta edición, que creemos que no os podéis perder.

1. Meet Me in the Bathroom

Will Lovelace, Dylan Southern | 2022 | Reino Unido | 105 min

Si has leído el libro Nos vemos en el baño. Renacimiento y Rock and Roll en Nueva York. 2001 – 2011 de la periodista Lizzy Goodman, seguramente ya tendrás entradas para ir a ver uno de los documentales más esperados de esta edición. Will Lovelace y Dylan Southern llevan a la gran pantalla el libro de Goodman, que recoge a través de la historia oral el renacimiento del rock and roll a principios de 2000 en Nueva York y que marcó la siguiente década musical. Lovelace y Southern saben de lo que hablan. Hace 10 años dirigieron Shut Up and Play the Hits, sobre la historia de LCD Soundsystem, una de las bandas que precisamente formó parte de ello. Con imágenes de archivo de la época y sin bustos hablantes, sólo con voces en off, el filme nos cuenta cómo vivieron aquella explosión bandas como The Strokes, Yeah Yeah Yeahs, Interpol, TV On The Radio o la propia LCD Soundsystem.



2. Sinéad O'Connor: Nothing Compares

Kathryn Ferguson | 2022 | Reino Unido | 97 min

A veces, la fuerza de una película nos llega a través de la pantalla directamente de su protagonista. Éste es el caso de la cantante irlandesa Sinéad O'Connor y del filme de la también irlandesa Kathryn Ferguson, que sabe encontrar en todo momento el clima adecuado para contar cada parte de la historia. Sin duda una de las perlas de la edición de este año, la película se centra en el ascenso de O'Connor a la fama mundial entre 1987 y 1993. Un gran filme que examina el sexismo que tuvo que soportar O'Connor durante su carrera. El sistema te permite cantar canciones protesta, pero cuando no sólo cantas y levantas tu voz contra el machismo, el racismo, la homofobia, la Guerra del Golfo, la pederastia en la Iglesia Católica o en favor del aborto, entonces empiezas a tener problemas. O'Connor, con una visión política avanzada a su tiempo, hablaba de lo que hoy consideraríamos normal, en un momento en el que no lo era. "El trabajo de una artista a veces es crear conversaciones difíciles que necesitan ser escuchadas. Para ello sirven a los artistas", afirma O'Connor en un momento del filme. O'Connor como ejemplo para disciplinar a las mujeres. Un aviso para las navegantes: Quédate en tu sitio. No digas nada. Si lo haces, te destruiremos y la gente aplaudirá.



3. Nightclubbing: The Birth of Punk Rock in NYC

Danny Garcia | 2022 | España | 80 min

Todos y todas tenemos nuestras debilidades y una de las mías es Nueva York y las miles de historias musicales que esconde. Quien nos las descubre esta vez es el barcelonés Danny Garcia, veterano del In-Edit con títulos como Autosuficientes, sobre la historia de Parálisis Permanente y Eduardo Benavente, llega esta historia coral del legendario club de Nueva York, Max's Kansas City. Antes de que el CBGB abriera sus puertas, este club se convirtió en el centro neurálgico de la escena underground neoyorquina de finales de los 60 y 70. Así, se convirtió en el lugar de encuentro clave y el centro del glam rock y después del punk rock. Garcia nos muestra con algunas imágenes nuevas y material en directo, la importancia del Max's Kansas City en lo que ocurrió después: New York Dolls, Iggy Pop, Ramones, Velvet Underground, Bruce Springsteen o Alice Cooper, son sólo algunos de los nombres que pasaron por ahí. "Se nos ocurrían millones de ideas ahí detrás", afirma Alice Cooper, refiriéndose a la mítica parte trasera del club, donde se podía encontrar a menudo al propio Andy Warhol con su troupe de artistas, actores, actrices y músicos. Uno de los documentales imperdibles para seguir sumergiéndose en la inacabable historia musical de la ciudad que nunca duerme.



4. No callarem

Claudia Arribas, Violeta Octavio, Carlos Juan Martínez | 2022 | España | 90 min

18 raperos han sido condenados a penas de prisión en el Estado a causa de sus letras. Una cifra que sirve para ver el grave problema que tiene España con la libertad de expresión, especialmente cuando viene por un lado. No tanto, como hemos podido comprobar recientemente, si viene de la ultraderecha. Así lo muestra uno de los filmes del festival que nos acerca a la realidad de nuestro país y que examina los casos del Elgio de La Insurgencia (tres años de inhabilitación), Valtònyc (más de 4 años en el exilio) y Pablo Hasel (en prisión desde febrero de 2021). Desde una perspectiva tan personal como artística, el filme nos explica por qué estos tres raperos se han convertido en represaliados políticos y las consecuencia sobre sus vidas. En el documental, las cantantes Yolanda Sey, Ana Tijoux y Bittah (Tribade), hablan con los tres cantantes y versionan algunas de sus canciones, al tiempo que crean algunas nuevas. La Sra. Tomasa, Irene Reig, Las Bajas Pasiones, Mateo Matas ´Xurí´, Za! y un monólogo de Albert Pla, se suman al largometraje.



5. La danza de los mirlos

Álvaro Luque | 2022 | Perú | 84 min

Una de las grandes virtudes del In-Edit es hacernos descubrir sonidos e historias desconocidas por el gran público. Uno de los exponentes de esta idea en la edición de este año es este documental sobre una de las bandas más reconocidas de la cumbia amazónica: Los Mirlos. "El sonido que nace con esta agrupación musical, es el sonido de nuestra querida selva", afirma Jorge Rodríguez, el líder de la banda peruana, que nos acompaña por este viaje por la selva peruana, directamente en el corazón psicodélico de América Latina. Junto a otras formaciones peruanas como Los Destellos, Juaneco y Combo o Manzanita y Conjunto, ellos dieron forma a la "chichadelia" tropical, una combinación irresistible de cumbia, ritmos afrolatinos y rock psicodélico surgido desde la misma selva.



6. Sirens

Rita Baghdadi | 2022 | Líbano, Estados Unidos | 79 min

Otro ejemplo de historia extraordinaria que nos invita a descubrir cada año el In-Edit es esta propuesta desde Líbano. El filme nos habla a través de Lilas y Shery, guitarristas del primer grupo de metal exclusivamente femenino de Oriente Medio, Slave to Sirens, de la lucha contra el sexismo y la censura que sufren por ser un grupo de chicas en medio de realidad social y política del Beirut actual. Todo esto, a la vez que luchan contra ellas mismas y las dinámicas, no siempre positivas, dentro de la propia banda. Rita Baghdadi nos ofrece un precioso retrato cinematográfico, a la vez que íntimo, donde triunfa la amistad y la resiliencia por encima de la opresión. Un grito ensordecedor desde un Beirut en plena explosión social. Rabia y un deseo irrefrenable de vivir una vida libre de machismo a través del trash.



7. This Is National Wake

Mirissa Neff | 2022 | Estados Unidos | 66 min

¿Os imagináis que por el solo hecho de pertenecer a una banda multirracial estuvierais fuera de la ley? Esto es lo que te podía ocurrir en la Sudáfrica del apartheid en 1979. Toda revolución tiene una banda sonora y en el caso de la sudafricana, la música la puso National Wake, conocida también como "la banda que desafió al apartheid". Su sonido era una mezcla de afro-rock desde una perspectiva punk y con riffs de reggae, que recordaba a una mezcla de The Police y The Clash. Pero hacerlo en la Sudáfrica racista y dictatorial no era lo mismo que hacerlo en Londres de finales de los 70. Con fascinantes imágenes de archivo rodadas con Super 8 en los clubs underground de Johannesburgo, se nos abre una ventana al movimiento político antirracista que inspiró su música. Si te ha sorprendido esta historia sólo leyendo estas líneas, espera a ver el documental.



8. Material Sirles: un septenio

Lulu Martorell | 2022 | España | 62 min

Volviendo a las historias más cerca de casa, nos encontramos con una nueva pequeña maravilla del In-Edit. El documental caótico y movilizado de Lulu Martorell, que ya pasó por el festival hace unos años con Keith Haring 1989 Barcelona, ​​nos lleva a través de vídeos privados, delirios, entrevistas, momentos surrealistas y conciertos en directo, a las entrañas del grupo catalán de punk-rock garajero por antonomasia: Los Surfing Sirles (2006-2013). Iconoclastas, inclasificables e irreverentes, la banda barcelonesa, acompañada por un brillante montaje, canta con humor sobre la cultura catalana con unas letras brillantes y afiladas. Como les gustaría la propuesta cinematográfica de Martorell, que según dicen ellos mismos, ha sido la chispa que les ha animado a volver por un día al escenario con un concierto especial el próximo 30 de diciembre a la Sala Apolo de Barcelona.



9. The Punk Singer

Sini Anderson | 2013 | Estados Unidos | 81 min

De los títulos recuperados a raíz del 20 aniversario, vale la pena destacar este documental de 2013 de Sini Anderson sobre la cantante feminista y frontwoman de Bikini Kill, Kathleen Hanna. Entrevistas y fotografías de archivo, mezcladas con actuaciones en directo, explican la vida y la carrera de Hanna. Pero sólo como punto de partida para explicar el surgimiento del movimiento cultural 'riot girrrl' que se formó alrededor de la banda. Un movimiento que rompió con la cultura punk machista del momento y abrió un espacio para mujeres. No sólo a través del activismo, el Do It You yourself (Hazlo tú misma), las exposiciones o los fanzines, sino también a través de formar sus propias bandas, animando a las mujeres a no quedarse atrás en los conciertos al grito de "All girls to the front" (Todas las chicas al frente). Una buena dosis de feminismo a través de la música para recordar que las mujeres han tenido que ganar cada espacio de participación haciendo frente al machismo.



10. Women in the Studio

Marina Espinach | 2022 | España | 16 min

Dentro del apartado corto documental, que no tiene nada que envidiar al largo, destacamos el documental de Marina Espinach, que nos muestra cómo la DJ y productora catalana de música urbana AWWZ afronta su proceso creativo en la confección de su primer LP Ladah Temple. Un álbum hecho por mujeres con colaboraciones como las de LaBlackie, Tina Pampano, Kristy V, RRUCCULLA, Ayy Den, Ange, Simona o Demmy Sober. El corto nos muestra la decisión consciente de la productora de trabajar con mujeres en el estudio y las reflexiones de las artistas sobre la triste desproporción entre hombres y mujeres en la industria musical; y sobre la necesidad de tejer alianzas entre artistas mujeres y nuevas productoras. "Estamos creando arte que nos representa a nosotras, que no viene desde ese punto de vista masculino al que ya estamos acostumbrados".