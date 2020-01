Los estrenos y regresos de series para 2020 en la plataformas de VOD

La oferta actual de series, tanto en cadenas en abierto como en plataformas de VOD, es tan vasta que para muchos seriéfilos resulta una suerte de galimatías estar al día de qué se estrena y dónde. Hasta hace poco las opciones eran bastante reducidas. Las cadenas generalistas, Movistar+ y Netflix. Pero entonces llegaron HBO, Sky, Amazon Prime Video, Apple TV+ y otras que estaban asociadas más al cine comenzaron a ampliar sus catálogos con series de gran calidad como es el caso de Filmin. A día de hoy la lista no deja de sumar nuevos integrantes. De hecho, en tres meses se producirá el desembarco de Diney+ y todas sus series del universo Marvel y Star Wars.

Para hacerse una idea de lo que vendrá a lo largo de 2020 y dónde podrá verse -dato interesante a la hora de decidir en qué plataforma darse de alta-, a continuación, un repaso por los estrenos confirmados y facilitados por Amazon, Movistar+, Sky, Netflix, HBO, Filmin y Disney+. De Apple TV+, donde han fichado para desarrollar nuevas historias a nombres tan potentes como J.J. Abrams, Alfonso Cuarón y Steven Spielberg, no hay informaciones demasiado concretas en cuanto a tiempos. De ahí que no esté presente. Y de Starzplay, que puede verse precisamente a través de Apple además de en Orange y Vodafone, se puede adelantar que tendrán MotherFatherSon, protagonizada por Richard Gere; la miniserie alemana 8 días (8 Tage) y la británica The Capture, el 2 de enero.

Amazon Prime Video

Las únicas series que a día de hoy tienen confirmada su fecha de estreno en el servicio de streaming de Amazon son aquellas cuyo lanzamiento está previsto para el mes de enero. Así, Treadstone, la producción ambientada en el universo de la saga de Jason Bourne, verá la luz el 10 de enero con Tim Kring (Héroes) como creador. Y para uno de los títulos más esperados de la plataforma, el spin-off de Star Trek dedicado a Picard con Patrick Stewart en el papel no habrá que esperar demasiado ya que llegará el 24 de enero.

Un poco antes, el 15 de enero, la segunda temporada de Pequeñas Coincidencias, creada y protagonizada por Javier Veiga. Y para el resto del año, más estrenos españoles como La templanza, basada en la novela de María Dueñas y con Leonor Watling, y El Cid, con Jaime Llorente dando vida a Rodrigo Díaz de Vivar en sus años de juventud. En cuanto a las producciones propias internacionales, 2020 será el año de los regresos de The Boys y Carnival Row. Otra más a destacar, The Hunters, con Al Pacino a los mandos de una cuadrilla de cazadores de nazis en la que figura Logan Lerman.

DISNEY+

Disney+ llega a España el próximo 30 de marzo y por fin se podrá ver en España The Mandalorian tras meses de bombardeo de spoliers y memes de Baby Yoda. Aunque el protagonista no es esta versión minúscula del veterano maestro jedi, sino el mandaloriano, un pistolero solitario al que da vida Pedro Pascal bajo la armadura y cuya historia se ambienta unos años después de los hechos ocurridos en el Episodio VI. Jon Favreau, cabeza pensante tras Iron Man, ha ejercido como guionista, creador y showrunner en la que sin duda es la más esperada para los seriéfilos españoles.

No es la única. Aunque algunos de sus títulos con el nivel más alto de expectativas, como las series de Visión y Bruja Escarlata, Falcon y Soldado de Invierno, Loki y Ojo de Halcón, irán llegando de manera escalonada. Alguna a lo largo de 2020 -la segunda- y otras ya en 2021. Todas con los actores que dieron vida a esos personajes en el cine repitiendo en formato serie. Es decir, por orden de mención, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Tom Hiddleston y Jeremy Renner. Además de otras muchas salidas del prolífico mundo Marvel, estarán esas nacidas del creado por George Lucas para Star Wars. A todo eso hay que sumar que Disney+ incluye el catálogo de marcas como National Geographic y Fox, por ejemplo.

Filmin

Desde Filmin, plataforma a través de la cual llegan a España algunas de las joyas internacionales más allá de Estados Unidos, han confirmado que para el primer semestre del año tendrán cinco estrenos, Fartblinda (Blinded), Forhoret (Face to Face), Riphagen, Exit y The Bay. La primera, serie sueca en la que su protagonista, una periodista económica, entabla relación con el director de un banco sobre el que le han dado un soplo. Del mismo país llegará Forhoret, un thriller policíaco en el que un agente (Ulrich Thomsen) investiga el supuesto asesinato de su propia hija mientras el resto cree que se suicidó. Riphagen es una producción proveniente de Países Bajos y ambientada en la II Guerra Mundial; Exit es la historia, noruega, de un grupo de personas que llegaron a ricos antes de los treinta y sus excesos; y, por último, The Bay, serie británica con una desaparición como punto de arranque.

HBO

La producción propia de HBO en España comienza a ver la luz y tras El Pionero y Foodie Love, por fin llega el momento de Patria, la serie que todo el mundo está esperando desde que se anunciase el proyecto de llevarla a la pantalla. La fecha de estreno es mayo, estará compuesta de ocho episodios de una hora de duración cada uno con emisión semanal y a los mandos se encuentra Aitor Gabilondo. En el reparto, Elena Irureta, Ane Gabarain, José Ramón Soroiz, Iñigo Aranbarri, Susana Abaitua. Mikel Laskurain, Jon Olivares, Loreto Mauleón y Eneko Sagardoy. Las primeras imágenes mostradas no han hecho más que aumentar la expectación en torno a la adaptación de la novela de Fernando Aramburu.

Siguiendo con la producción nacional, 30 Monedas, de Álex de la Iglesia, y Por H o por B, de Manuela Burló Moreno, también llegarán a lo largo de 2020. En el capítulo de series internacionales, la nueva de David Simon, La conjura contra América (17 de marzo); el remake de Perry Mason con Mathew Rhys; Mark Ruffalo por partida doble interpretando a dos gemelos en Territorio Lovecraft; la comedia de Phoebe Waller-Bridge, Run; y el drama Industry, de Lena Dunham. Además, hay que sumar los regresos de algunas de sus series más seguidas como Westworld, El cuento de la criada y Killing Eve.

Movistar+

Entre las producciones originales de Movistar+, este año regresan con sus segundas temporadas El embarcadero (17 de enero), Virtual Hero (28 de febrero) y Justo antes de Cristo además de las terceras de Vergüenza (14 de febrero) y Mira lo que has hecho. En cuanto a las novedades, y aún sin fecha oficial de llegada, La línea invisible, la segunda serie de Mariano Barroso para la plataforma tras el éxito de El día de mañana y con Antonio de la Torre, Àlex Monner, Anna Castillo, Patrick Criado y Asier Etxeandía. La acción arranca en 1968 con el primer asesinado de ETA. También llegará este año que ahora entra La unidad, un thriller policíaco con un amplio reparto en el que figuran Nathalie Pozas y Fele Martínez y que se centra en una unidad de lucha contra el yihadismo.

Está confirmado también durante los próximos 12 meses el estreno de Nasdrovia, con Hugo Silva y Leonor Watling basada en la novela El hombre que odiaba a Paulo Coelho en la que un hombre en la cuarentena decide abrir un restaurante de cocina rusa tras su divorcio. Y para acabar este adelanto, también habrá más capítulos de Skam.

Netflix

El próximo año puede ser el de Ryan Murphy y Shonda Rhimes. La plataforma ha apostado fuerte por ambos showrunners -dos de los más activos del mundo televisivo- y ambos está previsto que estrenen serie. El primero nos dejó en 2019 The Politician con críticas dispares y un Ben Platt lanzado al estrellato seriéfilo y para 2020 llegarán suyas Hollywood y Ratched, con Sarah Paulson. Por parte de Rhimes, Hot Chocolate Nutcracker, una docuserie sobre el trabajo de la actriz y coreógrafa Debbie Allen en su versión del ballet en El cascanueces.

Para principios de año se estrenará una nueva temporada de The Sinner, esta vez con Matt Bomer como protagonista, y la versión de Drácula de los creadores de Sherlock con Claes Bang en el papel. Para primavera se espera Cursed, el drama fantástico de Katherine Langford (Por 13 razones) y en algún momento del año el nuevo thriller de Álex Pina, White Lines, y el musical de Damien Chazelle, The Eddy.

SKY

Sky, como Movistar+, acoge en su plataforma de VOD las series emitidas por otros canales de pago pero, además, cuenta con títulos de producción propia que solo pueden verse a través de su servicio en exclusiva. En ese cajón entra Cobra, un thriller con el gobierno británico como contexto, grandes problemas nacionales y personales a resolver y Robert Carlyle, Victoria Hamilton, Richard Dormer y David Haig encabezando el reparto. El estreno será a lo largo del mes de febrero.

Para el primer semestre con fecha aún por concretar se espera la llegada de Devils, un thriller financiero, como lo definen desde Sky, que convierte a Patrick Dempsey en el CEO de un banco de impacto internacional. Laia Costa forma también parte del reparto. En cuanto al resto de títulos, la segunda temporada de Save Me, el estreno de Little Birds -con aparición de Rossy De Palma- y la segunda temporada de El descubrimiento de las brujas, con el vampiro Matthew Goode y bruja Teresa Palmer.