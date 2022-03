Robert Pattinson es el nuevo Batman y en la ilustre nómina de actores que han interpretado al Señor de la Noche ya se ha ganado un puesto, el del Batman más intenso de todos los que han pasado por la gran pantalla. Ni una mínima sonrisa y un constante susurrar le elevan al lugar del multimillonario vengador más concentrado en su lucha contra el crimen, el más taciturno y atormentado de todos.

The Batman, la vuelta al cine del personaje creado por Bob Kane y Bill Finger en 1939, es una película dirigida por Matt Reeves, un especialista en remakes y secuelas, que tiene en su filmografía los éxitos de El amanecer del planeta de los simios y La guerra del planeta de los simios. El cineasta ha apostado por explorar el lado más introspectivo del personaje, afinar en algunas de las escenas de acción y perder bastante de vista el mundo de oro y brillo de Bruce Wayne y los potentados de Gotham City.

Con un guion de Peter Craig que resulta, en contraste con las películas que dirigió Christopher Nolan, bastante más simple y con una molesta tendencia en ciertos momentos a explicar lo que ya ha mostrado al espectador, la película es profundamente negra. Al fin y al cabo, el propio Batman es parte de esa oscuridad. "Creen que me escondo en las sombras, pero yo soy las sombras".

"No puedo estar en todas partes"

Batman lleva más de un año luchando contra el crimen de Gotham, investigando su corrupción y a sus corruptos. Es un tipo amargado y afligido porque su batalla no es suficiente para limpiar esa ciudad plagada de delincuentes y malhechores. "No puedo estar en todas partes, pero ellos no saben dónde estoy".

Así, al ritmo del Ave María de Schubert comienza su nueva guerra contra el mal, en la que le acompañan el teniente James Gordon (en mano de Jeffrey Wright, en una de las mejores interpretaciones de la película) y Selina Kyle/ Catwoman, a la que da vida Zoë Kravitz, muy por debajo del nivel del resto del reparto.

Jeffrey Wright, en su papel del teniente James Gordon, hace una magnífica interpretación. — WARNER

Por supuesto, a su lado está el inseparable Alfred, que es una de las decepciones más grandes de esta película. El leal mayordomo, amigo, tutor legal y altísimamente eficiente ayudante, ahora encarnado por Andy Serkis, aparece en The Batman con gesto de malas pulgas. Se echa muchísimo de menos la elegancia e inteligencia de Alan Napier de las primeras adaptaciones al cine y de Michael Caine en las películas de Nolan.

El mejor Batman del cine

Casi tres horas de metraje, con escenas deliberadamente lentas que funcionan en contra de la película, son lo peor de esta reaparición de Batman en el cine, en la que la mirada hacia el interior del personaje y el trabajo del mencionado Jeffrey Wright y de Colin Farrell, en el papel del Pingüino, son lo mejor. John Turturro también se merece esos aplausos. Mientras que Paul Dano, que a menudo ha hecho grandes interpretaciones, y que tiene en sus manos al malvado Enigma, se mete aquí en un embrollo monumental dando rienda suelta a la locura, sobreactuando y rebajando con ello mucho el final de esta historia.

El director Matt Reeves, con Robert Pattinson, en el rodaje. — Warner

Es la producción número once, si se cuenta entre las apariciones del personaje la película Batman v Superman: el amanecer de la Justicia (2016), donde Ben Affleck era Batman. No era, por cierto, aquella la mejor representación del Señor de la Noche en el cine. De hecho, según una encuesta realizada por la revista Radio Times, Affleck es, de todos, el menos valorado por el público. Y la crítica en esta ocasión coincidía.

Christian Bale es, en este sondeo, el mejor Batman del cine. Es el personaje de la era Christopher Nolan y de la conocida como Trilogía del Caballero de la Noche (Batman Begins, El Caballero Oscuro y El Caballero Oscuro: la leyenda renace), donde se subrayaban los aspectos políticos y sociales de las historias.

"Entre el caos está el crimen"

Adam West, que dio vida a Batman en la serie de televisión que se hizo en 1960 y en Batman, la película, que dirigió Leslie H. Martinson, es el segundo preferido del público. Michael Keaton, que encarnó al personaje en Batman y Batman Returns, de Tim Barton, ocupa el tercer lugar. Y le siguen Val Kilmer (Batman Forever, de Joel Schumacher en 1995) y George Clooney, que protagonizó dos años después Batman & Robie, también de este director y que, probablemente, se merece el triste título de la peor película de todas.

Sea como sea, "escondido entre el caos está el crimen" en Gothan City y Batman seguirá luchando contra él, aunque a partir de ahora deberá tener muy en cuenta algo que ha aprendido en esta nueva aventura, la venganza también es contagiosa y provoca violencia y más confusión. The Batman, donde se está jugando con los pecados de los padres, deja abierto el universo del personaje. "Hagas lo que hagas, donde quiera que vayas, ten presente que siempre te estaré observando".