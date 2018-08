Facua denuncia que sólo un tercio de los cines ha repercutido la bajada del IVA en la entrada

Sólo un tercio de los cines analizados por Facua-Consumidores en Acción ha repercutido la bajada del IVA al precio de las entradas, según una encuesta realizada en 45 ciudades por esta organización, que ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una investigación sobre las "subidas encubiertas".

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Accción-Facua ha elaborado en el segundo fin de semana de agosto una encuesta sobre 102 cines de 45 ciudades, de los que sólo 33 han repercutido la bajada del IVA al precio de las entradas (con un redondeo al alza o a la baja a la fracción de 5 céntimos más próxima o incluso con bajadas superiores). Del resto, 36 no han reducido el precio final que aplicaban a comienzos de año ─cuatro de ellos incluso lo han subido─ y otros 33 han bajado el importe menos de lo que representa la reducción de 11 puntos en el IVA, ha explicado en rueda de prensa el presidente de la Facua, Rubén Sánchez.

El precio medio de la entrada en fin de semana y festivo era de 7,55 euros en los primeros meses del año, mientras que actualmente esta cifra se sitúa en 7,12 euros según el estudio realizado, cuando calculan que el importe medio de la entrada debería ser de 6,86 euros si se hubiese repercutido la bajada del IVA en su totalidad. Entre los cines analizados, el que menos ha implementado esta bajada es Odeón Multicines (Cuenca), cuya entrada cuesta 7,59 euros cuando debería haberse situado en 6,27 euros. Por el contrario, las salas que más ha bajado su precio con respecto a la tarifa si se repercutiese en él la bajada del IVA son las Cinesa Grancasa (Zaragoza), que ha bajado su entrada a 6,5 euros de media cuando debería costar 7,72 euros.

La asociación critica la "tomadura de pelo" al Gobierno y a los usuarios en la que ha incurrido buena parte de las empresas de exhibición, que "han aprovechado la bajada en el impuesto que llevaban reivindicando desde el 2012 para aumentar su margen de beneficios en lugar de trasladársela totalmente a los espectadores", según informa en un comunicado.

La Facua pide a la CNMC que abra una investigación para intentar determinar si las subidas encubiertas en las que han incurrido la mayoría de salas responden a prácticas que vulneran la Ley de Defensa de la Competencia y si se ha producido "un pacto colusorio entre distintas empresas del sector a nivel estatal o en determinadas provincias".

Respecto a las declaraciones del ministro de Cultura, José Guirao, sobre la posibilidad de volver a situar el IVA del sector al 21 %, el presidente de la asociación ha reconocido que espera "que no sea necesario" y ha hecho un llamamiento al sector para que repercutan este descuento en la entrada y así se beneficie al espectador. Además, la Facua ha destacado que no es cierto que el sector no elevó los precios en el 2012 cuando se produjo la subida del IVA del 8 al 21%, ya que realizaron un estudio que manifestó un incremento medio del 9%, que se acumulaba a una subida en ese momento del 48% desde el 2004.