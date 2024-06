Fonsi Loaiza: "Ayuso ha creado la ley Mbappé a la medida de Florentino Pérez"

Fonsi Loaiza, autor de Florentino Pérez, el poder del palco (Akal), presenta Sospechosos habituales. Corrupción en el Estado español (Bellaterra), donde arremete contra la oligarquía, critica a la Corona, pone en evidencia al presidente del Real Madrid —flamante campeón de la Champions League— y revela las puertas giratorias entre la política y la empresa.

El periodista gaditano, quien ya había denunciado el Machismo, mafia y corrupción en el fútbol español (Akal), firmará ejemplares el viernes 14 y el domingo 15 de junio en la Feria del Libro de Madrid, pese a las amenazas de "los neonazis [que] preparan un asalto ultraderechista" a la caseta de su editorial. "Gozan de total impunidad, pero no le tengo miedo al fascismo", deja claro. "Hay que combatirlo".

¿A qué huelen las cloacas?



A podredumbre, aunque se echan perfume. Florentino Pérez, por ejemplo, usa el fútbol para lavar su imagen. Como escribía Rafael Chirbes: "El dinero tiene una cualidad detergente". Este domingo, durante su homenaje por la decimoquinta Champions, la propia Isabel Díaz Ayuso decía que Florentino es "una máquina imparable de negocios". Lo reconoce ella misma, implicada en muchos casos relacionados con Florentino, quien la considera su favorita para un hipotético asalto de la derecha al Gobierno.

Es su gran valedora y la política con la que mejor se entiende. Ayuso hasta está creando una ley a la medida de Florentino ante la llegada de Mbappé [conocida precisamente como ley Mbappé, pretende reducir el IRPF autonómico hasta un 20% a los nuevos residentes en la Comunidad de Madrid que inviertan en activos financieros].

Para entender ese lavado de imagen, basta con ver quiénes estaban en el palco de Wembley durante la final de la Champions invitados por Florentino, aunque la peor imagen fue la de Juan Carlos y su nieto Froilán, quienes viajaron a Londres en avión privado desde Abu Dhabi, donde el rey emérito se pega la vida padre con el dinero que robó.

¿A qué huelen las cloacas? Todo está podrido dentro del régimen español instaurado en 1978, que proviene de un golpe fascista, de modo que las familias que entonces apoyaron a Franco siguen gobernando impunemente en este país. Familias que todavía hoy controlan el cotarro económico y político. Además, Europa se ha vuelto tan reaccionaria que en España ya están otra vez los fascistas campando a sus anchas, mientras que las fuerzas de seguridad no hacen nada. De ahí el lema: "Quiéreme como la policía quiere a los nazis".

A usted lo atacan por tierra, mar y aire. Ahora firma en la Feria del Libro y las amenazas se repiten.



Los neonazis gozan de una total impunidad para amenazarme de muerte, para acosarme, para señalar a mi familia o para convocar una manifestación neonazi para asaltar a un periodista y escritor en la Feria del Libro de Madrid. Insisto, la Policía no está haciendo absolutamente nada en contra de estos neonazis, cuando hasta mi familia teme por su integridad, porque han publicado fotografías acompañadas de la amenaza "vamos a ir a por ellos".

A mí me acosan diariamente, pero han llegado a publicar la foto de la casa de mis padres, que son dos trabajadores jubilados. Intentan intimidarme, aunque conmigo lo llevan bastante claro, porque no logran atemorizarme. Lo que no voy a hacer ahora es tenerle miedo al fascismo. Al contrario, hay que combatirlo e ir de frente contra ellos.

Debería tener cuidado con lo que dice sobre las fuerzas de seguridad, porque ha sido condenado como autor de un delito de injurias graves por acusar a la Policía Municipal de Madrid de la muerte del mantero Mame Mbaye.

Claro que hay que andarse con cuidado, porque el Gobierno supuestamente más progresista de la historia no ha sido capaz de cumplir su promesa de derogar la ley mordaza. Cuando he ido a denunciar amenazas de policías, al final he sido yo el denunciado. Entonces, ¿quién nos protege de los agentes que son abiertamente ultraderechistas?

Usted no solo considera que se ha vulnerado su derecho a la libertad de expresión, sino también que la condena supone un "escarmiento" a una persona cuyas opiniones tienen "repercusión".



Claro, porque fuimos encausadas unas treinta personas por decir lo mismo y todas han sido absueltas o sus casos archivados, excepto yo, que he sido condenado. El juez argumenta que ejerzo demasiada influencia [en redes sociales] y que, al no estar en el lugar de los hechos, no tenía sentimientos hacia los migrantes, sino que solo buscaba que se produjeran disturbios.

¿Confía en que prospere el recurso que ha presentado ante el Tribunal Constitucional?



Voy a seguir luchando, aunque ya sabemos que la Justicia española está mirando casi cara al sol. Espero que el autodenominado Partido Socialista Obrero Español haga algo con la Justicia de este país, porque primero vinieron a por los titiriteros, después por los independentistas, luego por los tuiteros y ahora por el PSOE, incluyendo al presidente del Gobierno y a su mujer: ¡Pedro Sánchez, hagan algo contra la impunidad del fascismo y de ese tipo de jueces!"



Precisamente, usted aborda en su libro el lawfare y señala al juez Manuel García-Castellón, quien investigó por presunto delito de terrorismo a Tsunami Democràtic y a varios miembros de los Comitès de Defensa de la República (CDR).



Lo que vivieron los independentistas fue un aviso a los navegantes. Un acoso judicial que también sufrió Mónica Oltra o Podemos, con el intento de destrucción por parte de la Justicia, y que ha llegado al PSOE. Además, hay una trama mediática que sostiene el lawfare. Cuando fui imputado por primera vez, me enteré de que había sido condenado por la prensa: ¿qué amistades tiene la prensa con este tipo de jueces? No sorprende que el excomisario Villarejo fuera íntimo de Ana Rosa Quintana.



¿Quién sale mejor parado: la Corona, la Iglesia, el Ejército y las fuerzas policiales, los medios de comunicación o los partidos políticos, el Ibex y la Justicia, tal y como figuran en el índice del libro?



La Corona es la clave de bóveda de todas las corruptelas de este país, es decir, de toda la corrupción sistemática que hay en España. Por eso hay tanto silencio en torno a la institución y los medios han convertido a Felipe VI en un ser ejemplar, diferente a su padre, cuando en realidad conocía todas sus tramas.



Carga de nuevo contra el presidente del Grupo ACS y del Real Madrid, al que le dedicó el libro Florentino Pérez, el poder del palco (Akal). El motivo, según usted, de algunas de las persecuciones que ha sufrido.



Sin duda. Tras la publicación del libro he sufrido muchas persecuciones y amenazas, también a través de cuentas falsas en redes sociales. Por cierto, el propio Florentino Pérez pagó a la Operación Púnica para contrarrestar la información negativa del Real Madrid y de sus figuras a través de cuentas falsas



También ha influido su éxito editorial, porque se han vendido miles de ejemplares. El libro lleva más ediciones, ocho, que Champions tiene el susodicho señor amo del régimen español, siete. Sin embargo, Florentino Pérez, el poder del palco ha sido silenciado por los periódicos de papel, que son los que siguen leyendo los amos del cortijo. En España no ha merecido ni una mera reseña, mientras que en el extranjero ha recibido la atención de diarios como La Jornada, Le Monde diplomatique, La Nación… Un reflejo del control que ejerce Florentino sobre la prensa escrita, hasta el punto de que llamaba a los periódicos si no le gustaba un pie de foto, como me confesó un compañero.



Se refiere a Santiago Segurola. En Sospechosos habituales narra el acoso que sufrió el periodista tras publicar en 2004 una columna en El País titulada Un presidente como los demás, donde criticaba a Florentino.



Florentino Pérez siempre corta la cabeza de ciertos periodistas que le resultan incómodos. Toma cualquier mera crítica, aunque sea deportiva, como una gran afrenta. Y luego intenta que sean acosados, desplazados de su cargo o despedidos, como reflejan los casos de Santiago Segurola, Diego Torres, Juanma Trueba, Manolo Lama… Ahora bien, el más representativo es el de José María García y Jesús Quintero, quien contaba en Memoria del silencio (Temas de Hoy) que en 2007 le censuraron la entrevista en TVE porque el locutor destapó la trama de Florentino Pérez, José María Aznar y Miguel Blesa. No solo le cortaron la cabeza, sino que también supuso su muerte mediática [La noche de Quintero duró solo un mes y, tras su salida de la televisión pública, presentó varios programas en Canal Sur].

"Desde que naces hasta que mueres, hay por medio una empresa de Florentino Pérez: de la escuela infantil de tu hijo a la residencia geriátrica de tu padre, incluida la autopista que comunica ambas". La frase es suya.



Florentino se ha beneficiado de las privatizaciones llevadas a cabo en el Estado español. Por ejemplo, la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno (PP), ha devuelto 119 millones de euros de los fondos europeos destinados a la creación de escuelas infantiles públicas para proteger la red de centros privados, muchos gestionados por una empresa de Florentino. Además, ahora es líder de construcción en Estados Unidos, por no hablar de sus negocios en los territorios de Palestina ocupados por Israel.



En la Champions triunfa el Madrid de Florentino, pero usted sostenía en la misma entrevista que no solo sale victorioso del campo de fútbol: "Gane uno u otro partido político, sea el PSOE o el PP, al final en España siempre gana Florentino".



La imagen más representativa es la de la boda de su hija en 2003, a la que fueron invitados la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Trinidad Jiménez, y el del PP, Alberto Ruiz-Gallardón [quien ya acudió como alcalde de la capital]. Incluso una alcaldesa progresista como Manuela Carmena (Ahora Madrid) fue al palco de Santiago Bernabéu, apoyó la Operación Chamartín y posó junto a Florentino en la presentación del nuevo estadio.



Si la izquierda que venía a cambiar las cosas tuvo que aceptar todos sus negocios en Madrid, con Ayuso y Almeida está arrasando. De hecho, la concesión de los parkings junto al Bernabéu al Real Madrid ha sido tan escandalosa que la Justicia ha anulado la adjudicación. Una privatización para que Florentino se llevase casi 500 millones de euros.



Usted se documenta mucho y cita las fuentes originales para evitar querellas. En esta ocasión, para retratar al rey emérito, recurre a La biografía sin silencios (Akal), de Rebeca Quintáns: "España ha pagado a Juan Carlos I un euro por cada barril de petróleo importado que iba directamente a su bolsillo".



Un libro muy recomendable que tuvo que firmar con seudónimo en su primera versión, titulada Un rey golpe a golpe y publicada por Ardi Beltza en 2000. Rebeca Quintáns retrató muy bien cómo operaba la monarquía y la Casa Real.



¿Y usted cómo retrataría al rey emérito?



El rey Juan Carlos I es el mayor comisionista y ladrón que había en España.





En Sospechosos habituales no podían faltar Ana Rosa Quintana, el excomisario Villarejo, los Abogados Cristianos o El Yunque y Hazte Oír, por no citar a otros personajes sobradamente conocidos.



Como Alvise Pérez. Es curioso que Hazte Oír lo premiase en 2021 ["por su creatividad y coraje para defender la libertad frente al totalitarismos del Gobierno"]. Su partido político se llama Se Acabó La Fiesta. Sin embargo, uno de sus candidatos a las elecciones europeas, el periodista ultraderechista Vito Quiles, se hizo una fotografía este domingo con el amo de la fiesta, Florentino Pérez, un millonario que financia a mercenarios y que está detrás de los de los bulos de la ultraderecha. Entonces, ¿cómo que Se Acabó La Fiesta?