La fotógrafa estadounidense Susan Meiselas, Premio PhotoEspaña 2022

La fotógrafa estadounidense Susan Meiselas ha sido galardonada con el Premio PHotoESPAÑA 2022. Además, la artista audiovisual polaca Marta Bogdańska se ha alzado con el premio al mejor libro de fotografía del año por Shifters.

Por su parte, el artista peruano Martín Chambí se ha alzado con el premio en la categoría nacional y la artista brasileña Rosa Jandira Gauditano ha sido reconocida en la categoría de autoeditado por su trabajo A mesma luta. También la editorial RM ha sido premiada como la editorial del año. Además, Bárbara Allende ha recibido el Premio de Honor PHotoESPAÑA.

El Premio Festival Off de esta edición ha ido a parar a la Galería Moisés Pérez Albéniz con la exposición Do not cross. Fotos inéditas 70's – 80's de Antoni Miralda.

El jurado ha concedido también dos menciones honoríficas: una a la madrileña Galería Freijo con la muestra Famosos y Anónimos. Retratos, y otra a la también madrileña Galería Pokoespacio por la muestra colectiva Espacios, de Diego Domínguez, Fede Serra, Luis Malibrán, Ignacio Pereira y Jesús Chamizo.

Este año, además, el proyecto El Clot, de Jorge López, ha sido galardonado con el Premio Descubrimientos PhotoEspaña 2022, el cual contará con una exposición individual durante la próxima edición del festival.

La obra de Meiselas se puede visitar en la exposición Sculpting Reality, actualmente ubicada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Mientras, los libros y las obras de los finalistas de esta edición pueden visitarse en la exposición Los Mejores Libros de Fotografía del Año que acoge PhotoEspaña Gallery hasta el próximo 30 de agosto.