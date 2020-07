Frustración y pánico de una mujer de mediana edad

"Mi madre abandonaba a la familia durante días. Era genial, pero un poco errática". Es la confesión que ha hecho el cineasta Richard Linklater para reconocer que se inspiró en ella para crear el personaje de su nueva película, Dónde estás, Bernadette. Adaptación de la novela de Maria Semple, el filme revela el pánico repentino que siente una mujer que ya no se conoce a sí misma, que ha abandonado sus ambiciones, su profesión y la que pensaba que sería su vida para dedicarse a su familia.

Cate Blanchett es Bernadette Fox, esa mujer en la que Linklater ve, sin embargo, mucho más a una artista que ha dejado de crear que a una mujer que ha perdido su propia identidad enterrándola bajo el peso de la maternidad. Puntos de vista diferentes para la misma historia, narrada en forma de comedia, aunque con un fondo profundamente amargo.

Una leyenda

Bernadette se ha convertido en una leyenda de la Arquitectura, muy joven ganó una beca MacArthur y fue una de las primeras arquitectas en ser considerada como "uno de los grandes". Pero un día desapareció repentinamente. En realidad, un revés en su carrera la decepcionó hasta el punto de decidirse a abandonar Los Ángeles y mudarse con su marido a Seattle, donde vive con él y su hija, en una enorme mansión muy deteriorada en la que ella ha creado su fortaleza.

No soporta la ciudad, detesta a sus vecinos, que son unos cotillas, desprecia a las 'mamás' de los compañeros de su hija, amas de casa entregadas a su tarea... y ha llegado el día en que su hija se prepara para ir a estudiar a un internado. Su razón de ser de todos esos años está a punto de esfumarse. Y Bernadette se pregunta entonces quién es ella en realidad.

El cuento del ama de casa

Linklater presenta a una mujer frustrada. Desilusionada después de una derrota profesional, abandona la Arquitectura y se encierra. Bernadette, como millones de mujeres en el mundo, se ha creído el cuento de la mujer amante de su familia que toca el cielo, la plenitud, ejerciendo de madre y de esposa. Un espejismo que se rompe en mil pedazos cuando, ante la perspectiva de la soledad y la 'inutilidad' en que quedará el día que su hija abandone la casa, ella cae en las garras del pánico.

"Es una mirada muy divertida y dolorosa a una mujer que se encuentra en un momento de caos, abordando un cambio enorme en su vida. Muestra toda la basura que surge cuando piensas en cómo creías que serías, pero en realidad tienes que afrontar quién eres y seguir adelante hacia en quién te podrías convertir", dice Cate Blanchett, que no ha hecho la mejor interpretación de su carrera en esta película y que ha vuelto a anunciar que "tal vez" sea el momento, por fin, de retirarse.

Cate Blanchett con Richard Linklaker en el rodaje.- ANNAPURNA PICTURES

"Lo fácil es desaparecer"

No deja de lado la actriz la mirada por la que apuesta Linklater, la de la artista inactiva, paralizada, estancada en una sequía de años. Y Blanchett reconoce que se sirvió de ella misma y sus experiencias para retratar esta faceta de Bernadette. "Si has tenido uno o dos proyectos que se han considerado éxitos, sientes que hay una cierta expectativa con respecto a cualquier cosa que hagas. Creo que eso es algo con lo que me puedo identificar con Bernadette", escribe en las notas de producción de la película.

"Tras haber ganado una Beca MacArthur y haber creado dos edificios únicos y excepcionales, hay una mayor sensación de expectativa con respecto a lo que va a hacer a continuación, y lo que hace a continuación es no hacer nada –añade–. Así que es más fácil desaparecer, pero mucho más difícil reaparecer".

Una artista sin trabajo

Evidentemente, el conflicto que vive el personaje no es el de una mujer joven que comienza su andadura vital, sino el de una mujer de mediana edad que se mueve en esa frontera extraña que esta sociedad ansiosa de eterna juventud pretende borrar. Bernadette está al borde de un abismo, en el que, si esperara algunos años más, caería y se hundiría en una edad en la que a las mujeres se las intenta definitivamente apartar. La conciencia repentina de ello es lo que dispara el pavor a la realidad.

Y a ello se une, por supuesto, la tristeza profunda de no haber dedicado su tiempo a lo que realmente moldeaba su verdadera identidad. El acento que quiere subrayar Linklater. "Es un retrato de una mujer de mediana edad que es una especie de genio creativo, pero que no hace uso de esa creatividad. Lo que eso conlleva es a la vez divertido, pero también da algo de miedo".

"Creo de verdad que la película acierta con esa especie de situación de estancamiento en la vida que es una de mis mayores pesadillas –reconoce en las notas de producción–. ¿Has oído alguna vez esa afirmación? Lo más peligroso del mundo es un artista sin trabajo. Hay una larga historia detrás de ella. Es una situación muy triste". Tanto que el propio Linklater huye de ello como de la peste y tras el estreno de Dónde estás, Bernadette ya prepara la cuarta película –desde el lanzamiento en 2013 de Before Midnight– con Ethan Hawke y Julie Delpy, y los personajes de Jesse y Celine con los que ha ido creciendo.