Los grandes éxitos de Georgie Dann

Los veranos de los 70 y los 80 tuvieron de banda sonora a Georgie Dann, que ha fallecido este miércoles mientras era intervenido de su cadera en el hospital madrileño Puerta de Hierro.

El cantante comenzó a componer temas durante su etapa como maestro, trabajando con niños. Más adelante, se unió a varios grupos de género pop en su Francia natal y, finalmente, llegó a España en 1965, con su participación en el Festival del Mediterráneo.

'El chiringuito' (1988)

Uno de sus temas más conocidos es El chiringuito. Este fue lanzado en 1988 y, aunque en un principio no convencía al sello discográfico, terminó por traspasar fronteras. Llegó a otros países de Europa, como Bélgica u Holanda.

'El Casatschock' (1969)

Después de haber publicado varios discos en su Francia natal, Georgie Dann vino a representarla en el Festival del Mediterráneo a mediados de la década de los 60 a España, donde cautivó al público castellano. El primer éxito que lanzó en nuestro país fue este: Casatschock.

'La barbacoa' (1994)

La barbacoa, otro de los grandes éxitos de Dann, pero más tardío que sus antecesores en esta lista. Ocurrió algo similar que con El chiringuito, la canción que ideó el francés mientras estaba con sus amigos en una, tampoco convenció a los productores de la discográfica.

'Carnaval, carnaval' (1983)

Una canción que casi cuarenta años después de su publicación sigue sonando en las fiestas de Carnaval, especialmente en las de los más pequeños. Lo que diferencia esta pieza del resto es que se aleja de la temática veraniega que tanto caracterizaba a Dann

'El bimbó' (1975)

Esta canción es una versión en castellano de la que grabaron un año antes, en 1974, el dúo Bimbo Jet. Este tema, que consagró el éxito que había alcanzado con El Casatschock, forma parte del álbum homónimo publicado en 1975.

'El Africano' (1985)

Una canción cuyos versos indican que la chica no duerme tranquila porque no sabe qué quiere "el negro" del que habla Georgie Dann sería, muy probablemente, discutida a día de hoy. No sólo por el componente machista, sino, además, racista del tema. Sin embargo, a mediados de los 80 fue otro de los muchos éxitos que dejó el "embajador de la canción del verano".