Miña terra galega es el himno no oficial de Galicia, y hasta hay quien defiende que si se pudiera celebrar un referéndum autonómico sin permiso de las autoridades competentes, la versión de Siniestro Total del Sweet home Alabama de Lynyrd Skynyrd le ganaría de calle al decimonónico Os Pinos de Eduardo Pondal y Pascual Veiga.

Miña terra galega es una oda a la morriña, ese estado de ánimo melancólico y depresivo que asalta a los gallegos en ausencia de su tierra, que Julián Hernández describió en 1984 recurriendo a la música de los Skynyrd, a una servilleta y a los mitos y tópicos que se han construido sobre Galicia.

Casi cuarenta años después, Radio Océano, la banda punk coruñesa fundada dos años antes de que Siniestro presentara su himno, le ha dado la vuelta a la música y a buena parte de la letra para ofrecer una revisión actualizada de Miña terra galega desde el otro lado de la morriña.

La que padecen no los que se van, sino los se quedan en Galicia y añoran ese país que siempre puede ser, pero que nunca acaba siendo. Aquellos que piensan que esta tierra padece de un exceso de autolisis secular, como insinúa la carátula diseñada por Leo Sousa, que muestra a Castelao apuntándose en la sien con un revólver.

"Siempre pensé que la canción ganaría mucho en gallego, y la idea de hacer una versión viene de lejos, mucho antes de que Siniestro anunciara su último concierto", explica el periodista Xosé Manuel Pereiro, alias Johnny Rotring cuando ejerce de vocalista del grupo. "Nos habían ofrecido hacer un crossover con Siniestro, nosotros tocando temas suyos y ellos temas nuestros. Se lo comenté a Julián, pero llegó la pandemia y la idea se quedó ahí. En octubre pasado nos ofrecieron hacerla para Puro Deleite, y la hicimos", añade.

Puro Deleite es un proyecto de la empresa Leite Noso, fundada hace ocho años por un grupo de ganaderos de A Coruña y Lugo que pretenden garantizar la puesta a la venta de productos lácteos de calidad comercializados de forma directa, sin intermediarios y con contratos y precios justos para los productores. Según su director general, Pedro González Boquete, la firma está comprometida no sólo con el sector primario, sino "con la cultura gallega y con Galicia".

Por eso apoyan y financian la creación artística participando y promocionando la producción audiovisual, de artes escénicas, ilustración, diseño, literatura... Además de la versión de Miña terra galega, en música han patrocinado otras revisiones gloriosas e irreverentes de temas míticos. Como la de la Muiñeira de Chantada de la banda de trap Verto, y el Xuntos de Juan Pardo, el tema que usó Fraga en sus campañas electorales, reconstruido en power-pop por Familia Caamagno con un delicioso videoclip de hilarante estética soviética.

En el Miña terra galega de Radio Océano hay cosas que cambian y otras que no. El cielo sigue siempre gris y los pinos de Pondal continúan quejándose, pero el protagonista no emigra a una isla del Caribe, sino a Canarias, y lo que recuerda con nostalgia no son los alalás ni la lluvia hecha arte, sino el crepitar de los incendios en los montes plagados de eucaliptos y parques eólicos.

Radio Océano, en una actuación en la sala Garufa de A Coruña en el 2019. — LUZES

En cuanto a los kafkianos del Jaján, se han transformado en los reconvertidos de Bazán y demás astilleros, que cambiaron la construción naval por la hostelería. Eso sí, los mitos que han hecho de Galicia el edén de muchos mesetarios siguen acompañando la imagen del país: Sangenjo y el Jacobeo (sic), empanada y pulpo á feira, los narcos Oubiña y Sito Miñanco...Y el Pazo de Meirás, por supuesto.

"La idea era no hacer una cover convencional sino mantener la identidad de la canción pero sacándole la sonoridad de rock sureño", explica el también periodista Santiago Romero, Ross Mero como bajista del grupo, que integran además Dani Punta a la batería y Pablo Iglesias a la guitarra.

Ross Mero alude también a los cameos punkarras que coronan cada fraseo previo al estribillo, a cargo de Antón Reixa (Os Resentidos), del propio Julián Hernández y del periodista y polítólogo Antón Losada. Los tres acompañan también a los coros.

El resultado es un videoclip dirigido por Xaime Miranda y Antón Miranda que ya ha tenido cerca de 3.000 visitas en Youtube en apenas cuatro días, y que ofrece en forma de nuevo himno irreverente una visión satírica y explícita de la resistencia contra esa imagen pusilánime y de dolida autoestima que arrastra Galicia. A Feijóo le va a encantar.