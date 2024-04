'HLM Pussy', un relato de los abusos sexuales en el entorno familiar

Sufrió una agresión sexual cuando tenía veinte años y estaba en EEUU. Al volver a Francia escribió lo ocurrido "como ejercicio para salvarme". Se dio cuenta de que también quería dirigirse a otras víctimas de abusos como ella y que "lo mejor sería hacer una película", aunque no tenía ni la más remota idea de cómo se hacía aquello. Consiguió rodar un cortometraje, Quelques secondes (2015), con el que fue a Cannes a la Quincena de Realizadores. "No sabía qué era eso".

Estrenado en más de sesenta países y recompensado con muchos premios, aquel aterrizaje le abrió la puerta a su primer largometraje, HLM Pussy, en el que Nora el Hourch insiste en los abusos sexuales a menores y, de paso, denuncia el clasismo y el racismo de su país.

'Intrusa' en medio del círculo acomodado y burgués que es el cine francés, esta joven autodidacta se atreve a contar una realidad de los suburbios de París y pone el dedo en la llaga al situar el abuso sexual en el entorno de la víctima.

Mujer de origen magrebí y autodidacta

En ocho de cada diez de los casos de abusos sexuales contra la infancia en España el agresor es una persona del entorno familiar o conocida, y las víctimas del 80,3% de las agresiones son niñas y chicas adolescentes, según el reciente estudio publicado por Save the Children.

En el cine, a menudo las agresiones sexuales a mujeres, casi nunca menores, son producto del ataque de un desconocido y en un lugar ajeno, apartado y oscuro. Nora el Hourch, decidida a hablar, "tengo muchas cosas que contar", se ciñe a esta abrumadora realidad con el objetivo de transmitir un mensaje. "Con el cortometraje me di cuenta de hasta qué punto una película puede ayudar a cambiar, a sacudir las mentalidades”.

Un chico le dijo hace muy poco tras una proyección en Francia que ojalá hubiera visto su película antes de "hacer algunas cosas que hizo en el pasado". Aquel comentario la animó aún más a seguir en el cine, a pesar de la reticencia que percibe en sus colegas del medio. "Incluso antes de ver el largometraje, la habían catalogado como película de barriada, mientras que el resto son 'películas'.

A mí me irritan, porque nunca se dice 'una película de la burguesía francesa'. Ahora tengo que enfrentarme a gente que nunca ha estado antes en mi mundo, pero que se atreve a decirme que mi guion no funciona, que está estereotipado. No te ponen las cosas muy fáciles. Además, tras el estreno he recibido mensajes de "sucia árabe, vete a tu casa, vuelve a tu país".

Ha tardado diez años en hacer su primer largometraje. Ser mujer de origen magrebí y no haber pasado por ninguna escuela de cine no han ayudado, pero Nora el Hourch que ha vuelto a su trabajo de camarera esta semana, tras su paso por el D'A Film Festival y por Madrid, no va a sacar el pie con el que mantiene abierta la puerta del cine.

Desprotección de las víctimas

En HLM Pussy, cuenta la historia de Amina, Djeneba y Zineb, tres amigas inseparables, adolescentes, de distintos orígenes sociales. La primera, de clase acomodada, decide publicar un vídeo en redes sociales cuando descubre que Zineb está siendo acosada por el mejor amigo de su hermano. Esta decisión pone en riesgo su amistad y la seguridad de todas ellas.

La cineasta francesa Nora el Hourch. — Unifrance

Es una historia que revela la realidad de los abusos en los entornos familiares, pero, mucho más allá, denuncia la desprotección de las víctimas, subraya el hecho de que "los jóvenes sienten que los adultos y la justicia no funcionan para ellos", destaca el uso de redes sociales como herramienta contra agresiones, muestra el miedo justificadísimo de las víctimas y, sobre todo, revela la importancia de la amistad y de la sororidad entre mujeres ya desde la adolescencia.

Amina es de familia burguesa, de padre magrebí y madre francesa. Djeneba es negra y de clase obrera. Zineb es musulmana. "Amina nació con las palabras consentimiento, agresión, abuso… porque su madre es abogada y además, vive en una familia acomodada que conoce esas cosas. Ella piensa que su visión de las cosas es la visión universal y todo lo que hace es por amistad. Pero a los quince años uno no se da cuenta de la realidad y ni siquiera se pregunta si va a imponer su decisión sin el consentimiento de sus amigas".

Fractura social

"Va a haber un choque entre ellas. Quería demostrar esa fractura social, esa distancia que existe con otras personas que, a menudo, no pueden participar en el mismo combate que tú ni con la misma intensidad. Hay que tratar de comprenderse sin juzgarse y ahí sí se puede intentar llegar a hacer algo de verdad", dice la cineasta que asegura que ha querido mostrar el caso de un abuso en el entorno familiar. "Es donde se sitúa muchísimas veces. Son casos que por producirse en esos círculos son muy difíciles de contar y de conocerse. Creo que hay demasiadas películas que han hecho los hombres en las que la agresión es una cosa como fantasmagórica".

Las actrices Leah Aubert, Salma Takaline y Médina Diarra son las protagonistas. — Mirror Audiovisual

Con Ken Loach como gran referente del cine que a ella la "conmueve", Nora el Hourch ha buscado con esta película "rodar lo verdadero". Luz natural, cámara al hombro y un ritmo marcado por la realidad de los personajes y de su edad, su película es un magnífico ejemplo para las alumnas y alumnos que acuden a Película a Futuro, el centro donde la cineasta enseña a los jóvenes de zonas desfavorecidas a hacer películas.

"El objetivo de esos talleres, que son gratuitos, es mostrar que nosotros somos autodidactas, que no hemos tenido los medios y la suerte de ir a la escuela, pero hemos hecho películas. Queremos plantar la semilla y decirles que todo el mundo puede hacer esto. Si tú quieres realmente contar historias, si tienes cosas que decir, ven con tus amigos a rodarlas, empezad y sobre todo no lo soltéis, no os rindáis, porque todo es posible".